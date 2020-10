3Y nerede?

Sevgili okurlarım, AKP 2000'li yılların başında, iktidar olmadan hemen önce çok değişik bir slogan bulmuştu:

“Biz iktidar olduğumuz takdirde 3Y uygulamasına geçeceğiz. Bazı kavramları Türkiye'den söküp atacağız. Bunlar bizim dönemimizde artık geçerli olmayacak!”

Ne idi bu 3Y?

-Yasaklar olmayacak.

-Yolsuzluklar ortadan kalkacak.

-Yoksullukla mücadele edilecek, halkın refah düzeyi yükselecek.

2000'li yılların başında Türk Milleti bu sloganları benimsedi. Seçim kanununun da cilvesiyle AKP yüzde 34 oyla iktidar olmayı başardı.

★★★

Şimdi aradan 20 yıla yakın bir süre geçti…

Ve tek parti iktidarı aynen sürüp gidiyor…

Üstelik buna bir de tek adamlık eklendi. Ülkemizin başına Türkiye ile neresinden baksanız ters düşen tek adam iktidarı konduruldu.

Partisinin başkanı olan şahsın aynı zamanda “Tarafsız (!)” cumhurbaşkanı olmasının yolu böylece açılmış oldu.

★★★

Peki ama kendilerine seçimler kazandıran 3Y sloganı ne oldu?

Çöpe atıldı!

Yasaklar olmayacak ve özgür bir Türkiye'de yaşayacaktık.

Oysa yasaklar olanca hızıyla başlatıldı.

İş o boyuta vardı ki, ulusal bayramlarımızın kutlanmasına bile yasak getirildi.

Uzak geçmişe gitmeye gerek yok… Örneğin sadece bugün bile yani 7 Ekim 2020 günü itibarıyla o yasaklar geçerli.

Birkaç gün önce karar aldılar, koronayı bahane edip her türlü etkinliklerin 1 Aralık gününe kadar yasaklanmasına karar verdiler.

Böylece 29 Ekim ve 10 Kasım günleri bile gümbürtüye gitmiş oldu.

Bunlara alıştık artık!

Korkutulup sindirilen toplum sessiz, duyarsız…Ve iktidarın işine gelmeyen her şey yasak.

★★★

3Y'nin ikinci ayağı olan ‘Yolsuzluklar' da artık olmayacak, değerli iktidarımız bu soygunlara mutlaka engel olacaktı!

Başka bir deyişle yolsuzluklara da ‘yasak' gelecekti!

Ama o yasağa herkes razı idi!

Yeter ki birileri ihaleler, alımlar ve harcamalarla devleti ve milleti soymaktan vazgeçsin.

Şimdi ise olanları hep birlikte, hayret ve ibretle izliyoruz.

Hatta o kadar ki, artık izleme aşamasını geride bıraktık, kanıksama aşamasına gelmeyi başardık!

Türkiye tarihinin en büyük vurgunları, soygunları ve atama rezillikleri bu iktidar döneminde, gözlerimizin içine baka baka gerçekleşiyor.

Belgeliyorsunuz, yazıyor ve söylüyorsunuz, ülkeyi yönetenlerin umurunda bile değil…

★★★

Özellikle, köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri, barajlar, saraylar, köşkler ve aklınıza gelen her sözüm ona ihaleden yolsuzluk, müteahhit kollama, torpil ve adamına göre muamele fışkırıyor.

İktidarın belli büyük müteahhitleri var!

Bütün büyük işler özellikle onlara, yani AKP'lilere veriliyor.

Devletin ve milletin sırtından kazanılan ve korkunç boyutlara ulaşan paralar acaba nereye gidiyor?

Haydi birisi çıksın ortaya da yalan ya da yanlış yazdığımı iddia etsin, görelim bakalım!

★★★

Günümüz iktidarının üçüncü Y'si ‘Yoksulluk' idi!

Öyle önlemler alıp öyle adımlar atacaklardı ki, yoksulluk bitecekti!

Bunun ne derece gerçekçi olduğunu 83 milyon insanımızın en az 81 milyonu bugüne kadar herhalde yaşamış görmüş olmalıdır.

Bilinen rakamları ve yaşanan olayları burada tekrar etmenin anlamı yok.

Milyonlarca insanımız işsiz.

Devlet bütçesi yama tutmuyor.

Hemen herkes borçlu.

Fiyatlar almış başını gidiyor…

★★★

3 Y'nin durumu bunların döneminde işte böyle.

Ses çıkaran olursa devreye hemen ilk Y sokuluyor, iktidara bağımlı kılınan yargının da desteği ile yasaklar getiriliyor.

İkinci Y, yani yolsuzlukların getirdiği parasal avantajlar nedeniyle iktidar ayakta durmayı başarıyor.

Üçüncü Y'nin yarattığı Türkiye tablosunu hepimiz görüyoruz!

Yoksulluk milletin tepesine çökmüş, milyonlarca insanımızın anasını ağlatmayı sürdürüyor.

★★★

Sevgili okurlarım, burada sizlere kısaca, AKP'yi iktidar yapan, sonraki yıllarda da hep gündemde tutulan, şimdi çuvallayınca zorunlu olarak vazgeçilen 3 Y'yi kısaca anlatmaya çalıştım.

Ancak değerli hukukçu, Yargıtay emekli Başsavcısı Sabih Kanadoğlu birkaç gün önce bu 3Y'ye, AKP dönemini simgeleyen bir de dördüncü Y ekledi:

“Yalan.”

Her yerde, her ortamda, her zaman, her konuda yalan!

Düşünün, kararı siz verin.