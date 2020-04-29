Parasını kim ödedi?

Sevgili okurlarım, dünkü yazımda evimize gönderilen beş adet maske ile iki şişe kolonya olayından söz etmiştim.

Dünya liderimiz Recep Bey tarafından gönderilmişti!..

Hem de (rakamı elbette bilemiyoruz ama) yüz binlerce eve, yüz binlerce aileye…

Yani öyle ucuz bir iş değildi.

Devlet görevlileri tarafından evlere servis edilen maske ve kolonyalar bir naylon poşet içerisinde idi.

Üzerinde gönderenin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu yazılı idi…

Ve o kadar ki, nal gibi imzası bile vardı.

Üstelik paketlere “Aziz vatandaşım” diye başlayan bir de mektubu eşlik ediyor ve bir sayfadan oluşan mektupta açıkça siyasi propaganda yapıyordu.

★★★

Maskeleri gören ve inceleyen bir tıp hocası anlatıyor:

“Bunlar işe yarar şeyler değil. Her şeyden önce, sentetikten üretilmiş. Göstermelik olarak kullanabilir, denetimlerde soran olursa ‘İşte maskem takılı' diyebilirsiniz…”

Hocamız bir de şunu soruyordu:

“Kumaşını ve maskeleri acaba nerede üretmişler? Bu soru önemlidir ve mutlaka açıklanması gerekir.”

★★★

İktidar, şimdi gerek Recep Bey ve gerekse kendi adına acayip bir propaganda süreci başlattı.

Üstelik ölümcül bir hastalık üzerinden.

Bu doğrultuda yapılan bazı işleri insanın ne aklı kabul ediyor, ne de vicdanı…

Her şey siyasi propagandaya, siyasi şovlara yönelik.

Bu hastalık nedeniyle binlerce insanımızı yitirdik.

Binlercesi yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor…

Ama en kötüsü, bütün dünyada olduğu gibi bizde de milyonlarca insanımız günün 24 saatini ölüm korkusuyla geçirmek zorunda kalıyor…

Ve böyle bir ortamda bile ülkeyi yönetenler siyasi şov, siyasi rant peşinde koşmayı sürdürüyor.

Unutmayın…

Halka, fakir fukaraya ekmek ve sıcak yemek dağıtan CHP'li belediyelerin yaptığı işleri “Bunlar PKK taktiğidir, bunları Fetö de yapmıştı” diye eleştiren, hatta ‘Şov yapıyorlar' diye suçlayan bir iktidar var yanıbaşımızda!

★★★

Dünkü Yeniçağ Gazetesi'nde çıkan yazısında Orhan Uğuroğlu bazı sorular sormuş ve bir anlamda benim de sesim olmuştu.

-Evime Recep Tayyip Erdoğan imzalı torba ile şahsı adına maske ve kolonya göndermek siyasi şov değil mi?

-Bedava ekmek mi ihtiyaç, bedava kolonya mı?

-Bedava ekmek dağıtmak mı şov, bedava kolonya mı?

-Limon kolonyası ihalesi ne zaman yapıldı, kaç firma katıldı?

-Kaç ton alındı, litresinin birim fiyatı kaç liradan?

-Maskelerin ambalajında neden üretici bilgileri yok? Hijyen sağlayıp sağlamayacağı neden yazmıyor?

-Bu maskeler kaç adet ve hangi ihale ile alındı, ne kadar para ödendi?

-Devletin güvenlikten sorumlu bekçilerini bu dağıtımda kullanmak nasıl izah edilir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu soruya nasıl yanıt verecek?

-Bu hediye paketlerinin üzerinde şahsınızın adı olduğuna göre, bedelini şahsen siz mi ödediniz? Yok eğer cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödedi iseniz toplam adedi ve maliyeti de açıklar mısınız?

★★★

Sevgili okurlarım, bu maskelerin ve özellikle de kolonyaların maliyeti çok büyük bir rakam.

Dünkü yazımda da vurgulamıştım, Recep Bey adına gönderilen bu paketlerin parasının iki ayrı kaynaktan ödendiği kanısındayım.

İlki, örtülü ödenekten. (Devletin güvenliği için harcanması gereken, başı sonu olmayan büyüklükte ve sadece cumhurbaşkanı tarafından kullanılan paralardan!)

İkincisi ise biz bize yeteriz kampanyasında toplanan paralardan.

Bu soruların hiçbirine yanıt verilemeyeceğini elbette hepimiz biliyoruz.

Güle güle harcamaya, bir salgından bile siyasi rant elde etme çabalarına devam etsinler!

★★★

Elime dün ulaşan bir okur mektubunu da burada sizinle aynen paylaşmak istiyorum.

Gönderen Ahmet A.

(Okurumun bir şirket yöneticisi olduğu anlaşılıyor. Başı derde girmesin diye soyadını ve şirketin adını gizliyorum.)

“Sevgili Emin Çölaşan Bey, utanmadan sıkılmadan o kolonyayı ve maskeyi aldınız öyle mi? Bütün bu göz boyamaya, halkın parası ile bu ürünleri yaptırıp üstüne cumhurbaşkanlığı forsu vurmalarına, hava atmalarına razı oldunuz ve aldınız kullandınız, öyle mi? Yazıklar olsun.”

Eleştiri mesajlarına bazı gazetecilerin yaptığı gibi hakaret ve küfürle yanıt vermek aklımdan asla geçmez.

Ama okurum şunu iyi bilsin, alma nedenim paketleri iyice inceleyip gerekirse bu hadiseyi yazı konusu yapmaktı.

Nitekim yaptım…

Yoksa iki şişe kolonyaya muhtaç değilim.

Eleştirisine teşekkür ederim ama biraz eksik düşünce ile yazmış!