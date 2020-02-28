Bugün için özür

Sevgili okurlarım, günün birinde bir bakıyorsunuz bazı dişleriniz sorun yaratmaya başlamış.

Bu olay ortaya çıktığında hemen Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğine gittim.

Orada çok saygın doktorlarla birlikte, dünya çapında bir çene cerrahı ve diş hekimi olan Prof. Dr. Kenan Araz var.

Olaya el koydu.

Bütün tetkikler ve muayeneler yapıldı ve sonucu bildirdi:

“Bunlar zaten sallanıyor. Kemik erimesi, dişlerde çürükler ve dibi iltihaplı olanlar var. Bu yan yana üç dişinizi oradan almak zorundayız.”

Korktuğum başıma gelmişti.

Hemen kendimce pazarlık başlattım!

“Hocam başka bir çaresi yok mu, o açıdan bir daha bakıverseniz…”

Yokmuş.

Dün bu kısacık yazıyı acele yazdıktan sonra Kenan hocaya gidecektim. Normal bir yazı yazmak, zaman açısından mümkün değildi.

Bugün için sizlerden özür diliyorum.