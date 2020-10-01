2023 masalı! İktidar medyası bile görmezden geldi

Sevgili okurlarım, ister emekli olun, ister herhangi bir işi yapıyor olun, ekonomide vaziyetin ayva olduğunun herhalde farkındasınız.

Çarklar dönüyor ama hızı çok kesildi.

Döviz fiyatları oynak, tutmaları mümkün olmuyor.

Milyonlarca insanımız işsiz kaldı. İş arıyor ama bulamıyor.

Gerek devletin ve gerekse özel sektörün borçları tavan yaptı, milyarlarca dolara yükseldi.

Fiyat artışları derseniz, o konudan söz edip asabınızı bozmanın hiç gereği yok!

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Şimdi iktidara yakın olanlar kendilerini şöyle savunmaya kalkışıyor!

“Abi aslında ekonomik durum çok iyi değil ama bunun nedeni dünyayı kasıp kavuran korona salgını. Korona çıkmasaydı valla Türkiye olarak köşeyi çoktaan dönmüş olurduk!”

Benzer sözleri iktidar medyası da bol bol kullanıyor.

Gidişin iyi olmadığını gördüler, başaramadılar ya şimdi kendilerine mazeret üretme çabasındalar.

Koronanın bu kötü gidişte elbette olumsuz etkisi var ama bizdeki biraz aşırıya kaçtı. Daha doğrusu salgının ardına sığınmak istiyorlar.

Onlara sormak gerek…

“Yaa kardeşim, korona dediğiniz olay geçtiğimiz mart ayında patladı. Mart ayından önce ekonomik durum iyi miydi yani?”

Bu soruyu sorun ama yanıt alınamayacağını bilin.

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Maliye Bakanı Berat Albayrak hükümetin ekonomi konusunda bir numaralı sorumlusu.

İktidar medyası ona adeta bir ilahmış gibi tapıyor ve aynı zamanda korkuyor.

İşte bu yüzden onun çok sıradan açıklamaları bile yandaş-yalaka iktidar medyasında saatlerce yer buluyor, gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınlanıyor…

Zira devlet kaynaklarından beslenen o medyanın maması Berat Bey'in ellerinde ve iki dudağının arasında.

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Berat Bey önceki gün yeni bir ekonomik programı açıkladı!

Herkes zannetti ki yeni bir şeyler söyleyecek, önümüze yeni ufuklar açacak…

Hayır, yeni olan hiçbir şey yoktu.

O kadar yoktu ki, dün bu yandaş gazetelerin birinci sayfalarına baktım, düşünün ki, biri dışında onlar da bu çok önemli açıklamaları görmezden gelmiş, haberi küçültüp birinci sayfalarının alt kısmında yer vermek zorunda kalmıştı.

İktidar medyasının bu tavrı son derece önemli bir olaydır. Demek ki onlar da yutmamış!

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Bir Maliye Bakanı düşünün!..

Batık bir ekonomide yeni programı açıklıyor…

Ve iki cümlesinden biri aynı:

Yapacağız, edeceğiz, mevzuatı değiştireceğiz, önlem alacağız!

Her şey geleceğe yönelik.

Günümüzü ilgilendiren hemen hiçbir şey yok.

Daha da ilginç olanı:

Her şey 2023 yılına endeksli!

Hani o yıl seçim yapacaklar ya…

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İyi de kardeşim bu krizin, yanlış politikaların ve en önemlisi beceriksizliklerin altında ezilen milyonlarca vatandaşımız var.

Onları 2023 masallarıyla uyutmaya kalkışmak biraz ayıp olmuyor mu?

Maliye Bakanı çevresine şöyle bir baksın.

Gerekirse maskesini ve şapkasını takıp sokağa çıksın, karşılaştığı insanlara “Ne var ne yok, işler nasıl” diye sorsun.

Ama öyle bir ortamdayız ki…

Berat Bey dahil hepsi çekilmişler mutlu yuvalarına, saraylarına ve köşklerine…

Olup biten ve ülkenin perişan durumu onları hiç mi hiç ilgilendirmiyor.

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2023 yılında dört milyon kişi iş bulacak, enflasyon tek hanelere düşecek, büyüme çok artacak, ekonomide bir üst lige (ne biçim bir şeyse!) çıkacağız, küresel cazibe merkezi olacağız, hem de doğalgazı bulmuş olacağız!

Bir sürü cafcaflı lâflar…

Yapacağız edeceğiz!

Türkçesi, 2023'de hepimiz köşeyi dönmüş olacağız!

Bekle ey vatandaşım, biraz da sabırlı olmayı öğren canım!

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Sevgili okurlarım, bizim yandaş medya bu sefer aklını kullandı, Maliye Bakanı tarafından açıklanan masalları önemsemedi.

Gerçi televizyon kanalları açıklamaları saatlerce verdi de, aynı sözler dünkü yandaş gazetelerde hak ettiği yeri bulamadı…

Demek ki o medya bile artık böylesine hayal dünyası masalları yutturmaktan vazgeçmişti.

Çünkü yeni ekonomik programdan da civciv çıktı kuş çıktı.

Sabırlı olalım, 2023'ü bekleyelim!