Taşların sırrı buçlarda gizli

Doğal taşların oluşumu ve burçlara etkisi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte hayatınıza enerji katan taşları astrolog Dinçer Güner, Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Her burcun kendisini etkileyen uğurlu bir taşı vardır. Bu doğal taşlar, etkiledikleri burçlara sahip kişilerle birleştiğinde aşk, kariyer veya başarı getirecek kadar da güçlüdür. Bunlara, burçlara göre şifalı taşlar da denir. Peki burçlara göre doğal taşlar ve özellikleri nelerdir?

TAŞLARDAN GELEN ŞİFA

Astrolojide “Uğurlu Taşlar” hem çok merak edilen hem de en çok yanlış kullanılan konulardan bir tanesi. Her taşın kendine göre etki ettiği bir alan, bir enerjisi olmakla beraber yanlış kullanımıyla da ciddi sorunları da beraberinde getirebilir ve dikkatli kullanılması gereklidir. Taşlar ve taşlarla şifa olayı aslında batı (klasik) astrolojinin öğretilerinden biri değildir. Bu bilgi bize Hint (Vedik) astroloji sisteminden geçmiştir. Taşlar aslında kişisel doğum haritanızda ki zorlu yerleşimde olan bir gezegenin gücünü iyileştirmek için kullanılırlar. Bu yüzden kendinize taş seçerken, kişisel doğum haritanızın dinamiklerine göre bir şeylerin seçilmesinde her zaman fayda vardır. Örneğin; doğum haritanızda Ay'ınız zararlı yerleşimde (Oğlakta) ve düşüşte (Akrep) o zaman Ay'ın sembolize ettiği taşlardan birini kullanmanızda fayda var.

Ya da Merkür'ünüz Balıkta veya Yay da ise

Venüs'ünüz Akrepte veya Koç burcunda ise

Mars'ınız Terazi ya da Boğa burcunda ise

Jüpiter'iniz İkizler ya da Başakta ise

Satürn'ününüz Yengeçte veya Aslan burcunda ise

BURÇLARA UYUMLU TAŞLAR

Şimdi size gezegenlerin ve yönettikleri burçların temsil ettikleri taşların listesini paylaşacağım sizinle.

Güneş (Aslan Burcu): Kırmızı Lal, Kırmızı Spinel, Kırmızı Turnalin, Pembe Jat, Korindon, Kırmızı Rubi, Altın, Turuncu Zirkon,

Ay (Yengeç Burcu): İnci, Ay Taşı, Beyaz Zirkon, Beyaz Mercan,

Merkür ( İkizler ve Başak Burcu): Zümrüt, Yeşil Turnalin, Yeşil Jat, Oniks, Beril, Yeşil Zirkon, Tsavorit, Piroksen, Perido

Venüs (Boğa ve Terazi Burcu): Pırlanta, Beyaz Safir, Kaya Kristali, Opal, Pembe Kuvartz, Topaz, Beril ve Turkuaz,

Mars ( Koç ve Akrep): Kırmızı Mercan, Kırmızı Turnalin, Kırmızı Zirkon, Kırmızı Lal, Kırmızı Kehribar, Kantaşı, Kırmızı Akik

Jüpiter (Yay ve Balık): Sarı Safir, Altın rengi topaz, Sarı Jat; Sarı Beril, Sitrin, Sarı Kehribar, Krisoberil, Sarı Kuvartz

Satürn (Oğlak – Kova): Mavi Safir, Ametist, Lapis Lazuli, Malakit, Mavi Zirkon, Tanzanit, Mavi Spinel, İyolit

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: MADDİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK

Kredileriniz, borçlarınız ve eşinizin finansal durumuyla ilgili konular ön planda olacak. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde problemler olacak.

BOĞA: RİSKLERDEN UZAK DURUN

Evlilik hayatınız ve iş ortaklıklarınız ön planda olacak. Finansal konularda belirsizlikler var. Bugünlerde finansal risklerden uzak durmalısınız.

İKİZLER: BELİRSİZLİK HAKİM

Sağlığınızla ve günlük rutinlerinizle ilgili konular ön planda. Burcunuzda seyahat etmekte olan duygusal konularda belirsizlikler olacak. İş hayatınızda belirsizlik hakim.

YENGEÇ: AŞK HAYATINIZ ÖN PLANDA

Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular ön planda olacak. İçsel hesaplaşmalar yapmanız gerekebilir. Hukuk ve eğitim konularında problemlerle karşılaşabilirsiniz.

ASLAN: ANLAŞMAZLIKLAR ÇIKACAK

Ailevi meseleler gündemde olacak, evinizin dekorasyon işleri için bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklar ortaya çıkacak.

BAŞAK: İŞ HAYATINIZDA SORUN VAR

Kardeşleriniz, komşularınız ve kuzenlerinizle ilgili konular gündemde olacak. İkili ilişkilerinizde belirsizlikler var. İş hayatında problemlerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ: KAZANÇ KAPILARI ARAYACAKSINIZ

Yeni kazanç kapıları arayabilir, bütçe planlaması yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Venüs ile Neptün arasındaki sert etkileşim birlikte çalıştığınız kişilerle anlaşmazlıklara işaret ediyor.

AKREP: FİNANSAL ZORLUKLARA DİKKAT

Kişisel hedeflerinize yönelmek ve kendinize vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konulara dikkat edin. Bütçenizi yönetmek kolay olmayabilir.

YAY: EVDE HUZURSUZLUK OLACAK

Psikolojinizle ilgili konuların ön planda olacağı, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Yakın ilişkilerinizde anlaşmazlıklar olabilir. Eşinizle temelli anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: PROBLEMLERE HAZIRLIKLI OLUN

Sosyalleşme isteğiniz artacak. Yakın çevrenizle yaşayabileceğiniz anlaşmazlıklar var. İş hayatınızda karşılaşabileceğiniz iletişim problemlerine karşı hazırlıklı olun.

KOVA: AŞKTA SORUN YAŞANACAK

Önemli iş görüşmeleriniz ve toplantılarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde belirsizlikler devam edecek. Finansal konularda temkinli hareket etmelisiniz.

BALIK: KAFANIZ KARIŞACAK

Din, felsefe ve inançlar konularına ilginiz artacak, farklı kültürlere merak sarabilirsiniz. Duygusal konularda kafanız karışabilir. Aile içinde anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.