Hayatımızın 7 yıllık kırılmaları

Satürn astrolojide zamanın yöneticisidir. Kişinin dünyaya geliş amacını simgeler. Satürn'ün kendine ait 7 yıllık bir döngüsü vardır. Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HAFTASONU okurları için 7'şer yıllık satürn etkileşimleri ve satürn döngülerini kaleme aldı…

KLASİK astrolojide Satürn en büyük kötücül olarak bilinir, mevsimlerden kış gibidir, zorludur ve sınavları vardır. Satürn, aynı zamanda zamanın tanrısı. Satürn, büyümek, olgunlaşmak, deneyim kazanmak, engelli koşuda olmak ama size statü atlattıran, mevki kazandırandır diğer yandan. sınır koymak demek. Şimdi hepimizin doğduğu anda bir Satürn'ü var. Fakat her 7 yılda bir doğum anımızda ki Satürn, güncel satürn tarafından tetiklenir. Her 7 yılda bir Satürn periyodunda kişiyi büyütecek, olgunlaştıracak, yeni bir fazdan geçirecek bir deneyim yaşatır. Satürn etkileşimi ilk 6-8 yaş arasına denk gelir. Bu çocukluktan çıkılmaya başlanan ilk senelerdir. İlk Satürn etkileşiminde, okuma öğrenilir, zihin ve beden yeni bir faza geçer, sosyal çevresi ve çehresi değişmeye başlar.

ÇIRAKLIK BAŞLIYOR

İkinci Satürn etkileşimi ortalama olarak 15-17 yaş arasına denk gelir ortalama olarak. Buna yarı Satürn döngüsü deriz, önemlidir. Bu yazdıklarımı 7'nin katları gibi değerlendirmek gerek, her 7'nin katları yaş döneminde bir sınav ve büyümeye teşvik eden bir deneyim vardır. İkinci Satürn etkileşimi yani yarı Satürn döngüsünde, kimliğiniz artık net bir şekilde gelişmeye başlar, ergenlik dönemidir. Yarı Satürn döngüleri, ne olmak istediğinize karar verilmeye çalışılan en önemli dönemlerden biridir. Yarı satürn döngümüzde, ilk mesleki edinimleri de belkide edinmeye başlarız, gelecek planları yapılmaya başlanır. Yarı Satürn döngüsünde 15-17, bu yaşa kadar oluşturduğunuz davranış kalıplarının yıkılıp yeni davranış modellemelerinin yapıldığı dönemdir. Yarı Satürn döngüsünde, bir isyan başlar. Ergenlik denebilir, büyüme sancısı denebilir. Ama ortak nokta ciddiye alınma derdidir aslında. Bedenselde bir büyüme vardı. ilk yarı satürn döngüsünde artış çocukluğu geride bırakır ve genç oluruz. İlk yarı satürn döngüsünde de ebeveynsel anlamda bir durum yaşanabilir, bir işin çırağı olabiliriz.

BEDELLER ÖDENİR

Bir sonraki Satürn etkileşimi ise 21-23 yaş arası gibidir ve hayata dair ilk ciddi adımlar atıldığı zamandır ve yavaştan bedeller ödenir. Eğer ki ilk yarı Satürn döngünde aldığın kararlardan ve çıktığın yoldan memnunsan o yolda ustalaşmaya başlarsın Ama ilk yarı Satürn döngünde, aldığın kararlardan mutsuzsan ve devam etmişse yine de 21-23 yaş arası dümeni yine bir tarafa kırma zamanıdır. 3.Satürn etkileşimi dönemi yine bir kimlik krizidir. Genç olmaktan çıkıp yetişkin dönemi başlar. Sistem ve düzen kurma çabası başlar, uzman olmak isteriz bir konu hakkında.

YÜZLEŞMELER BAŞLAR

Aslında en etkili Satürn döngüsü olan 28-30 yaş arası olandır. 28-30 yaş arası ilk Satürn döngüsünde, hayatta bir yol ayrımına varırız. Satürn döngüsü şu demek, doğum anınızda ki Satürn'ün üstüne tamda bu yaşlarda Satürn yeniden geliyor demektir. Satürn döngüleri inanılmaz kıymetli dönemlerdir. Çünkü bir 14 yılın temelleri atılır. Satürn döngüsünde artık çok uzun süre kullanacağın, kalıcı kimliğin oluşumları gözlenir. Satürn döngülerinde, korkularınla, endişelerinle, komplekslerinle yüzleşmeye başlarsın. Satürn döngüsü, hayatta çok önemli bir virajdan geçmek veya yol ayrımına gelmek gibidir. Herkesin Satürn hikayeleri elbette farklı olabilir ama burada asıl mesele 7'şer yıllık döngüleri yakalamak aslında.. 7'şer yıllık döngülerde, aileden vefatlar olabilir, mesleki bir değişim olur. Ben bu yüzden insanların ilk Satürn döngülerini bitirmeden özellikle de erkeklerin evlenmesine karşıyım. Çünkü ilk satürn döngüsünü yaşamamış biri henüz büyümüş sayılmaz ve büyümeden de evlilik olmaz. 30'dan sonra 7'şer yıllık bu döngü süreci devam eder.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: ŞAŞKINLIK YAŞAYACAKSINIZ

Arkadaşlık ilişkilerinizin önem kazanacağı, kalabalık gruplarla olmaktan keyif alacaksınız. Yaşam amacınızı ve hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız haberler sizi şaşırtabilir.

BOĞA: ANİ KARARLARA DİKKAT

Kariyer ve iş hayatınızın ön planda olacağı bir gün. İş hayatınızı ilgilendiren konularda ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Bugünlerde daha çok özgür olma ihtiyacınız artabilir.

İKİZLER: UZAKLARDAN HABER VAR

Din ve felsefe konuları ön planda olacak. Yurt dışı bağlantılı işleriniz ve eğitim konuları için bugünü değerlendirebilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan haber alabilir, dostlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

YENGEÇ: GÜNDEMİNİZDE PARA VAR

Bugün gündeminizde finansal konular ön planda olacak. Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir gider hesabı yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde beklemediğiniz bir yerden elinize para gelebilir.

ASLAN: GERGİNLİKLERE DİKKAT

İlişkileriniz ve iş ortaklıklarınız ön planda olacak. İş hayatınızda ani kararlar almamalı, ortaklarınızla gerginliklerden uzak durmalısınız. Partnerinizden alacağınız haberler sizi şaşırtacak.

BAŞAK: İŞ YÜKÜNÜZ ARTACAK

İş hayatında stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanıyor. Doktor kontrolünden geçmek için doğru zaman.

TERAZİ: AŞK KAPIYI ÇALACAK

Kendinizi romantik hissedeceğiniz, hayatın keyifli yönleriyle ilgileneceğiniz güzel bir gün. Hobilerinize vakit ayırmak iyi gelecektir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmelere açık bir gün.

AKREP: ANİ GELİŞMELER YAŞANACAK

Evde zaman geçirmekten keyif alacaksınız. Evinizin tadilat işleriyle ilgilenebilir, dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. Sabah etkili olacak Ay ile Uranüs karesi aile içinde ani gelişmelere işaret ediyor.

YAY: SEYEHAT GÜNDEME GELEBİLİR

Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler ön planda olacak. Zihninizin hızlı çalışacağı sabah saatlerinde ani kararlar almamaya özen gösterin. Sürpriz seyahatler gündeme gelebilir.

OĞLAK: GÜNDEMİNİZDE PARA VAR

Finansal konular gündemde olacak. Sabah saatlerinde sürpriz bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Para konusunda tedirginlik yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler var.

KOVA: KENDİNİZLE İLGİLENECEKSİNİZ

Sabah saatlerinde etkili olacak Ay ile Uranüs etkileşimi özgürlük ihtiyacınızı arttıracak. Bugün ani kararlar almamaya özen gösterin. Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

BALIK: İÇE DÖNÜK YAŞAYACAKSINIZ

Psikolojinizin ve iç dünyanızın ön planda olacağı bir gün. Kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Meditasyon yapabilir, psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırın.