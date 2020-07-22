Kurban bağışlarınız LÖSEV’e

Sevgili okurlarım, kurban eti ve derisi Türkiye'de çok büyük vurgun sağlayan bir rant kapısıdır.

Bir sürü dinci, şeriatçı, iktidar yandaşı ve ne idüğü belirsiz vakıf, dernek ve kuruluş bu büyük rantı kapmak ve hiç değilse payını almak için aylar öncesinden hazırlık başlatırlar.

Kurban paralarını ve büyük vurgunun rantını paylaşmak onların biricik amacıdır.

Bu yıl da aynı olaya tanık oluyoruz.

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LÖSEV özellikle lösemili çocukların tedavisini yapan, aileleriyle birlikte tedavi sonrasında da barındırıp besleyen ciddi bir kuruluş.

Ankara'da her açıdan dört dörtlük bir hastanesi var.

Ama gelin görün ki, Sağlık Bakanlığı bu pırıl pırıl hastaneye tam kapasite ile çalışması için gerekli olan ruhsatı bir türlü vermiyor!

Hiçbir zaman açıklanmayan gerçek gerekçe ise LÖSEV yandaş değil!

Belki inanmayacaksınız ama durum böyle.

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Kansere yakalanmış çocuklarla birlikte büyükleri de tedavi eden LÖSEV'in en büyük gelir kaynağı, kurban bedelleri…

Çünkü lösemili çocukların bol bol et yemesi ve protein alması gerekiyor.

Kurbanlar sizin adınıza (bütün dini gerekler yerine getirilerek) kesiliyor ve etleri, tedavi gören fakir fukara çocukların bir yıllık gıdasını oluşturuyor.

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Kurban bağışları için LÖSEV'den kısa bir bilgilendirme notu istedim.

Elime dün geçen bu notu sizlere aynen iletiyorum.

Okur ve eğer isterseniz bağışta bulunursunuz.

Kurban paralarınızı lütfen üçkağıtçılara, vurgunculara, din ticareti yapan Cumhuriyet düşmanlarına kaptırmayın.

İşte o not:

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“LÖSEV'e 16 bin 600'ü çocuk, 28 bin 485'i yetişkin olmak üzere toplam 45 bin 85 hasta kayıtlıdır. Kurulduğu günden bu yana lösemili çocuklara hayat veren LÖSEV kapılarını yetişkin hastalara da birkaç yıl önce açmış olan bir vakıftır.

Her yıl 200 bin vatandaşımıza kanser tanısı konulduğunu da hatırlarsak vakfımıza yoğun bir şekilde yetişkin hasta başvurusu da söz konusudur. Bu bağlamda LÖSEV'e duyulan ihtiyaç ve LÖSEV'in yapması gerekenler her geçen gün artmaktadır.

Tam teşekküllü LÖSANTE hastanemizde bugün için 75 yatak ile sürdürdüğümüz hizmetimiz “tam ruhsat” olan 400 yatak hedefimizle devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonucu 200 yataklık ruhsat alınmış olmakla birlikte bu konuda çalışmalar sürmektedir.”

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“LÖSEV'in 2020 Kurban Bedeli 1.250 TL'dir.

Ayrıca vatandaşlarımız ‘Kurban Bayramı Bağışı' olarak da bağışı yapacakları kaynaklara bunu belirterek istedikleri kadar para gönderebilir.

Türkiye'deki bütün bankaların tüm şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden ‘Bağış Ekranları' aracılığı ile herhangi bir masraf ödemeden LÖSEV hesabına bağış yapılabilir.

Ayrıca https://www.losev.org.tr/v6/ web sayfamızdan Kurban Bağışı linkimize tıklayarak da güvenli ödeme sistemi ile bağış yapılabilir: https://www.losev.org.tr/bagis/kurban.html.

Ankara LÖSEV Merkezi ya da İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri, Samsun ve Eskişehir illerinde bulunan irtibat ofislerimizi telefonla arayarak, ya da doğrudan uğrayarak nakit veya kredi kartı ile bağış yapılabilir.

Aynı durum yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için de geçerlidir.

Vakıf Merkez adresimiz Turgutlu Sokak No:30 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA. Telefon numaramız 0312 447 0660'dır.

Ayrıca tüm bürolarımızın adres ve telefon numaraları da bu linkte yer almaktadır.

Yurtdışındaki destekçilerimiz de tüm ülkelerden ve internetten; Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi SWIFT Kodu: TCBTR2A.

EURO için: TR 9200 0100 2212 0000 0662 5007 ve USD için TR 6000 0100 2211 0000 0661 5010 hesap numaralarıyla bağışlarını iletebilir.”