Gezegenlerin müdürü Satürn’ü yeniden tanıyın

Merhaba Arkadaşlar;

Ben Satürn. Sizlerin belki de en korkulu rüyanız oldum sürekli. Her sıkıntının altında, her problemin yanında beni gördüğünüzü sandınız. Hakkımda sürekli acılar, sıkıntılar, problemlerle dolu hikayeler okudunuz dinlediniz. İstedim ki bir de beni benden dinleyin.



Güneş’e yakınlık açısından 6. sırada yer alır ve çıplak gözle görülebilirim. Mitolojide Kronos, Arapçada ise Zuhal ismiyle anılırım. Yapımda hidrojen ve helyum gazları bulunmaktadır. Beni ilk Galileo Galilei, kendi yaptığı teleskop ile halkalarımı keşfetmiştir. Daha sonra ise Hollandalı bir bilim adamı, en önemli uydularımdan biri olan ve mitolojiye de konu olan Titan’ı keşfetmiştir. Benim üzerimde saatte 1800 km/h bulan çok hızlı ve güçlü rüzgarlar eser. Merkezimde demir ve ağır metalar bulunur. Astronomik bulgularım yanı sıra bir de mitolojik bir hikayem vardır. Aslında mitolojik hikayemde üzerimde esen rüzgarlar kadar sert ama merkezimde bulunan demir ve ağır metaller kadar güçlüdür. İlk yaptığım iş annemin gazı vermesiyle kendi babamı hadım etmek oldu, akabinde onun tahtına oturdum. Bulunduğum konumu kaybetmekten o kadar korktum ki eşimin doğurduğu her çocuğu teker teker mideye indirdim. Fakat eşim benden daha zeki davranarak bir tane çocuğu benden saklamayı başardı -ki o da tanrıların tanrısı Zeus- ve sonrasında Zeus gelip beni yerle bir etti.

Kafanızı çok şişirmek değil niyetim, beni biraz daha anlayabilmeniz için kendimle ilgili bu kadar detay veriyorum. En başta diğer ismimin Kronos olduğundan bahsetmiştim sizlere. Kronos zaman demektir, ben zamanı yönetirim. Geçmiş, gelecek, an tamamen benim yönetimimdedir. Ben aslında bir okulun müdürü gibiyim adeta! Bütün gezegenlerin müdürü! Disipline etmek, düzene sokmak, şartları eli yüzü düzgün bir hale getirmek benim görevim. Siz de tahmin edersiniz ki bu sanıldığı kadar kolay değil, çünkü kimse yumuşak yüzlü bir kişinin sözünü çok fazla dinlemez. Bu yüzden soğuk, katı ve kuralcı gibi gözükmek zorundayım ama hepsi sizlerin iyiliği için. Ben sizleri olgunlaştırmak için varım aslında. Büyütmek, deneyim sahibi yapmak için. Ama bir de şu pencereden bakın: Yaşamınızda yüzünüzü gülümseten olayları mı hemen hatırlarsınız yoksa sıkıntılı görünen zamanları mı? Ya da mutlu olduğunuz olaylardan mı dersler çıkartırsınız yoksa sizi derinden etkileyen olaylar mı? Bu noktada sizlerin büyümesi, olgunlaşması için zaman zaman sizi sıkıntılara sokuyor gibi bir imaj çizsem de hepsinin altında gerçekten yaşamınızın belki de mihenk taşı sayılacak konularla yüzleştiririm. Kusura bakmayın ama ben biraz geri kafalıyım. Eskiler, nostalji, eski yapılar da benden sorulur. Hatta yaşlılık döneminiz ve ölümünüzün üzerinde söz sahibiyimdir.

Ben tahtım elimden alınacak korkusu ile çocuklarını yiyen biriyim, belki de bu yüzden biraz paranoyak, işte bu noktada sizin en derin korkularınızla zaman zaman paranoyakça bir şekilde yüzleştirmesini de bilirim. Tabii her zaman bu kadar gaddar ve negatif değilim. Sizlere maddi manevi bilgeliği sunarım, elbette almak ve öğrenmek isteyenlere. Benim yaşattığım deneyimlerden ders çıkaranlar zaten yaşam yollarında daha akıllıca ilerlerler. Yaşamınıza sağlamlık katarım, düzeninizi yaparım, sizleri adam ederim! Olmak isteyenler için elbette. Yoksa yaşamda loser gibi devam etmek isteyenler benden çokça nefret etmeye devam ederler. Ben yaşamınızda geçmiş ve gelecek arasında önemli bir köprüyüm. Karma ile ilişkiliyim, neler yaptığınızla ilgilenirim, siz ne ekerseniz ben arkanızdan onu biçerim. Eğer ekmeyi becermezseniz bir sonraki adımda ben sizin yerinize ekerim ve belki de bundan pek memnun kalmazsınız. Kendimden bu kadar bahsettikten sonra yeni serüvenim hakkında bilgi vermeye geldi sıra…

22 Mart günü Oğlak burcundan kısa bir süreliğine çıkıp klasik disiplinde yönetici olduğum bir diğer burç olan Kova burcuna geçiş yapacağım. Kısa bir süreliğine dememin sebebi ise Kova burcuna geçtikten sonra geri giderek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacağım. Bunun kronolojisi ise şöyle: 22 Mart’ta Kova burcuna gireceğim ve 10 Mayıs’ta Kova burcunun 1. derecesinde geri gitmek üzere kolları sıvayacağım. 2 Temmuz’da ise geri giderek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacağım. Yeniden Kova burcuna geçişim ise 17 Aralık günü olacak ve asıl hikayem ise o zaman başlayacak. 17 Aralık 2020 ile 7 Mart 2023 arası aralıksız Kova burcunda olacağım. 10 Mayıs ile 2 Temmuz arası sizlere fragman yaşatacağım, 2020 Aralık ile 2023 Mart arasındaki seyahatim için.

Şimdi Kova burcunun sembolize ettiği konular neler öncelikle bunlara bir detaylıca göz atalım, akabinde ne gibi durumlar ortaya çıkarabilirim, bunlar hakkında bilgilendireyim sizleri… Astrolojide Kova burcu özgürlüğü, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, bireyselleşmeyi, dahiler ve devrimleri, sürgünler, bilim adamlarını, icatları, objektif olmayı, hümanizmi, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, radyo dalgalarını, uydu yayınlarını, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, isyanları, asileri, fikir adamlarını, marjinal kişileri, ekip çalışmalarını, toplum düzenini değiştiren kişileri, akıl hastanalerini, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını, bilekleri, bacakları, damarları, icat etmeyi, yenilikçi olmayı, sembolize eder. Satürn Kova burcunda yönetici pozisyondadır. Buradan anlamamız gereken şey ise Satürn Kova burcunu sever! Bu da demek oluyor ki, bu burçta oldukça rahat edecek, kendini evinde hissedecek demektir. Pozitif ve gölge tüm yönlerini büyük bir rahatlıkla ortaya koyacağına işaret etmektedir.

Bu dönem özellikle hepimizin hem sınavı hem de bizi büyütecek ve geliştirecek ilk alan elbette ki bağımsızlık ve özgürlükle ilgili konular olacaktır. Kendini ifade etmenin, özgürlüğün, düşünce özgürlüğünün ne denli önemli ve değerli olduğunu fark edeceğimiz bir dönem bekliyor bizleri. Bu özgürlük ile ilgili konuları hem bireysel hayatımızda hem de dünyada, toplumlar üzerinde sıkça göreceğiniz. Bireysel olarak belki yetişkin bir tavırla kendi özgürlük alanlarımızı yaratmak ve korumanın derdinde olacağız. Ya da öyle sorumluluklar yükleneceğiniz ki, bu yükler özgürlüğümüzü kısıtlayabilir ve hem sorumluluk alıp hem de özgürlük alanını nasıl yaratacağımızı sık sık düşüneceğiz. Bunu çeşitli şekillerde deneyimleyebilirsiniz. Örneğin yüksek kredili bir ev alırsınız ve bunun ödemeleri ile uğraşırken, sosyal hayatınızda kısıtlamalara gitmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da çok uzun süredir ailenizden ayrı yaşıyorsunuzdur ve birden yeniden aile ile yaşama durumu ortaya çıkar ve özgürlük duygunuz elinizden alınıyor gibi hissedebilirsiniz. Ya da bunu evlilikle deneyimleyebilirsiniz ya da bir ilişki ile. Çok seviyorsunuzdur ama ilişkiniz size nefes alma alanı bırakmıyordur ve bunu dengelemenin yollarını, çarelerini arasınız. Bu özgürlük bazen de düşünce ve ifade özgürlüğü şeklinde de ortaya çıkabilir. Düşüncelerinizden ve fikirlerinizden dolayı arkadaşlarınız sizden uzaklaşabilir ya da belki düşüncelerinizi özgürce ifade ederken yöneticilerinizin canını sıkarsınız ve işten atılırsınız. Örneklemeler çok daha yazılabilir ama günün sonunda temamız özgürlük üzerine olacaktır.

Yine insan hakları konusu sıkça dünya gündeminde olacaktır. İnsan hakları mahkemelerinde yargılanma durumları, dünya üzerinde insan hakları ihlallerine karşı büyük yaptırımları da görebiliriz. Aynı şekilde kendi kişisel hak ve özgürlüklerimiz konusunda da bilinçleneceğimiz ve kişisel hak ve özgürlüklerimizi korumak adına stresli durumlarla uğraşmamız da gerekebilir. Bu dönem istesek de istemesek de gruplarla, ekiplerle çalışmayı öğrenmemiz gerekecek. Bunu belki iş hayatında grupları yönetmeyi öğrenerek deneyimleyebiliriz. Ya da kişisel hayatımızda da birebir ilişkiler yerine daha çok grup aktivitelerinde daha çok zaman geçirebiliriz. Ama her ne şekilde olursa olsun ekip ve grup çalışmaları için de kişisel alanlarımızı koruyarak, bireyselliğimize dokunulmasına izin vermeyerek bunu yapmayı öğreneceğiz. Bu döneme adını yazdıracak yeni bir çok dahi gündeme gelebilir, farklı ve değişik icatlarla döneme damgasını vurabilir, insanlığın gidişatını değiştirebilir. Aslında icatların ne olduğundan çok icatları kimin yaptığı ön plana çıkacak. Bu icatlar teknolojiden tutun da, uzaya kadar pek çok alanda meydana gelebilir. Uçan arabalar, medikal hizmet veren kıyafetlerin yanı sıra sağlık alanında kalp, damar ile ilgili yepyeni icatlar ortaya çıkabilir.

Çok kez dünya üzerinde ayaklanmalara, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Pek çok toplumda halkı ayaklandıracak, halk ve hükümet arasında gergin durumlar meydana gelebilir. İnsanların organize bir şekilde örgütlenebildiği bir sürece giriyoruz. Bir çok devrimler peşi sıra meydana gelebilir bu dönemde. İstikrarı bozan ve değişimi zorlayan, değişime direnen ve kontrol etmek isteyenler ile değişim, reform ve ilerlemek isteyen devrimciler ve ilerleyiciler arasında büyük bir çatışma olması muhtemeldir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda protesto veya isyanlar söz konusu. Farklı fikirler ve bakış açıları sunan konuşmacıların önemli platformdan çıkarılması, üniversitelerden atılması, bağlı oldukları kulüplerden çıkarılması gibi olaylar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve grupların ön plana çıkabilir. Bu, düşünceleri ile olur yaşam tarzı ile olur, cinsel yönelimleri ile olur. Böyle kişi ve grupların üzerindeki artan baskı yüzünden asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Bu tarz kişi ve gruplar bu dönem tarihe adını kazıyabilir, ön planda olabilir.

İnternet, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemeler, kurallar gündeme gelebilir, belki de baskılar artabilir. İnternet dünyasına ilişkin yasal yaptırımlar artabilir. Online baskılar söz konusu olabilir. Online cezalar, siz bir fikir yazarsınız ve o fikre hemen bir ceza kesilir, bu para cezası bile olabilir. Bu dönem bir çok yeni dernek kurulabilir, derneklerin önemi ve gücü artabilir. Sadece dernekler değil, sivil toplum kuruluşları, kulüpler de aynı şekilde. Değişik, farklı, sıra dışı, marjinal temalara dair dernekler kurulabilir. Uzayla ilgili yeni önemli keşifler yapılabilir, bu keşifler farklı dünyalarda yaşanan bilirlik adına keşif ve çalışmalar olabilir. Ya da belki de bu 2,5 sene içinde uzayda yaşamı mümkün kılacak önemli adımlar, bilimsel çalışmalar yapılabilir.

Yine astroloji ile ilgili yeni düzenlemeler, kurallar oluşabilir. Astroloji ile ilgili dernekler, birlikler kurulabilir. Astrolojinin ciddiyetinin artması adına önemli çalışmalar yapılabilir bu dönemde. Ya da astroloji ile ilgili sert kurallar ve kısıtlamalar da gelebilir. Havacılık sektörüne dair yeni yaptırımlar, yeni kurallar, yeni yasalar ortaya çıkabilir. Ama diğer yandan uçak kazalarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilir Allah korusun. Yapay zeka teknolojisinde ve giyilebilir teknolojilerde büyük ilerlemeler kaydedilebilir, yeni icatlar, yeni buluşlar çıkabilir. İnovatif gelişmelerin artacağı bir dönem bekliyor bizleri. Yine bu süreçte düşünce ve fikir liderleri ortaya çıkabilecek, hatta bu düşünce ve fikir liderleri dünyanın gidişatında önemli rol oynayabilir. Teknolojinin ve akıllı cihazların hayatımıza hızla girdiği şu çağda Satürn’ün Kova burcundaki seyahati ile birlikte daha akıllı bir gelecek kurma adına ciddi adımlar atılabilir. Uluslararası sınır ve ticaret savaşları belki bu Satürn ve Kova burcu sürecinde çözülebilir bir duruma gelir.

Belki bu süreçte Satürn’ün Boğa burcundaki Uranüs ile kuracağı kontak ile dijital paraların değeri artabilir veya dijital paraların yaygınlaşması, kullanımının artması ile ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Yine kuantum ile ilgili daha somut ve ciddi bilimsel çalışmaları yapılarak önemli veriler elde edilebilir. Ya da nesnelerin interneti ile ilgili daha büyük gelişmeler yaşanabilir. Ne kadar kilometre yaptığınızı gösteren ayakkabıdan tutun da, akıllı fırınlara, cep telefonları ile yönetilebilen buzdolaplarından tutun da, hasta olduğunuzda size haber iç çamaşırına, otobüsün nerede olduğunu gösteren dijital otobüs duraklarından eve siz gelmeden evi sizin için ayarlayan evlere kadar daha bir çok alanda ciddi gelişmeler söz konusu olabilir. En son 1993 senesinde Satürn, Kova burcunda iken “www” yani internet ağı kuruldu. Şimdi ise yine tüm dünyayı birbirine bağlayacak yine önemli bir teknoloji sistemi olmasını bekleyebiliriz bu 2,5 senelik süreçte. Bir 30 yıl daha geriye gittiğimizde ise bir önceki Satürn Kova burcu sürecine yıl oluyor 1962- 1963 yılı. Sıkı durun ne mi oldu? Bize ilk defa ileri teknolojiyi tanıştıran Jetgiller yayınlanmaya başladı. Çok enterasan değil mi sizce de, Satürn nasıl bizim bilincimizi aslında hazırlıyor yavaş yavaş…

Yine internet güvenliği ile ilgili pek çok sınavlar söz konusu olabilecek, uluslararası düzeyde ses getirecek hacklenme haberleri, belki de insanların kişisel bilgilerinin güvenliği çok azalabilir, güvenlik ağlarının yıkılması söz konusu olabilir. Bu dönem birçok markanın ortaklaşa önemli işler yaptığına şahit olabiliriz. Hatta bu firmalar birbirinden çok alakasız gibi görünen firmalar olabilir. Belki de dünya üzerinde ekonomik açıdan önemli devrimler meydana gelebilir. Atıyorum tüm dünya ortak bir para biriminde anlaşacak ve bunun üzerinden bir ticaret dönecek belki de. Ya da uzaylılar ile belki bir iletişim ağı kurulur bu seferki Satürn’ün Kova burcu seyrinde kim bilir? Sizce de enteresan ve heyecanlı olmaz mıydı? Koskoca evrende bir tek bizim yaşadığımızı düşünmüyorsunuz inşallah. Ya da uzaya yolculuklar artabilir bu dönemde. Uzay turizmi belki de… Kova burcu kasırgalarla da ilgilidir. Bu dönem hava muhalefetlerinden dolayı ciddi zararlar ortaya çıkabilir, büyük kasırgalar, tornadolar oluşabilir. Yine bu dönem rüzgar ve güneş panelleri ile elektrik üretimine ciddi yatırımlar yapılabilir. Bu dönem sosyal adalet dengesi yeniden yapılanabilir dünya üzerinde. Avrupa Birliği de 1 Kasım 1993'te yani Satürn Kova burcundayken kurulmuş. Şu an AB yine bir Satürn döngüsü yaşayacak. Önümüzdeki 2,5 senelik süreçte AB çok kan kaybedebilir ve dağılma noktasına gelebilir. Irkçılıkla ilgili kötü ve insanlığa zarar verici gelişmeler söz konusu olabilir.

Satürn’ün Kova burcuda geçirdiği zamanlarda tarihte neler olmuş bunlara göz atalım. Bu süreçte dünyada ne gibi gelişmeler meydana gelebilir bu sayede daha kolay tahminlerde bulunabiliriz. Gerçi yazının içinde minik minik değindik ama daha detaylıca bakalım:

– 4 Ocak 1932: Hindistan’da, İngilizlere karşı verdiği mücadeleler nedeniyle Mahatma Gandhi tutuklandı. (Özgürlük mücadelesi)

– 3 Ekim 1932: İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti’ne katıldı.

– 22 Aralık 1932: Hindistan’daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.

– 30 Ocak 1933: Adolf Hitler, Almanya devlet başkanı oldu.

– 5 Mart 1933: Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.

– 23 Mart 1933: Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler’e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

– 28 Mart 1933: Adolf Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.

– 8 Nisan 1933: Almanya’da ari ırktan olmadığı düşünülen memurlar emekli edildi.

– 1 Mayıs 1933: Almanya’da, 1 Mayıs, o günü tatil ve “Ulusal İşçi Günü” ilan eden iktidardaki Nazi partisinin desteğiyle ve görkemli törenlerle kutlandı. Ertesi gün, tüm sendika merkezleri işgal edildi, varlıklarına el konuldu, sendika liderleri tutuklandı. Nazi lider Adolf Hitler Almanya’da sendikaları yasakladı.

– 22 Temmuz 1933: Wiley Post, dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.

– 26 Temmuz 1933: Adolf Hitler görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

– 17 Ekim 1933: Albert Einstein, Almanya’dan Amerika’ya kaçtı.

– 5 Aralık 1933: Amerika’da 14 yıldır devam eden içki yasağı kalktı.

– 1 Ocak 1934: Alcatraz adası, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir hapisanesi haline getirildi.

– 19 Mayıs 1934: Bulgaristan’da darbe oldu, faşist cephe iktidarı ele geçirdi.

– 2 Ağustos 1934: Adolf Hitler, Almanya’nın Führer’i haline geldi. Totaliter rejim süreci başladı.

– 11 Ocak 1935: Amelia Earhart, ilk tek kişilik uçuşu Hawaii’den Kaliforniya’ya gerçekleştirdi.

– 3 Temmuz 1962: Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Cezayir’in bağımsızlığını sağlayan deklarasyonu imzaladı. Cezayir’de 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi.

– 5 Ağustos 1962: Nelson Mandela tutuklandı.

– 6 Ağustos 1962: Jamaika, 307 yıl İngiltere egemenliğinde yaşadıktan sonra bağımsızlığını kazandı.

– 20 Ağustos 1962: Doğu Berlinli bir genç Berlin Duvarı’nı geçmek isterken öldürüldü. 5 bin Batı Berlinli eylem yaparak olayı protesto etti.

– 9 Ekim 1962: Uganda Cumhuriyeti kurularak Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan etmiştir.

– 8 Mart 1963: Suriye’de bir darbe sonucu Baascılar ve Nasırcılar iktidarı ele geçirdi.

– 21 Mart 1963: Alcatraz Hapishanesi kapatıldı.

– 12 Nisan 1963: Martin Luther King, Alabama’da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

– 15 Mayıs 1963: ABD’li astronot Gordon Cooper, “Mercury-Atlas 8” adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı. Cooper uzayda 34 saat 19 dakika kaldı.

– 29 Mayıs 1963: Pakistan’ın doğusunda çıkan kasırgada 10 bin kişi öldü.

– 1 Temmuz 1963: Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti.

– 28 Ağustos 1963: Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney’den başlayan “Sivil Haklar Yürüyüşü” Washington DC’de Abraham Lincoln anıtı önünde son buldu. Dr. Martin Luther King, alanda 300 bin kişiye hitaben “I have a dream (Bir hayalim var)” diye başlayan ünlü konuşmasını yaptı.

– 28 Ağustos 1963: ABD’de 200 bin siyahi, ırk ayrımcılığına karşı büyük bir gösteri düzenledi.

– 7 Ekim 1963: Flora kasırgası Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’ni vurdu. 7,190 kişi öldü.

– 20 Aralık 1963: Berlin Duvarı ilk defa, batı Berlinlilere doğuda kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.

– 16 Şubat 1991: 7 bin homoseksüel Londra Hyde Park’ta büyük bir miting düzenledi.

– 29 Nisan 1991: Bangladeş’te meydana gelen kasırga en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

– 25 Haziran 1991: Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya’dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

– 24 Ağustos 1991: SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Komünist Partisi'nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün, Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliğinin dağılma süreci başladı.

– 8 Ekim 1991: Hırvatistan, Yugoslavya’dan ayrıldığını ilan etti

– 18 Ekim 1991: Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etti. İlk defa 28 Mayıs 1918’de bağımsız olan dünya Azerileri, bugünü “Cumhuriyet günü” olarak kutluyorlar.

– 27 Ekim 1991: Türkmenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandı.

– 26 Kasım 1991: Michael Jackson 4. profesyonel müzik albümü olan Dangerous’ı piyasaya sürdü. Albümdeki Black or White şarkısına çektiği klip çığır açtı.

– 16 Aralık 1991: Kazakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

– 1 Ocak 1992: Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

– 18 Mart 1992: Güney Afrika’da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan ve Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi.

– 5 Nisan 1992: Bosna-Hersek hükümeti bağımsızlığını ilan etti.

– 28 Eylül 1992: Avrupa Birliği kuruldu.

– 31 Ekim 1992: Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo Galilei’nin haklılığını teslim etti.

– 3 Kasım 1992: Illionis’te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosu’na seçilen ilk siyah kadın oldu.

– 1 Ocak 1993: Avrupa’nın “Tek pazar düşü” gerçekleşti. Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e, Avrupalılar pasaportsuz seyahat edebilecek.

– 1 Ocak 1993: Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı

– 26 Şubat 1993: New York’ta bulunan World Trade Center’in altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

– 3 Mayıs 1993: Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 1993’te her yıl 3 Mayıs’ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

– 13 Haziran 1993: Kim Campell, Kanada’nın ilk kadın başbakanı seçildi.

– 15 Ekim 1993: Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika devlet başkanı Frederik Willem de Klerk ile Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela’ya verildi.

– 17 Kasım 1993: Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler.

– 3 Ocak 1994: Tupolev TU-154 tipi bir Rus yolcu uçağı kalkışından hemen sonra Irkhutsk’da (Rusya) düştü. 125 kişi öldü.

Türkiye açısından neler bekliyor bunlara göz atalım bir de. Satürn'ün Kova seyahati Türkiye doğum haritasında 8. ev dediğimiz alanda alacak bu transiti. 8. dünya astrolojisine göre bize ait olmayan paralar, faizler, vergiler, şirketlerin, ülkelerin borçları, cinayetler ve terör saldırıları, bankalar, sigorta, sosyal güvenlik, ölümcül büyük kazalar, salgınlar, sermaye kazanımları, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, krizler, gizlilik içinde halledilen işler, ticaret merkezlerini sembolize eder. Bu dönemin odak noktası finansal konularda yeni bir yapılanmamın içine girileceğidir. Bu yapılanma içinde diğer ülkelerle kurulacak olan finansal ve ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bu düzenlemeler keyfi yapılan değil daha çok mecbur bırakılan düzenlemelere işaret eder. Vergilerde yeni düzenlemeler, yeni vergilendirme modelleri, yeni vergi türleri de sık sık gündeme gelebilir. Bankacılık sistemindeki faiz sisteminde de aynı şekilde radikal değişikliklere gidilebilir. Aynı şekilde sigorta sisteminde de bir dizi yeni kurallar ve yapılandırmalar olmasını bekleyebiliriz. Emeklilik konusu, sigorta primleri, sağlıktan yararlanma şekilleri gibi daha birçok konuda yapılanmaya doğru gidebiliriz. Teknolojik büyük kazalar ve aynı şekilde yenilikler meydan gelebilir. En son 1994 yılında Satürn Kova burcundayken dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel “Alo” diyerek cep telefonlarının kullanımı başlamış oldu. Yine buna benzer önemli bir teknolojiyi ülkemizde kullanmaya başlayabiliriz.

Peki önceki Satürn’ün Kova burcu seyahati sürecinde ülkemizde neler oldu bunlara göz atalım:

– 22 Nisan 1933: Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı Devletinin borçlarının tasfiyesi sağlandı.

– 31 Ocak 1934: Nazım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkum edildi.

– 4 Mart 1934: Ankara Radyosu yayınına başladı.

– 3 Mayıs 1934: Kayseri Uçak Fabrikası’nda yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri’den Ankara’ya geldi.

– 5 Aralık 1934: Türkiye’de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.

– 8 Şubat 1935: Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı. Türk kadını ilk kez seçme seçilme hakkını kullandı. Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) iktidarı devam ederken 17 kadın milletvekili ilk defa Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18’e ulaştı.

– 2 Ocak 1962: İstanbul’da işverenleri Denizcilik Bankası’nın iş sözleşmesini bozması üzerine liman işçileri greve çıktılar.

– 23 Şubat 1962: Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları 22 Şubat sabahı birliklerini harekete geçirdiler. Ayaklanma bir gün bir gece sürdü ve isyancı subaylar 23 Şubat sabahı Genelkurmay’a teslim oldular. İsyana katılan birlikler yavaş yavaş kışlalarına döndü.

– 27 Mayıs 1962: Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi açıldı.

– 17 Ekim 1962: Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Siyasi Af Kanunu’nu imzaladı. 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.

– 1 Şubat 1963: İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi yaşamını yitirdi.

– 13 Şubat 1963: İstanbul Savcılığı 1963 tarihinde İşçi Sigortaları Kanunu’na uymayan 2 bin işveren hakkında dava açtı.

– 20 Mayıs 1963: Bazı ordu birlikleri, Ankara’da Talat Aydemir’in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi.

– 17 Temmuz 1963: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) kuruluş yasası kabul edildi.

– 24 Temmuz 1963: Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.

– 21 Şubat 1964: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü’ye bir suikast girişiminde bulunuldu. Suikastçı olay yerinde yakalandı ve herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklandı.

– 12 Nisan 1991: İstanbul genelevi işletmecilerinden Matild Manukyan, İstanbul vergi rekortmeni oldu.

– 6 Temmuz 1991: Dr. Lale Aytaman, Muğla valiliğine atandı. Aytaman, ilk kadın vali oldu.

– 20 Şubat 1992: Vergi affı yasalaştı.

– 3 Nisan 1992: Ankara’nın Çankaya ilçesi kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı oldu.

– 24 Haziran 1992: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

– 30 Temmuz 1992: İstanbul, Ankara, Adana büyük şehir ve ilçe belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 43 bin işçi greve başladı.

– 24 Ağustos 1992: Talim Terbiye Kurulu okullara girmesi sakıncalı kitapları açıkladı: “Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Halikarnas Balıkçısı, Haldun Taner, Maksim Gorki, Balzac, Ernest Hemingway ve John Steinbeck gibi yazarların yapıtları okullara giremeyecek” dendi.

– 24 Ekim 1992: Türkiye’nin ilk özel havaalanı olan ”Hezarfen”, İstanbul Büyükçekmece’de hizmete girdi.

– 24 Ocak 1993: Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

– 28 Nisan 1993: İstanbul’daki Ümraniye çöplüğü, biriken metan gazı yüzünden patladı: 39 kişi öldü.

– 8 Mayıs 1993: Gökova Termik Santrali’ne karşı yaklaşık 3.000 kişi eylem yaptı.

– 30 Temmuz 1993: Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu,”Bir şey yapamaz hale getirildim” diyerek görevinden istifa etti.

– 7 Ağustos 1993: Başbakan Tansu Çiller greve giden 400 bin işçiye karşı çıktı. Çiller, “Halkın parasını işçiye vermem” dedi.

– 18 Ağustos 1993: Başbakan Tansu Çiller, hükümetin özelleştirme alanındaki ilk uygulamasının Telekomünikasyon sektöründe olacağını söyledi.

– 21 Eylül 1993: Özel bir kanal olan Kanal D televizyonu kuruldu.

– 5 Ocak 1994: Doç.Dr. Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası adlı kitabından dolayı 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.