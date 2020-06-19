Liderler kapışacak çimenler ezilecek

Astrolog Dinçer Güner, bu hafta yaşanabilecek ilginç olayları Sözcü HaftaSonu okurları için kaleme aldı

Önemli bir haftaya giriş yapıyoruz… Zira bu hafta savaşı ve mücadeleye işaret eden gezegen Mars kendi yönettiği Koç burcuna geçiş yapıyor. Yani bu da Mars temsil ettiği bütün iyicil ve kötücül tüm özellikleri özgürce ortaya koyacak demektir. Mitolojide ki Ares; aklına esince savaşan, tecavüz eden, zorba bir karakter. Harekete geçen, savaşan, mücadele eden, hareketlerini ve sözünü esirgemeyen Mars burada en güçlü konumda yer alacak. Hem de az buz değil tam 6 ay!

32 YIL SONRA YENİDEN

Mars en son Koç burcunda 6 ay 1988 yılında kalmıştı. Tam 32 yıl sonra yeniden Koç burcunda bu kadar uzun süre kalacak. Bu varan 1. Bunu bir not alalım. Gelelim Varan 2'ye… Satürn Kova burcunda geri harekette ve 4 Temmuzda da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'de Oğlak burcunda yönetici pozisyonda. Yani kral yine tahtında… Satürn demek, kısıtlama, kural, zorluk, sınav demektir. Astrolojinin büyük şeytanı. Mitolojik resimlerinde bile evladını yiyerek temsil edilir Kronos. Bu iki planet kendi tahtlarında iken yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük Ağustos'un son haftası ile Eylül'ün ilk haftası kavga halinde olacaklar. Kralların kapışması, liderlerin kapışmasına sahne olacak gökyüzü.

DAHA NELER OLACAK?

Dünyadaki yansıması da aynen böyle etkiler verecek. Dünyada liderler kapışacak, filler savaşacak çimenler yine ezilecek adeta… Ağustos'tan sonra zor değil, çok zor günler bekliyor bizi… Sırf bu da değil, depremleri tetikleyici etkileri olduğu gibi, dünya üzerinde ekonomik büyük zorluklarında işaretleri var. Bu yüzden şu yıl bitmeden gözünüzü seveyim ‘Daha ne olabilir' demeyin! Daha olacak çok şey var, bekleyin…

Yükselen burcunuz şans noktanız için son derece önemli

Herkesin bir yükseleni var mıdır? Peki yükselen burç nedir? Ne değildir? Bir çoğumuz Güneş burcumuzu biliyoruz. Doğdumuz anda Güneş hangi takım yıldızı içinde ilerliyor ise işte o bizim Güneş burcumuz oluyor. Ama sıra yükselen burca geldiği zaman durum biraz değişiyor. Siz doğdunuz anda doğu ufkunda yükselmekte olan burca yükselen burç diyoruz. Yükselen burcun hesaplanabilmesi için doğum saatini biliyor olmanız çok önemlidir. Yükselen burcunuz sağlığınızla ile ilgili birinci dereceden önem taşır. Yükselen burcu simgeleyen organlar ve hastalıklara daha yatkın olabilirsiniz. Şansınızla yakından ilişkilidir. Şans noktanızın hesaplanması için yükselen burcunuzun derecesi kullanılır. Şansınız hayatınızın hangi alanında geldiğini yükselen burcunuz sayesinde öğrenirsiniz. Yükselen burcun astrolojik simgesi ise ASC'dir. Kısacası yükselen burcunuz Güneş burcunuzdan biraz daha önemli. Ve evet herkesin bir yükselen burcu vardır, işin püf noktası doğduğunuz saati bilmekten geçiyor.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: MALİ SORUNLAR GÜNDEME GELECEK

Bugün gündeminizde maddi konular olacak. Kazançlarınızı artırmanın yeni yollarını aramak için fırsatları değerlendirebilirsiniz. Hesapta olmayan ev ve aile içi harcamalar bütçenizi sarsacak.

BOĞA: DUYGULARINIZI İFADE EDİN

Sosyal çevrenizle ilgili alacağınız kararlar ön planda olacak. Kendinizi ve duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, kendinizi şımartabilirsiniz…

İKİZLER: KENDİNİZE VAKİT AYIRIN

Kendinizi içe dönük hissedeceğiniz bugünü duayla değerlendirebilirsiniz. Gizli kalmış meselelere ilginiz artacaktır. Spiritüel çalışmalar yapmak ve psikolojik destek almak için uygun bir gün.

YENGEÇ: HEDEFLER İÇİN UYGUN

Kendinizi sosyal hissedeceksiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak iyi gelecek. Arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik somut adımlar atmak için uygun bir zaman.

ASLAN: İŞ YÜKÜNÜZ ARTACAK

Bugünlerde kariyer hayatınız ön plana çıkacak. İş yükünüz artabilir, sorumluluklarınızı yerine getirirken kendinizi ihmal etmemelisiniz. Toplum önündeki konumunuz üzerine kafanızı yoracaksınız.

BAŞAK: MANEVİ DUYGULAR ÖNDE

Din ve felsefe konuları öne çıkacak. Hukuk ve eğitim konuları gündeminizi meşgul edecek. Partnerinizle duygusal paylaşımlarda bulunmak için uygun bir zaman. Akademik çalışmalar için iyi bir gün.

TERAZİ: GÜNDEMİNİZDE PARA VAR

Krediler ve borçlarla ilgili konular gündemde olacak. Eşinizin veya iş ortağınızın finansal durumuyla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gelir paylaşımı üzerine konuşmalar olacak.

AKREP: İKİLİ İLİŞKİLER ÖNE ÇIKACAK

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugün yakınlarınızın desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Evlilik, söz, nişan gibi konular gündeme gelebilir. Partnerinizle duygusal paylaşımlarda bulunmak için uygun.

YAY: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Sağlık ve çalışma hayatınız öne çıkacak. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle boğaz bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olun ve kontrollerinizi ihmal etmeyin.

OĞLAK: HAYATIN TADINI ÇIKARTIN

Keyifli konular gündeminizde olacak. Flörtleşmekten keyif alacağınız bir gün. Çocuklarınıza yönelik sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatın eğlenceli yönlerine bakın.

KOVA: EVİNİZDE MUTLAKA VAKİT GEÇİRİN

Aile konuları öne çıkacak. Aile büyüklerinize zaman ayırmak iyi gelecektir. Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bugünü tadilat ve dekorasyon işleri için değerlendirebilirsiniz.

BALIK: KENDİNİZİ İFADE EDİN

Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilişkileriniz ön plana çıkacak. Yeni eğitimlere katılmak için uygun bir zaman. Kısa seyahatler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.