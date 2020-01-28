Göze yapılan iğneler

Sevgili okurlarım, bundan birkaç yıl önce idi… Sol gözümün görüşü bir anda neredeyse sıfırlandı.

Hemen Ankara'da Başkent Hastanesine gittim.

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yılmaz'la işte o gün tanıştık…

Gürsel hoca ayrıntılı bir biçimde, aletlerle uzun uzun baktı ve tanıyı koydu:

Ana damarda tıkanma…

O günden bu yana her ay bir kez Gürsel hocaya gidiyorum.

Her gidişte gözümün tam da içine iğne yapıyor!

Yatıyorsunuz, damlalar damlatılıyor, sonra ilaçlar sürülüyor ve iğne batırılıyor.

İlk iğneden önce çok korkmuştum ama artık alıştım!

İğne tedavisi sırasında lazer falan da yapıldı ama sol gözün görmesi normale dönmedi.

Şimdi biraz daha iyi ama tamamen düzelmezmiş.

Sürekli okumak ve yazmak zorunda olan biriyim…

Bu işi ister istemez sağ gözümle yapıyorum. İyi ki o sağlam!

★★★

Dün yine iğne günüm gelmişti.

Gürsel hocam iğneyi yaptı, ilacı gözümün içine boşalttı ve gözümü bandajladı…

İğne sonrasında gün boyunca göze bazı damlalar damlatılıyor ve görüş ilk 24 saat boyunca daha da azalıyor.

Herhangi bir şeyi, hele harfleri büyük değilse okumakta ve bilgisayarda yazı yazmakta zorlanıyorum.

İşte şimdi bu durumdayım.

Bugün yazı yazmak biraz zor ama yarına her şey normal olacak.

Sevgili okurlarım, bu bölümü önceden, Aytunç'un kitabını okuduktan sonra yazmıştım.

Aytunç Erkin bizim gazetenin Türk medyasına kazandırdığı en yetenekli genç gazetecilerden biri.

Son kitabını birkaç gün önce okumaya başladım ve iki günde bitirdim:

“Dayının Casusları. TSK-MİT-Emniyet-Yargı.” (Kırmızıkedi Yayınları.)

Kitap şöyle başlıyor:

“Bu filmde anlatılan kişi, olay ve kurumlar “tamamen” gerçek belgeler, itiraflar ve olaylar ürünüdür.”

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Kitabı alıyorsunuz elinize, başlıyorsunuz okumaya ve kendinizi bir anda başka bir dünyanın içine savrulmuş buluyorsunuz.

Pek çok bölümleri hemen hiç bilmediğiniz acayip, farklı bir dünya…

İfadeler, itiraflar, itirafçılar, muhbir vatandaşlar, belgeler, askerler, siviller, istihbaratçılar ve yargı mensupları…

Ve düzmece Ergenekon ve FETÖ olaylarında yaşanmış olan rezillikler.

Kitaba ismini veren “Dayı” kim, akrabaları kim?

Neler yapmışlar?

Kimler hangi tuzaklara düşürülmüş?

TSK, MİT, Emniyet ve Yargı aşamalarında neler olmuş, kimler hangi marifetleri sergilemiş?

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında neler olmuş, neler yaşanmış?

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Gazeteci kitapları genelde güzeldir, ilginçtir…

Ama bazıları çok daha güzel ve ilginçtir.

Aytunç Erkin işte böyle bir kitap yazmış.

Bir solukta kolayca okunuyor… Ahkâm kesmiyor, abartmıyor, olayları ve belgeleri konuşturuyor, kimin ne olduğunu belgelerle açıklıyor.

Kutluyorum, ellerine sağlık diyorum…

Ve mutlaka okumanızı öneriyorum.

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Emin Çölaşan'ın notu: Bildiğiniz gibi kulunuz da bir FETÖ'cü terörist ve bu nedenle 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası almış bulunuyorum. Suçum, üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve teröre destek vermek. Vallahi benim de içinde bulunduğum (!) bu örgütün bazı marifetlerini ben de Aytunç'un kitabından öğrendim.

Hay okumaz olaydım!