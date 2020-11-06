Kaybetsin inşallah!

Sevgili okurlarım, adına Trump denilen adam ülkesini karpuz gibi ikiye böldü, her konuda ortalığı karıştırdı.

Bundan bir süre önce dünya liderimiz sayın cumhurbaşkanımıza bile hakaret mektubu göndermişti.

Bunu yaparken hiç utanıp sıkılmamıştı!

Dünya liderimize “Aptal olma” gibi sözlerle posta koydu, saldırıda bulundu, tehditler savurdu, hakaret etti.

Biz o mektubu çoktan unuttuk ama gelin görün ki söz konusu mektup hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de ABD'nin devlet arşivlerine girdi.

Biz istediğimiz kadar unutalım, arşivlerdeki yerini sonsuza kadar koruyacak.

Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuda ne yaptığını soracak olursanız, o gerçekten çok efendi adam.

ABD bu mektubu ‘tek taraflı' açıklayınca üzüldü ama hiçbir şey yapmadı, yanıt vermeye bile tenezzül etmedi!

Böylece gözümüzde bir kat daha büyümüş oldu!

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Adına Trump denilen bu herif şimdi ülkesinde ikinci kez başkan olabilmek için mücadele veriyor…

Ve sürekli ağlaşıyor, sonuç ne olursa olsun Yüksek Mahkemeye başvuracağını söylüyor.

Kardeşim sen bu işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi mi zannettin!

Baktın ki pabuç pahalı, siyasi gücünü kullanıp itiraz et, Yüksek Mahkeme'yi uğraştır dur.

“Karşı taraf hile yaptı” deyip seçimi iptal ettirmeye, yenilgini örtbas etmeye kalkış…

İnsanda biraz utanma olur be Trump…

Sen kim oluyorsun yaa!

Bu mektubu yazdırırken acaba sarhoş muydun?

Yoksa sen koskoca dünya liderimizi Uganda'nın devlet başkanı mı zannettin?

Unutma, 83 milyon insanımızla birlikte bütün İslam aleminin destek ve duaları onunla!

O, vurdu mu ses getirir, bütün dünyayı titretir!

Şimdi Allah'tan dileğim, sayın dünya liderimize gönderdiğin şu küstah mektubun inşallah altında kal da hak yerini bulsun!

Amin, amin!

Trump'ın hakaret mektubunun tam metni ve Türkçe çevirisi ise şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı;

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki (bunu) yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Aptal olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım.

Saygılarımla,

Donald Trump. İmza.”