Bu bataklık kolay kurumaz

Sevgili okurlarım, aradan neredeyse sekiz yıl geçti ve biz durup dururken girdiğimiz Suriye bataklığında boğuşup duruyoruz.

Hadisenin ne zaman biteceğini, nasıl sona ereceğini bilen yok.

Hatta Suriye'de gerçekte neler olduğunu bizler de bilmiyoruz.

Her gün şehit haberleri geliyor. Elimizden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemekten başka bir şey gelmiyor.

Ortadoğu bir bataklıklar coğrafyasıdır.

Bu coğrafyaya bir kez adım atıp daldınız mı, sağ salim ve yara bere almadan çıkmanız asla söz konusu değildir. Tarih de bunu bize göstermektedir.

Bu çıkışın çaresi derseniz, sağa sola posta koymak, şehitler geldikten sonra hamaset ve kahramanlık edebiyatı yapmak hiç değildir.

Kimse unutmasın, orada ABD var, Rusya var, dünyanın bütün önde gelen ülkelerinin inanılmaz çıkar ve petrol kavgaları var.

Ortadoğu zordur!

Girmek kolaydır da, çıkmak çok zordur.

Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yaşıyoruz.

Girdik ama çıkamıyoruz…

Maddi ve manevi bedelini de fazlasıyla ödüyoruz.

★★★

Son beş şehit olayından sonra yandaş gazetelerin dünkü manşetlerine, başlıklarına bakınca yine şaşırdım kaldım.

-Rejim (Esad yönetimi saldırıdan sonra) kat kat fazla kayıp verdi.

-Misliyle karşılık verdik.

-Kalleş saldırının intikamı anında alındı.

-Masa dağıldı. İntikam vakti.

-Sabrımızın sınırındayız.

-TSK 115 noktayı imha etti, 101 rejim askeri öldürüldü.

-Masa devrildi…

Ve böyle daha nice manşetler…

“Kana kan intikam” çığlıkları…

★★★

Kimse kusura bakmasın ama Suriye ordusunun saldırıdan sonra ne kadar kayıp verdiği, hangi zararlara uğradığı beni şahsen hiç ırgalamıyor.

Ben ülkemizin bu yolda uğramakta olduğu can ve mal kayıplarıyla, yapılan ve korkunç boyutlara varan harcamalarla ilgiliyim…

Ve bu sorunun, gerçekleri Türk Milleti'nden gizleyerek ve böyle anlamsız manşetler atarak çözüleceğine de hiç inanmıyorum.

★★★

Özellikle Ortadoğu ve onun bir parçası olan Suriye, emperyalist ülkelerin atlama tahtasıdır.

Kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar, üzerimizden oyun oynarlar.

ABD, Irak'ta Saddam'ı işte böyle devirmedi mi?

Elinde korkunç silahlar var, kimyasal silahlar var diye bütün dünyayı kandırıp ayağa kaldırmadı mı?

Sonuçta devirmeyi başardı ama o silahların olmadığı daha sonra ortaya çıktı.

★★★

Bu büyük güçlerin en son oyun yeri şimdi Suriye…

Bizi bu kargaşaya sokan ABD'nin ta kendisidir.

Günün birinde AKP iktidarına kesin talimat vermişti…

“Biz Esad'ı devireceğiz, siz de yukarıdan girin!..”

Ve girdik!

Ama gelin görün ki, Esad'ı devirmek bugüne kadar mümkün olmadı.

Oysa ABD, Rusya gibi büyük ülkelerin tuzu kuru.

Onlar Suriye'de istedikleri gibi oyun kuruyor…

Doğal olarak kendi çıkarları doğrultusunda…

Ve ne yazık ki arada ezilen biz oluyoruz.

Şehit cenazelerini kaldırmak bize düşüyor.

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Sevgili okurlarım, az önce de belirtmiştim…

Bu gibi işler sağa sola posta koyarak, sert çıkarak, korkutarak yürümez…

“Efendim Şam'ı işgal edelim, Esad'ı yerle bir edelim! Kahrolsun Esad..”

İyi güzel de, bunu sana yedirirler mi?

Bu sözleri söyleyenler, işin bir adım ötesini düşünmekten acaba aciz mi?

Anımsayın, askerimiz daha Suriye'ye henüz girmişti… Ve anında bir edebiyat başlatılmıştı:

“Suriye bizim eski toprağımızdır. Girelim oraya, bu Cuma namazını inşallah Şam'da kılalım…”

Sonuç ne oldu!

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Artık şu gerçeği hepimiz görüyoruz…

ABD ve Rusya Suriye'de ikili oynuyor.

Bu ikili siyasetin adı “Tavşana kaç, tazıya tut!”

Her ikisi de kendi ülke çıkarlarının peşinde koşuyor. Doğal olanı da zaten bu…

Peki biz bugüne kadar ne yaptık?

Kahramanlık nutukları atmak bize bu saatten sonra hiçbir şey kazandırmaz.

Vuralım kıralım, mahvedelim, Şam'a girelim diye bağırmak sonucu değiştirmez.

Esad'a “Esed” deyip kendimizce aşağılamaya kalkışmak, Suriye devletinden “Rejim” diye söz ettirmek de aynıdır, değişen bir şey olmaz.

Uzun lafın kısası sevgili okurlarım, Allah bizi yönetenlere biraz akıl fikir ihsan eylesin, hiç değilse bundan sonra gelecek şehitlerimizin cenazelerini bile ucuz iç siyasete alet etmelerinden korusun.

Evet, bu bataklık kolay kurumaz, kurumayacak.