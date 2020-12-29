Kısa bir ihtiyaç molası!

Sevgili okurlarım günler, haftalar ve aylar birbiri ardına, hiçbir izin kullanmadan, hiç tatil yapmadan geçip gitti…

Böyle bir süreçte, yapılması gereken bir sürü iş birikiyor.

Hiçbirine el atmanız mümkün olmuyor.

Şimdi önümüzde dört günlük bir yasak hepimizi bekliyor…

Bu kısa aradan yararlanıp, şimdiden bir ‘ihtiyaç molası' vereyim diyorum!

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Unutmayın, gelen 2021 yılında hemen hiçbir şey iyiye gitmeyecek.

Bu pislik ve rezillik dolu günlerde atılan palavralara, söylenen yalanlara bakmayın siz…

Hele dört günlük tatil boyunca her gün ekranlara çıkıp neler neler üfürecekler!..

Umarım yanılırım ama önümüzdeki yıl her şey daha kötü olacak.

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Otobüs yolculuklarından bilirsiniz, ihtiyaç molaları kısa sürer!

Giderdikten sonra hemen yerinize geçmek zorundasınız…

Ben de aynı şeyi yapacağım ve birkaç gün sonra yeniden beraber olacağız.

Bu arada yeni yılınızı da kutluyorum…

Ama çok daha önemlisi, sizlere sağlık diliyorum.