Zıt burçlar birbirini çeker

Ünlü astrolog Dinçer Güner, SÖZCÜ Haftasonu için, bu hafta ilişkileri ve aşkı kaleme aldı. Nasıl zıt kutuplar birbirlerini çekiyorsa, zıt burçlarda birbirini çeker. İşte sizlere kolay bir yöntemle ruh eşinizi nasıl bulabileceğinizin püf noktaları…

Astrolojinin en popülist konusu aslında ilişkiler ve aşk. Doğum saatini ve yükselen burcunu bilen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir egzersiz anlatacağım. Tabii ki çok detay ve derine inmeden. Belki biraz yüzeysel kalarak yükselen burcunu bilen herkes hayatına nasıl insan çektiğin, nasıl insanlarla ortaklık yapabileceğini, kimlerin onlara düşmanlık edebileceğini ve hatta nasıl profilden insanlarla evlenebileceğini tahmin edebilir. Bu konudan önce karşıt burçlar kavramından kısaca bahsetmem gerek. Her burcun astrolojide karşıt burcu vardır. Karşıt burçlar bir araya geldiklerinde birbirlerinin eksik parçalarını tamamlayarak bütünü oluştururlar. Karşıt burçlar isminden de anlayacağınız üzere, birbirlerine tamamen karşı olan yani zıt burçlardır. Sizlerde bu sayede nasıl profilleri hayatınıza çektiğinizi anlayacaksınız.

BURÇLARIN EŞLEŞMESİ

Koç – Terazi

Boğa – Akrep

İkizler- Yay

Yengeç – Oğlak

Aslan – Kova

Başak – Balık

Bunlar birbirlerine zıt olan burçlar. Koç burcu ne kadar atak, ilkel ve düşünmeden hareket ediyorsa, Terazi bir o kadar diplomatik, nazik ve orta yol bulucudur. Ya da Boğa ne kadar konfor, huzur, sakinlik peşinde ise Akrep o kadar kaos, kriz ve sorun çözmeye hazırdır. Ya da İkizler ne kadar meraklı, konudan konuya atlayan ve bilgi konusunda sabırsız ise Yay o kadar derin, felsefi ve bilgiyi olgunlaştırma peşindedir. Ya da Yengeç ne kadar duygusal güvence ihtiyacında, evine, ailesine dönük ise Oğlak bir o kadar iş, sorumluluk, statü ve para peşindedir. Aslan ne kadar merkezde, ego yüklü, parlamak ve ön planda olma gayretinde ise Kova o kadar biz bilincinde, arka planda işleri zekasıyla halleden ve grup çalışmasına yatkındır. Başak ne kadar detaycı, mükemmeliyetçi ve gerçekçi ise Balık o kadar hayalleri için yaşayan, bütünün güzelliğini yakalayan ve yeri geldiğinde dağınıklıktan bile anlam çıkarabilir.

KİMLERİ KENDİMİZE ÇEKERİZ

Yükselen burç dediğimiz bizim aslında sosyal maskemiz ve insanların bizi nasıl algıladığı, etrafımızda bıraktığımız etkidir. Doğum haritamızda yükselen burcun tam karşısı ( karşıt burç) ise bizim hayatına çekildiğimiz ya da hayatımıza çektiğimiz insan profillerini göstermekte. Astrolojide bu alana 7. Ev denmektedir. 7. Ev ise, evleneceğimiz kişinin özellikleri, kimlerle ortaklık yapabiliriz, nasıl profildeki insanlar bize düşmanlık edebilir bunları sembolize eder. Yükselen burca ASC (Ascendant) denir 7. Eve ise DSC (Descendant) adı verilir. 7. Evinizdeki burç ortaklık veya evlilik yapma potansiyeliniz olan kişiye işaret eder. Bu illa o burç olmak zorunda değil ama o burcun özelliklerine sahip insanlar demektir.

İŞİN ÖZÜ MATEMATİKTE

Yükselen burcunuz (ASC) KOÇ ise zıt burcu olan TERAZİ de sizin 7. Evinizde (DSC). DSC dediğimiz (Descendant) halk arasında alçalan burç olarak bilinir. Ve aslında hepimiz alçalan burçlarımızla sürekli ilişkiler kurarız, evleniriz ve ortaklık kurarız. Bir örnek daha yapalım. Mesela yükselen burcunuz Oğlak ise Alçalan burcunuz (DSC) da Yengeç olur. Ve bu da sizin Yengeç burcu karakterine sahip insanlarla ilişkiler yaşadığınızı, evlenebileceğinizi, ortaklık kurabileceğinizi ama en büyük düşmanlıklarla da bu profillerden karşılaşabileceğinizi gösterir. Önemli olan işin matematiğini anlamak.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: BÜYÜK DEĞİŞİME HAZIR OLUN

Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Büyük değişiklikler için Venüs retrosunun bitmesini beklemelisiniz. Alışveriş yapmak ve kişisel bakımınızla ilgilenmek iyi gelecek.

BOĞA: İÇE DÖNECEKSİNİZ

Canınız yalnız kalmak isteyecek, kendinizi içe dönük hissedeceksiniz. Spiritüel yönünüzü güçlendirecek aktivitelerle ilgilenmek için en uygun gün. Geçmişte kalmış kişilerden haber alacaksınız.

İKİZLER: DOSTLARDAN YARDIM GÖRECEKSİNİZ

Bugün sosyalleşmek isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki kadınlardan yardım görebilirsiniz. Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak iyi gelecek. Eski arkadaşlardan haber alacaksınız.

YENGEÇ: KARİYER PLANLARINIZ ÖNE ÇIKACAK

Kariyeriniz ön plana çıkacak. Kendinizi çalışmıyorken bile iş düşünürken bulacaksınız. Hayatınızdaki otorite figürleriyle ilişkilerinizde gerginlik yaşayacaksınız. Sorumluluklarınız artacak.

ASLAN: MANEVİYATA DÖNÜŞ VAR

İnanç, din ve felsefe konuları öne çıkacak. Seyahat etme şansınız olduğunda görmek istediğiniz yerleri belirlemek için uygun bir gün. Hukuk ve eğitim konuları gündeminizi meşgul edecek.

BAŞAK: KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Seyahat maddi konuları ön plana çıkarıyor. Sağlıklı beslenmeye başlamak, spor ve detoks yapmak için uygun bir gün. Sorumluluklarınızı yerine getirirken kendinizi ihmal etmemeye özen gösterin.

TERAZİ: ESKİ SEVGİLİDEN HABER VAR

İlişkileriniz ön plana çıkacak. İlişkilerde eski konular tekrar açılabilir. Eski partnerlerinizden haber alabilir veya onlarla iletişime geçebilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmalısınız.

AKREP: SAĞLIKTA EVHAM YAPMAYIN

Sağlık konusu öne çıkacak. Bedeninizi fazla dinlemek kendinizi rahatsız hissetmenize sebep olabilir. Sağlık konusunda evham yapmayın. Birlikte çalıştığınız kadınlarla ilişkileriniz hassas olacak.

YAY: ROMANTİZM DORUKTA

Aşk, flört ve hobiler alanınızda seyahatine devam eden Ay'ın etkisiyle kendinizi fazlasıyla romantik hissedeceksiniz. Bugünü sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK: KADINLARDAN DESTEK ALACAKSINIZ

Ev ve aile konuları ön plana çıkacak. Evinizin temizlik, dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek için uygun bir gün. Ailenizdeki kadınlardan fazlasıyla yardım ve destek göreceğiniz bir gün.

KOVA: İLİŞKİDE GERGİNLİK VAR

İletişim trafiğiniz hızlanacak, geçmişte kalmış kişilerden haber alacaksınız. Flörtlerinizde huzursuzluk ve gerginliklerle karşılaşabilirsiniz. İletişim problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

BALIK: KAZANÇ KAPILARI ARAYACAKSINIZ

Kazançlarınızı daha da artırmanın yeni yollarını arayabilirsiniz. Kontrol dışı bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bugünlerde maddi konularda ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz.