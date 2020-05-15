Hayatın tadını çıkarmak için sayılı günler kaldı

Ünlü astrolog Dinçer Güner, koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız günlerin artık son bulacağını söyledi.

Dinçer Güner, 21 Mayıs tarihinde güneşin ikizler burcuna geçişi ile bol seyahatli ve iletişimli günlerin kapımızı çalmak üzere olduğunun müjdesini de verdi. Uzun zamandır yaşanılan sıkıntıların bir nevi hafifleyeceğini belirten Dinçer Güner, SÖZCÜ Haftasonu okurları için adeta harekete hazır olun çağrısı yaptı. Güner, “Bir aydır güneş boğa burcunda seyahat ediyor. Bu bir aylık süreç genel olarak hayatımızın odak noktası, para, mevki, bütçe, harcamalar, keyif, zevk veren konular olmuş olabilir. Hayatımızda bir şeyleri sabit ve istikrarlı bir hale getirmek içinde çaba sarf etmiş olabiliriz. Şimdi odak noktamız 21 Mayıs günü Güneş'in ikizler burcuna geçişi ile bol bol iletişim, seyahat, dedikodu, eğitim ve bilgi alışverişleri üzerine kurulu olacak” dedi.

HAREKETLİ SÜREÇ GELİYOR

İkizler burcu denilince akla ilk gelen haberleşme. Güneş'in ikizler burcuna geçmesi ile hayatımızda hangi kapılar aralanacak. Dinçer Güner, bu değişimleri şu şekilde anlattı: “Güneş İkizler burcuna geçtiğinde insanlar konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan hoşlanır. Bildiklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, merakınızı giderecek konulara eğilmek isteriz. Zihinsel faaliyetlerde artış olur, bir fikirden diğerine atlarsınız. İkizler zamanı yazışmalar, telefon görüşmeleri, yolculuklar, eğitim ve kurslarla daha fazla meşgul olursunuz. Yeni bağlar kurmak, sosyalleşmek, gezilere çıkmak, kültürel aktivitelere katılmak isteriz, internet kafeler, kütüphaneler, dershaneler, okullar ve etüt merkezleri, kırtasiyeciler en çok uğradığınız yerler olabilir. Sohbet etmek, tatlı tatlı dedikodu yapmak arkadaşlarla uzun uzun konuşmak arzusu duyarsınız. İkizler esnek, değişken, çevresine kolay uyum sağlayan, oldukça zeki, farklı kültürlere açık, deneysel edinimler kazanabileceğiniz hareketli bir süreçtir.”

BOL BOL GEZİN HAYATI YAŞAYIN

Güneşin ikizler burcuna geçmesiyle hareketli ve neşeli güzel günler artık bizleri bekliyor. Değişimlerin hayatımıza renk katacağını belirten Dinçer Güner, “Çok fazla derinlere inmeden her konudan biraz öğrenmek, paylaşmak ve anlatmak ihtiyacı duyarsınız. Bir mekanda saatlerce kalmak yerine ruh halinize göre yer değiştirmek iyi gelir. Ruh halinizin bile havaya göre değişebileceği bu süreçte canınızın istediği konularla ilgilenin. Pratik ve kestirme çözümler bulabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni yerler keşfedebilir, bilgi dağarcığınızı genişletebilir, çok istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, telekomünikasyon alanlarında başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Kurslara katılmak, güzel konuşma ve diksiyon dersleri almak, kısacası iletişim alanında geliştirici eğitimlere katılmak için ideal bir süreç. Bu zamanda bol bol gezin” açıklamasını yaptı.

SOLUNUM YOLLARINA DİKKAT

Bu dönemde sağlığımız nasıl olacak? Vücudumuzda hangi organlarımıza dikkat etmeliyiz? Dinçer Güner, bu konuda uyarılar da bulundu. Güner, “ Vücutta ikizler eller, kollar, ciğerleri temsil eder, üst solunum yollarında daha önceden rahatsızlıkları olan kişilerde bazı rahatsızlıklar tetiklenebilir. Faranjit, laranjit, sinüzit, kulak ve burun hastalıklarına veya astım gibi alerjik hastalıklara karşı hassasiyet artabilir, sinirsel ve gerginlikten kaynaklanan sorunlar öne çıkabilir” dedi.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: SOSYAL İLİŞKİLER ÖN PLANDA

Yakın çevrenizle kurduğunuz iletişimin önem kazandığı döneme giriyorsunuz. Odağınızda gelecek kariyerinizle ilgili konular olacak. Sosyal ilişkileriniz ön plana çıkıyor.

BOĞA: FİNANSAL KONULARA YÖNELECEKSİNİZ

Odağınızın finansal konulara yöneleceği bir döneme giriyorsunuz. Gündüz saatlerinde derin, felsefi konulara ilgi duyacaksınız. Kariyer hayatında atılımlar yapacaksınız.

İKİZLER: ESKİ DEFTERLER AÇILACAK

25 Haziran'a kadar eski ilişkilerinizle tekrar iletişime geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmayı planlıyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekecek. Kariyer konularınız önem kazanacak.

YENGEÇ: PROBLEMLERİ ÇÖZECEKSİNİZ

Kendinizi daha iyi anlamak isteyeceğiniz döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizdeki problemleri çözeceksiniz. Akşam saatlerinde gelir paylaşımı üzerine konuşmalar yapacaksınız.

ASLAN: KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Arkadaş çevrenizle fikir paylaşımı içinde olmanın önem kazanacağı döneme giriyorsunuz. Gündüz saatlerinde sorumluluklarınızla ilgilenirken kendinizi ihmal edebilirsiniz.

BAŞAK: ODAĞINIZDA KARİYER OLACAK

Odağınızın kariyerinizde olacağı döneme giriyorsunuz. Gündüz saatleri romantik aktiviteler için uygun. Akşam saatlerinde hayatınızı toparlama ihtiyacı duyabilirsiniz.

TERAZİ: ROMANTİK AKŞAM SAATLERİ

Yurt dışı ve hukuk konularının zihninizi meşgul edeceği döneme giriyorsunuz. Odağınızda ev ilgili konular olacak. Akşam saatlerini romantik aktivitelerle değerlendireceksiniz.

AKREP: MADDİ KONULAR ÖN PLANDA

Maddi konular ön planda olacak. Gündüz saatlerinde yakın çevrenizle ilişkilerinize önem vereceksiniz. Ay'ın Kova burcuna girişi ile evinizle ilgili konular gündemde olacak.

YAY: SÜRPRİZ HABERLER ALACAKSINIZ

İkili ilişkilerinizde iletişim ön planda olacak. Gündüz saatlerinde odağınızda maddi konular olacak. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızdan sürpriz haberler alacaksınız.

OĞLAK: İLETİŞİM ÖNEM KAZANACAK

Birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz iletişimin önem kazanacağı bir dönem. Gündüz saatlerini disiplin ve sorumluluk gerektiren işleriniz için değerlendirebilirsiniz.

KOVA: PARTNERİNİZLE İLETİŞİM KURACAKSINIZ

Partnerinizle kurduğunuz iletişimin önem kazandığı döneme giriyorsunuz. İçe dönük ruh halinden sıyrılacaksınız. Flört etmekten ve hobilerinizle ilgilenmekten keyif alacaksınız.

BALIK: İÇE DÖNÜK YAŞAYACAKSINIZ

Ailenizle ve birlikte yaşadığınız kişilerle kurduğunuz iletişim daha da önem kazanacak. Gündüz saatlerinde sosyal ilişkileriniz ön planda olsa da içe dönüyorsunuz.