Paylaştığı şiire bak sen!..

Sevgili okurlarım, bizim gazetenin geçtiğimiz cumartesi günkü manşet haberini size bir kez daha anımsatmak istiyorum.

Arkadaşımız Ali Ekber Ertürk, şu anda görev başında olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiiri hepimizin gözleri önüne sermişti.

Üstelik şiirin zamanlaması çok manidardı!

Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı bu paylaşımdan bir gün önce vefat etmişti.

Karadayı, Hilmi Özkök ve Necdet Özel gibi ‘Esnek ve ürkek' Genelkurmay Başkanlarından biri değildi.

Sağlam, Atatürkçü bir adamdı.

Günümüzde ülkeyi yönetenler ve takipçileri ondan tiksinir, nefret ederdi.

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Başkan Yardımcısı Burhan, kendisine ait olmayan bu şiiri nereden bulduysa piyasaya sürmüştü.

Bizim Ali Ekber Ertürk işte bunu yakalamıştı.

Şiirin başlığı “Ey Mevta.” (Ey ölü.)

Şimdi beyefendinin kullandığı şu alıntıyı bir kez daha okuyalım:

Ne kadar büyüktü dindara kinin.

Hacıya hocaya uzardı dilin.

Konuşsana mevta bitti mi pilin.

Oksijen tüpleri yok tabutların.

Söyle de bir nefes versin putların.

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Evet, Diyanet'in Başkan Yardımcısı olan şahıs ölüye saygısızlık içeren bu şiiri kendi sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Dinimizde böyle bir şey olabilir mi?

Kim olursa olsun ölüye saygısızlık yapılır mı?

Bu şahsın ya dinimizin ilkelerinden bile haberi yok…

Ya da bulunduğu makamı açıkça siyasete alet etmekten utanmıyor, sıkılmıyor.

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Dahası var!..

Şiirin son cümlesindeki “Put!”

Bunlar Atatürk'ten söz ederken put derler.

Atatürk'ü seven, saygı duyan milyonlarca insanımızı ise “Puta tapanlar” olarak tanımlarlar.

Örneğin bu gibilerin sakat kafasına göre Anıtkabir'e gidip saygı duruşunda bulunan, çiçek bırakan, mozolenin önünde Atatürk'ün ruhuna Fatiha okuyan herkes puta tapmaktadır!

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Yine bitmedi, dahası da var…

Burhan İşliyen isimli şahıs bu şiiri önce sosyal medya hesabında paylaşıyor…

Ancak haber bizim gazetede çıkınca korkuya kapılıp anında siliyor!

Sen Diyanet'in Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorsun.

Ne o hocam, korktun mu?

Ya da birileri seni “Hemen sil onu oradan, başımıza iş açacaksın” diye uyarmak zorunda mı kaldı?

Eğer sende zerre kadar ilke ve inanç varsa neden sildin o kullandığın şiiri?

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Şu adama bakın siz, paylaştığı ve sonra silmek zorunda kaldığı şiirde sözü edilen “Put” sadece ve sadece Atatürk…

Sadece Karadayı Paşa'yı, ölmüş bir insanı değil, aynı zamanda Atatürk'ü de aşağılamaya kalkışıyor.

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Sevgili okurlarım, adına Diyanet İşleri denilen kurum günümüzde ne yazık ki açıkça siyasete alet edilmiştir.

Başkanından başlayarak, A'dan Z'ye AKP iktidarına hizmet sunmaktadır.

AKP'nin yan kuruluşuna dönüşmüştür.

Ellerinde korkunç miktarda paralar…

Altlarında son model makam araçları…

Eskilerin deyişiyle gak deyince ekmek, guk deyince su!

Her türlü lüks, her çeşit şatafat bunlarda.

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Lüks, şatafat ve savurganlığın belgesini dünkü SÖZCÜ'de yine bizim Ali Ekber Ertürk açıklamıştı.

Elazığ'da 58 milyon liraya yapılacak külliye için gerekli olan fotoselli kayar kapılarla birlikte bahçesine dikilecek yüzlerce ağacın tümü yurt dışından ithal edilecek!

Vay anasını sayın seyirciler…

Maşallah…

Ne biçim bir Diyanet bu!