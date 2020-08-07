Yaşamınızda kılavuz olacak yol haritanız

Bu haftada farklı içerikli astrolojik bir takvim hazırladım sizlere. Hafta boyunca hangi gün neler yapabilirsiniz, hayatınıza dair planlarınızı hangi gün devreye sokmalısınız. Hepinize bol şanslar.

10 Ağustos Pazartesi

Ay 04:27 itibari ile Boğa burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Merkür ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün.

Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin, bilmediğiniz elektronik aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz ama siz yine de ani beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun.

Şans daha yüksek

11 Ağustos Salı

Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek.

Öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Boğaz bölgesi hassastır, tutulma, ses kısıklığı, boğaz ağrıları, şişlikler, iltihaplara dikkat. İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gün. Sabır ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansımız daha da yüksektir. Ay Boğa burcunda yükseldiği için oldukça keyfe ve hazlara, yemeye içmeye yönelik arzular içinde olacağız. Sakin, dingin, ayakları yere basar bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz.

12 Ağustos Çarşamba

Ay 10:54 ile 16:45 arası Boğa burcunda boşlukta olacak akabinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Mars ile Pluton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 7 gün. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecek. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.

Özgürlüğü arzulayacaksınız

13 Ağustos Perşembe

Ay tüm gün ikizler burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Uranüs geri hareketine başlıyor ve 2021 15 Ocağa kadar devam edecek. Hayatınızda özgür olmak istediğiniz konu ve temaların üzerinden yeniden geçeceksiniz. Gerçekten ne kadar özgür olmayı düşünüyorsunuz, bir iç sorgulama süreci olacaktır. Derin bir psikolojik inceleme ve analiz etme sürecinde olacaksınız. Özgürleşmek için attığınız adımların veya kullandığınız gereçlerin ne kadar doğru olup olmadığını sorgulayacaksınız.

14 Ağustos Cuma

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. 14:19 ile 02:35 arasında boşlukta olacak akabinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Mars arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Oldukça enerjik, hareketli ve bir o kadar gergin bir gün. Rekabet etme, meydan okuma, savaş başlatma, harekete geçmek için de koşullar uygundur. Bugün kendimizi hızlı bir şekilde motive edebilir, cesaret gerektiren işlerde başarı elde edebiliriz. Ateşli, kesici, delici aletleri kullanırken dikkatli olunmasında yarar var. Hassas konuları ortaya atmak için pek uygun bir zaman değildir.

15 Ağustos Cumartesi

Ay 02:35 itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Sizi rahatlatan, aşina olduğunuz, güven bulduğunuz yerlerde olmak, maceraya atılmak, risk almak istemezsiniz. Sizi hep rahatlattığını bildiğiniz, alışık olduğunuz ve karşınıza ne çıkacağından emin olduğunuz yerler, mekânlar ve tanıdıklarla bir arada olmak en akıllıcası olacaktır. Ay'ın su grubunda yer aldığı bugünde bol bol sıvı almalısınız, uzun bir banyo yapabilir, vücudunuzu nemlendirebilir, suyun nimetlerinden yararlanabilirsiniz.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: ANİ KARARLARDAN KAÇININ

Arkadaşlarınıza zaman ayırabilir, düşünce paylaşımında bulunabilirsiniz. Meslek hayatınızda gerginliklere dikkat edin. Kariyerinizi ilgilendiren konularda kararlar almaktan kaçının.

BOĞA: KENDİNİZİ YORGUN HİSSEDECEKSİNİZ

Toplumsal sorumluluklarınızla ilgili konular ön planda olacak. Mars ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim kendinizi psikolojik olarak yorgun hissetmenize sebep olabilir.

İKİZLER: RİSKLERDEN UZAK DURUN

Felsefe konularına ilginiz artacak. Mars ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim arkadaşlık ilişkilerinizde gerginliklere işaret ediyor. Finansal konularda riskten uzak durmalısınız.

YENGEÇ: GERGİNLİK YAŞANACAK

Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir gider hesabı yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki gerginlikler önemli kararlar almanıza sebep olabilir. Karşılaştığınız küçük problemleri büyütmeyin.

ASLAN: İLİŞKİLERDE SORUN VAR

İkili ilişkilerinizle ve iş ortaklıklarınızla ilgili konular ön planda olacak. Çalışma hayatınızda gerginlikler olabilir. İnançlarınızı savunurken fanatikleşmemeye özen gösterin.

BAŞAK: TEMKİNLİ DAVRANIN

Çalışma hayatındaki stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya çalışın. Finansal konularda dikkatli olun. Borçlarınız konusunda temkinli hareket etmelisiniz.

TERAZİ: PROBLEMLERİ BÜYÜTMEYİN

Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz ilgili konular ön planda olacak. Aile içinde gerginlikler olabilir. İlişkilerinizde problemleri büyütmemeye özen gösterin.

AKREP: SAĞLIĞINIZA DİKKAT

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün olacak. Sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle gerginlik yaratacak tartışmalardan uzak durmalısınız.

YAY: AŞK HAYATI SIKINTILI

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün. Mars ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim aşk hayatınızda gerginliklere işaret ediyor. Bu aralar bütçenizi aşmamaya özen gösterin.

OĞLAK: YENİ KAPILAR ARAYACAKSINIZ

Bugün gündeminizde finansal konular olacak, kazançlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Mars ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim aile içinde yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor.

KOVA: DOSTLARINIZA KIRICI OLMAYIN

Dış görünüşünüzle ve kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Mars ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim yakın çevrenizle yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor.

BALIK: ŞAŞKINLIK YAŞAYACAKSINIZ

Bugün kendinizi psikolojik olarak yorgun hissedebilirsiniz, rüyalarınız sizi şaşırtabilir. Finansal konularda dikkatli olun. Ekonomik beklentilerinizi netleştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.