Ahmet Davutoğlu üzerine…

Sevgili okurlarım, Ahmet Davutoğlu Türk siyasetinde önemli biridir. Sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek de bu gerçek değişmez.

Geçmişte çok büyük hatalar yaptı.

Mutlaka olumlu işler de yapmıştır.

Ben yakın geçmişte kendisi hakkında ağır yazılar yazdım, sorular sordum. O yazılar ve sorular özellikle “Suriye politikası” konusunda idi.

Hiçbirine yanıt veremedi.

Aynı sorular bugün de geçerlidir zira Suriye konusunda Recep Bey'le birlikte çok büyük yanlışlar yaptılar, başımızı büyük bir belaya soktular.

Unutmayalım, Davutoğlu o gereksiz Suriye macerası boyunca önce Dışişleri Bakanı, sonra Başbakan idi.

Suriye macerasının bütün günahını ve vebalini, Recep Bey'le birlikte omuzlarında taşımaktadır.

Ancak bu gerçekler Ahmet Davutoğlu'nun Türk siyasetinde önemli bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Davutoğlu artık hem AKP'den, hem de Recep Bey'den koptu…

Ve Gelecek Partisi adıyla yeni bir parti kurdu, genel başkanı oldu. Kadrolarına bakıyorum, iyi kimseler var.

Türkiye böylece yeni bir muhalefet partisi kazanmış oldu.

Bir de AKP'den kopan Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan vardı.

Yola Abdullah Gül'le birlikte çıktılar ama onların partisinden henüz ses seda yok! Ne yapıyorlar, ne yapacaklar, belli değil.

Geçmişte onlar hakkında da çok şeyler yazdım. Zamanı geldiğinde olumlu veya olumsuz yazmayı elbette sürdüreceğim.

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Davutoğlu'nun, bir anlamda yayın organı olan Karar gazetesinde dün bir söyleşisi çıktı.

Bu iktidarı en iyi tanıyan, yıllarca yöneticiliğini yaptığı AKP iktidarı için söylediği sözler yabana atılacak gibi değildir…Ve ciddiye alınması gerekir.

Sözlerini kısaca özetliyorum:

“Şahıs partisi şahısla gider. Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak gördüm. Bunu hem cumhurbaşkanına, hem de partide birçok kez söyledim.”

Çok doğru söylüyor.

AKP artık tümüyle bir şahıs partisidir. Tek adam ve onun yakın çevresinin partisine dönüşmüştür…

Ve ben inanıyorum, bu yıpranmışlık ve yolsuzluklar ortamında Recep Bey'in yüzde 51 oy alıp bir daha başkan seçilmesi falan pek söz konusu değildir…

Yıpranmışlığı giderek artacaktır, başka çare yoktur.

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Davutoğlu söyleşisinde şunları da söylüyor ki, hepsi çok önemlidir:

“AK Parti'nin doğasını bozan MHP ile ittifak (boşanmanın yasak olduğu) Katolik nikahına dönüştü. Herkes kendisini siyasi aktör yapan kitlelerinden uzaklaştı. Bu nikah AK Parti'nin doğasını bozdu.”

“Hasta ölmek üzere olduğunu söylüyor ama bir doktor düşünün, testlerdeki rakamları düzelterek hastaya sağlıklısın diyor! Türkiye'deki ekonomi yönetimi tam da bunu yapıyor. Bizim dönemimizde de enflasyon sepetinde değişiklik yapmak istediler ama kabul etmedim… Dünyadaki enflasyon

sepetini buraya uygulayamazsın. Türk halkı neyi kullanıyorsa enflasyon sepetini ona göre kuracaksın. Gerçek budur.”

Bu sözleri çok önemli. Her konuda, neredeyse bütün rakamlarda toplumun nasıl kandırıldığını dönemin en yetkili ağzı işte böyle açıklıyor.

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“AK Parti'nin bozulmasında 4K'nın keşfedilmesi çok önemli. 3Y (yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar) ile mücadele terk edildi ve yerine 4K keşfedildi. Birincisi kanun hükmünde kararnameler. İkincisi kayyumlar, üçüncüsü kamu bankaları ve dördüncüsü kamu maliyesi. Böylece Türkiye'de meşruiyet çizgisinin dışına çıkan alanlar ortaya çıktı. Biz şimdi bu 3Y'yi yeniden ihya edip 4K'daki yanlışları ortadan kaldıracağız.”

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Sevgili okurlarım, Ahmet Bey “Kişilere bağlı partiler kişilerle birlikte gider” diyor ve çok doğru söylüyor.

Bugün Recep Bey'i AKP'den alın, ya da başına herhangi bir olumsuz iş gelsin, partisi havası boşalmış balona dönüşür!

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Ancak burada çok önemli bir husus daha var…

Ahmet Davutoğlu yıllarca partisinin genel başkanlığını yaptı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan oldu.

Bildiği ve içinde yaşadığı çok şeyler, pek çok olumsuzluklar var.

Bunları, yeri ve zamanı geldiğinde birer birer açıklaması gerekir.

Ürkekliğe ve kararsızlığa siyasette yer yoktur.

O zaman aynen Abdullah Gül gibi olur ve saygınlığını yitirir.

Önemli olan, başta hırsızlık ve yolsuzluklar olmak üzere bildiklerini korkmadan ve çekinmeden açıklayabilmektir.

Aksi takdirde Gelecek Partisi, saksıda bir süs bitkisi olmaktan kurtulamaz.

İyi muhalefet yapıp gerçekleri, özellikle de geçmişin gerçeklerini toplumla paylaştıkları sürece desteğimiz yanlarındadır.