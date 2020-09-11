Yeni ay ile yeniliklere kucak açın

Yeni ayın doğuşu ile başarı ve şans kapımızda. Astrolog Dinçer Güner, Başak burcunda meydana gelen yeni ayın hayatımıza etkilerini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı.

Bu hafta Perşembe günü Başak burcunun 25. derecesinde güçlü bir yeni ay meydana geldi. Başak yeni ayı zamanında, hayatımızdaki iş ve çalışma, günlük hayat düzeni ve sağlık konularında kendimizi daha iyi şartlara kavuşturmak için adım atabiliriz. Çalışma hayatımızda emeğimizi akıttığımız işlerde başarı elde etmek için şansımız olacak. Çünkü bu yeni ay iş ve çalışma disiplinini sembolize eden Satürn ile olumlu açı içinde yer alıyor.

ABARTIDAN UZAK DURUN

Yeni ayın yönetici gezegeni Merkür bu tarihte Terazi burcunda yer alıyor ve kurduğumuz iş ilişkilerinde, sosyal bağlarda, ikili ilişkilerde alçak gönüllü olmak, karşımızdakine önce sen demek, adil olmak, medeni bir tutum yansıtmak için enerjimiz olacak. Başak hizmet etmek ve özveri ile işleri yoluna koymakla alakalı bir burçtur ve bu özelliklerini hayatımıza geçirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Merkür'ün Jüpiter ile karesi abartıdan kaçınmamız gerektiğini, karşımızdakilere tutabileceğimizden daha fazla söz vermememizi öğütlüyor.

TEMKİNLİ DAVRANIN

Bu dönemde ayrıca mücadele gezegeni Mars'ın geri harekette bulunması enerjimizi daha iyi yönetmemiz gerekliliğine işaret ediyor. İnsanlara yardım ve hizmet duygusuyla hareket ederken kendimizi gereğinden fazla yormaya ve sonucunda enerjimizin tükenmesine ve içten içe bu duruma öfkelenip sesimizi çıkaramamaya maruz kalabiliriz. Bu anlamda bize aşırı yük bindirecek ve yapabileceğimizden daha fazlasını bizen talep edecek insanlara veya iş yüküne karşı temkinli yaklaşmalıyız.

SAĞLIK ÖN PLANDA

Sağlığımızı koruyacak yöntemlere ilgi duyacağımız, sağlıklı beslenmeye yöneleceğimiz veya gerekiyorsa doktor kontrollerimizi yaptıracağımız, genel olarak iyi yaşamakla ilgili kararları alabileceğimiz bir yeni ay dönemindeyiz. Sağlık konusunda özellikle; stresin, kafaya takmanın, endişenin hastalıkların en büyük dostu olduğunu da unutmamak gerek. Zira bu yeni ay sürecinde ister istemez zihnimiz daha endişeli ve kafaya takan bir modda çalışabilir.

Özellikle bu yeni ay içinde zihnimize de iyi bakmak, rahatlatmak ekstra önem kazanacaktır. Sağlık sektörü bu yani ayın merceği altında olacak. Bu sağlıklı beslenme, diyet, cinsel yaşam, ilaçlarla ilgili önemli konular vurgulanabilir. Sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği gibi, salgının artmasını önlemek adına yeni bir dizi önlemlerde alınabilir bu süreç içinde. Özellikle ulaştırma, eğitim ve iletişim konularında yeni düzenlemelere gidilebilir. Okulların açılma arifesinde eğitimle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu konuda yeni genelgeler yayınlanabilir, eğitim kurumlarına yeni kurallar gelebilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: MADDİ SIKINTI YAŞANACAK

Finansal konularda önemli adımlar atmak için gündüz saatlerini değerlendirmelisiniz. Ay boşluktayken beklediğiniz ödemelerde gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA: SORUNLARLA YÜZLEŞECEKSİNİZ

Kişisel meseleleriniz ön planda olacak. Bakım işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Önemli plan ve projeleriniz için sabah saatlerini değerlendirmeniz sizin için daha uygun olacak.

İKİZLER: KENDİNİZE DÖNECEKSİNİZ

Ay'ın Boğa burcundaki seyahati sizi içe dönük bir ruh haline sokuyor. Sosyalleşmektense kendi başınıza vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Önemli plan ve projelerinizi gündüz yapın.

YENGEÇ: HAREKETLİ GÜNLER YAKINDA

Ay'ın Boğa burcundaki seyahati arkadaşlık ilişkilerinizi ön plana taşıyor. Sosyal hayatınızın hareketleneceği bir gün. Arkadaşlarınızla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelir.

ASLAN: KARİYERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilir, iş stratejilerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Önemli işlerinizi sabahtan halletmeye çalışın. İş görüşmelerinizi sabah saatlerinde değerlendirin.

BAŞAK: HUKUKİ MESELELER YAŞANACAK

Akademik çalışmalarınız, hukuki meseleleriniz ve yurt dışı bağlantılı işleriniz ön planda olacaktır. Önemli işlerinize başlamak için sabah saatlerini değerlendirmelisiniz.

TERAZİ: BORÇLAR CANINIZI SIKACAK

Kredileriniz, borçlarınız ve ortaklaşa gelirler konuları gündemde olacaktır. Kredi ve borç başvurularınız için gündüz saatlerini değerlendirmeniz daha uygun olacaktır.

AKREP: PROBLEMLER SONUÇ BULACAK

Partnerinizle ve iş ortaklarınızla ilişkileriniz ön planda olacaktır. İmzalı işleriniz için gündüz saatlerini değerlendirmeniz daha uygun olacak. İkili ilişkilerinizde problemlere çözüm bulacaksınız.

YAY: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Sağlığınızla ilgili konular gündemde olacaktır, doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza

dikkat edin. Bedeninizi fazla yormayın.

OĞLAK: DUYGUSAL İHTİYAÇ ARTACAK

Flörtleşmekten keyif alacağınız, duygusal ihtiyaçlarınızın arttığı bir gün. Çocuklarınıza yönelik sorumluluklarınız artacaktır. Önemli işlerinizi gündüzden halletmeye çalışın.

KOVA: AİLEVİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Evinizi güzelleştirebilir, evinize yönelik alışveriş yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aile içinde yaşanabilecek problemleri çözmek için uygun zaman. Gayrimenkul alım satım işleriniz olabilir.

BALIK: KARAR AŞAMASINDASINIZ

Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler bugün alacağınız kararlarda etkili olacaktır. Seyahatlere çıkmak veya eğitimlere, seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.