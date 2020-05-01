Haziran ayında normalleşeceğiz. Ekim’de kriz var

Ünlü astrologlar Dinçer Güner ve Vedik Astrolog Şebnem Ekşib, 5 aylık corona virüsü sürecini değerlendirdi:

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in ‘Astrologlar Arasında' programının bu haftaki konuğu Vedik Astroloji'nin önde gelen ismi Şebnem Ekşib. İki astrolog, Corona virüsünün ve karantina sürecinin genel değerlendirmesini, virüsünün insan eliyle mi yoksa doğal olarak mı oluştuğunu, beklenen ekonomik sıkıntıların neler yaratacağını değerlendirdiler.

4 ELEMENT HAKİM

Astrolog Şebnem, “Bu yıl dört element etkili olacak. Satürn ve Plüton gezegenleri salgınlar, toplu ölümler anlamına gelir. Virüste baş aktörler de bu gezegenler. Fakat 2019'da bile bir arada olan gezegenler 2020'de Jüpiter'in de işin içine girmesiyle hız kazandı. Numerolojiye göre 2020'de 4 sayısı hakim olacak. Bu da 4 element anlamına gelmektedir. 4'ün aktif olduğu senelerde ise 4 elementin etkilerini güçlü bir şekilde görüyoruz. Vedik astrolojide küçük kıyamet dönemi diye geçmektedir.

Örneğin, sene başında Avusturalya'daki yangın (ateş), arka arkaya gelen depremler (toprak), virüsün hava ve damlacık yoluyla bulaşması (hava). Geriye yalnızca su kalıyor. Suyun iki anlamı var. Sel ve yağmurun dışında farkındalık anlamına da gelir. 21 Haziran ve 5 Temmuz'da olan tutulmalar ciddi tutulmalar. Haziran'da belli ölçülerde hayatlarımıza döneceğiz. Virüs tamamen bitmeyecek ama hafifleyecek” açıklamasını yaptı. Virüsün Türkiye ve dünya ekonomisini ciddi boyutta etkilediğini belirten Güner, önümüzdeki süreçte bizleri zor günlerin beklediğini belirtti.

EKONOMİK SIKINTI KAPIDA

Ekşib, virüsün ciddi ekonomik sıkıntıları da beraberinde getireceğini söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Eylül ve Ekim aylarında ciddi sıkıntılar olacak. Vergiler çok artacak, daha önce adını duymadığımız vergiler ortaya çıkacak. Ayrıca gayrimenkul vergileri ciddi boyutta artış gösterecek.” Dinçer Güner, “Size göre bu corona virüsü laboratuvar ortamında üretilen bir virüs mü? Yoksa hayvandan insana geçen virüs mü? Ekşib, “Benim gördüğüm doğal olmayan bir virüs. Bu virüs kontrolden çıktı kimseye faydası da olmadı. Bu virüs kapitalist sistemi en derinden vurdu” dedi.

GATES VE MUSK'A DİKKAT

Astrolog Dinçer Güner, “Bu virüsle ilgili iki senaryo var, iki kişinin adı geçiyor. Bill Gates ve Elon Musk. Astrolojik açıdan baktığında bu isimlerden biri bu virüsü üretmiş olabilir mi? Fikrin nedir?” sorusuna Şebnem Ekşib, “İki isimde olabilir. Bill Gates'in haritasına baktım ve her şeyi yapma potansiyeline sahip. Dikkat ederseniz hepimiz teknolojiye bağımlı olduk. Gençler yeniçağa hazırdı, biz ara yaş olanlar teknolojiye alışıyoruz. Bakarsanız bu virüs yaşlılarla uğraşıyor” dedi.

Ayrıca iki astrolog, 2021 yılında normal hayatımıza döneceğimiz, 2012 yılında 5 rakamı olduğunu ve bunun da sokakların hareketlenmesi anlamına geleceğini söyledi.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: EK GELİR ARAYIŞINA GİRECEKSİNİZ

Bugün ailenizden finansal destek görebilir veya ailenize maddi yardımda bulunabilirsiniz. Evden yapabileceğiniz, ek gelir sağlayacak yeni işlerin arayışına girebilirsiniz. Maddi olarak rahatlıyacaksınız.

BOĞA: BUGÜNLERDE AKLINIZ PARADA

Zihninizi, aklınızı para ile ilgili konulara yöneltemeye başlayacaksınız, daha iyi nasıl para kazanırım, para kazanabilmek için yeni projeler üretebilirsiniz. Bu yolda başarı elde edeceksiniz.

İKİZLER: KENDİNİZE SONUNA KADAR GÜVENİN

Ay'ın Yengeç burcundaki seyahati finansal hayatınızı gündeme taşıyor. Psikolojinizle ilgili konular ön planda olacaktır, korkularınızın özgüveninizi düşürmesine izin vermeyin.

YENGEÇ: SEVDİKLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Duygusal ihtiyaçlarınız artacaktır, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Sosyal çevrenize manevi destekte bulunabilir veya arkadaş

çevrenizden büyük destek görebilirsiniz.

ASLAN: MANEVİ YÖNÜNÜZ GÜÇLENECEK

Bugünlerde spiritüel çalışmalar yapabilir, manevi yönünüzü güçlendirecek aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Dua, ibadet veya meditasyon yoluyla iç dünyanızı yeniden keşfedeceksiniz.

BAŞAK: HEDEFLERİNİZE ADIM ATIN

Sosyal ilişkilerinizi ön plana çıkacak. Din ve felsefe konularıyla ilgilenebilir, bu konularda sohbetlere katılabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik adımlar atmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ: İŞ YOĞUNLUĞUNUZ ARTACAK

İş yoğunluğunuz artacak, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilir, yeni

fikirler üzerine kafa yorabilirsiniz. İş hayatında duygusal kararlar almayın.

AKREP: AKRABALARDAN HABER VAR

Seyahat, hukuk, eğitimler ve yurt dışı konular ön plana çıkabilir. Uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Hukuki meseleleriniz varsa bugünlerde sonuç alabilirsiniz.

YAY: MALİ SIKINTI YAŞANACAK

Kredi, borç ve ortaklaşa gelirlerle ilgili konular ön plana çıkacak. Finansal destek arayışına girebilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Miras, nafaka gibi konular gündeminizi meşgul edecek.

OĞLAK: DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Yakın çevrenizle kurduğunuz duygusal bağ alacağınız kararlarda etkili olacaktır. Bugünlerde yalnız kalmak istemeyebilirsiniz, yakın bir dostunuzun manevi desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

KOVA: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Mide ve karın bölgesiyle ilgili yaşayabileceğiniz sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Günlük rutinlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

BALIK: YENİ FLÖRTLER OLACAK

Flört etmekten keyif alacağınız bir gün olacak, yeni flörtler gündeme gelebilir. Hobilerinizle ilgilenmeli ve kendinizi mutlu

etmeye odaklanmalısınız. Keyifli ve mutlu olacağınız günler sizi bekliyor.