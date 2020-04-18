Kampanyaya BMW katkısı!

Sevgili okurlarım, iktidar tarafından açılan biz bize yeteriz kampanyasını artık hepimiz biliyoruz.

Devletler dünyanın öteki ülkelerinde korona nedeniyle mağdur olanlara destek elini uzattı.

Bizde açılan kampanyada ise devlet “Bana para lâzım, herkes bastırsın paraları” diye çağrıda bulunuyor!

Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, kimde varsa paraları bastırma yarışına giriyor.

Asker ve sivil yüz binlerce kamu görevlisinin maaşlarından baskıyla, emir komuta zinciri ile yapılan kesintiler kampanyaya aktarılıyor.

Ama kesinti için her bir kamu görevlisinden önce imza alınıyor!

Sıkıysa kabul etme, imza verme!

★★★

Saadet Partisi yayın organı olan Milli Gazete'nin geçtiğimiz perşembe günkü manşetini görünce neredeyse küçük dilimi yutacak gibi oldum.

Milli Gazete çok ilginç bir haber yakalamış ve bunu belgeleriyle yazmıştı.

Nedense, bizim medyamız bu haberi görmedi…

Ya da gördüğü halde işine ıskalamak geldi.

★★★

Belgeli olmasa inanmazdım…

Haber şöyle:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) biz bize yeteriz kampanyasına katkıda bulunmak için bir eşya piyangosu düzenledi.

Milli Piyango'nun sitesinde yer alan resmi açıklamada aynen şöyle deniliyor:

“Eşya piyangosu başlıyor.

Kazananlara:

Bir adet 465 bin 915 lira değerinde BMW 320.

Bir adet 456 bin lira değerinde BMW 320 ikramiyeleri verilecektir.

Milli Piyango İdaresi bol şanslar diler.”

★★★

Aynı İdarenin bir açıklaması daha var.

Vergisi ödenmiş olan araçların ikisi de 2020 model, sıfır kilometre.

“Covid 19 virüs salgını nedeniyle başlatılan Biz Bize Yeteriz milli dayanışma kampanyasına destek olmak ve halkımızın katılımını sağlamak amacıyla İdaremizce düzenlenecek olan eşya piyangosunda … (iki adet) otomobil ikramiyesi verilecek olup, piyango satışlarına 15 Nisan 2020 tarihinde sanal bayilerimiz (Bilyoner.com) aracılığı ile internet üzerinden başlanacaktır.

Kampanyaya katılım 15 Nisan 2020 tarihinde saat 09'dan itibaren 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24'e kadar olacak, 16 Mayıs günü saat 14'te çekiliş gerçekleştirilecektir.

Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır.”

Bilet ücretinin ne kadar olduğu ise bildirilmiyor!

★★★

Sevgili okurlarım, ulusal boyutta bir bağış kampanyası düzenlediler ve anlaşıldığı kadarıyla onu bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Ya da umdukları parayı toplamaları mümkün olmadı.

Milli Piyango'yu bile devreye sokmak zorunda kaldılar.

İki adet BMW marka araç, toplam maliyeti neredeyse bir trilyon!

★★★

Millet işsiz kalmış, bunalmış…

Millet kirasını ödeyemiyor, karnını yeterince doyuramıyor, beslenmesi mümkün olmuyor…

Millet maske bulamıyor, verilen sözler hep yalan çıkıyor…

Ve bunlar hiç utanıp sıkılmadan piyango düzenliyor.

Hediyesi iki adet son model BMW otomobil…

Zira bunların gözü hep yükseklerde.

Kendileri öyle yaşadığı için lüksü, şatafat ve kibri çok seviyorlar.

★★★

Bu kampanyada (çoğu devlet zoruyla olmak üzere) iki katrilyon para toplandığını kendileri açıkladı.

Sorduk:

-Efendiler, bu paralar ne oldu?

-Nerelerde, hangi amaçla kullanılacak?

-Toplam kaç kamu görevlisinin maaşlarından kesinti yapıldı?

Tık yok!

★★★

Devlet zoruyla para toplamaya girişiyorsun ama hesabını vermekten kaçınıyorsun…

Olabilir mi böyle bir şey, olabilir mi?

Milletin zorla, emirle veya isteyerek bağışladığı paraların hesabı milletten gizlenir mi?

Şimdi şu olana bakınız!

Milli Piyango'yu bile devreye sokup BMW çekilişi düzenlemek zorunda kaldılar.

Bu da yetmezse yakında 2020 model Mercedes, Rolls Royce vesaire çekilişine hazır olun.

Demek ki biz bize yetmiyormuşuz!