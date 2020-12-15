Piyangocu gazeteler

Sevgili okurlarım, geçtiğimiz yıllarda Türk basınında utanç verici, yüz kızartıcı bir rekabet (!) vardı.

Gazeteler okurları için promosyon kampanyaları düzenlerdi.

Kurasız çekilişsiz her okura değerli bir hediye…

Yapılması gereken tek şey her gün o gazeteyi alıp kuponunu kesmek ve değerli hediyelere sahip olmaktı.

İş kısa sürede cıvıttı.

30 kupona çamaşır makinesi, 50 kupona buzdolabı, bisiklet vesaire…

O kadar ki, bir gazete kupon karşılığında uçak vermeye kalkıştı.

Hiç unutmam, üst düzey idari görevli bir gazeteci arkadaşımız vardı. Gazeteye her gün bu promosyon gazetelerinden 10-15 adet aldırıp kuponlarını keser ve zamanı gelince, bayramlarda falan yakınlarına ya kupon desteleri dağıtır veya hediyeleri kendi alırdı. Bu sayede çok para kazanmıştı.

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Bir başka gazete yine kupon karşılığında televizyon vermeye başladı.

150 kupona televizyon!

Ancak gazetenin sahipleri sürekli üçkağıt yapıyor, saf ve iyi niyetli okurlarını bu yolla dolandırıyordu. Yöntem çok basitti…

Gazetenin fiyatına her hafta yüklü bir zam yapıp okurları kaçırmak ve bu yolla, dağıtacağı televizyon sayısını azaltmak.

Dağıtabildiğini dağıttı, ötesi gazetenin sahibi olan ailenin cebine kaldı.

Gün geldi, devlet bu olaya el koydu.

Kültür hizmeti olmadığı sürece kuponla promosyon dağıtımı yasaklandı.

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Aradan uzun yıllar geçti ve adına AKP denilen bir parti günün birinde iktidara geldi… Ancak bu partiye destek verecek olan güçlü bir yandaş medya gerekiyordu! Bunu yapmak zorunlu olmuştu.

Aradaki uzun maceraları atlıyor ve özetliyorum…

Hürriyet grubunun Erdoğan Demirören ve oğlu Yıldırım Demirören'e aktarılmasına karar verildi. Ziraat Bankası devreye sokuldu, bunlara devletin ve milletin parasından 700 milyon dolar (iki yılı ödemesiz) muhteşem bir kredi verildi.

Bu yöntemle devşirilen medya kuruluşlarının bazıları şunlardı:

Hürriyet, Milliyet ve Posta gazeteleri.

CNN-Türk ve Kanal-D isimli televizyon kanalları.

Bunlara AKP iktidarını övme ve pembe hayalleri piyasaya sürme görevi verildi.

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İş bununla da kalmadı. Bir süre sonra devletin ve milletin Milli Piyango isimli kuruluşu da bu sürece eklendi.

Yılların Milli Piyangosu artık bunlara çalışacaktı.

Bir sürü yeni şans oyunları üretildi.

Kazanç çok büyüktü ve paracıklar artık Demirören ailesinin cebine akmaya başlamıştı…

Ve yılların Hürriyet ve Milliyet gazeteleri adeta piyango bayiliğine, şans oyunlarının avukatlığına soyunmak zorunda kaldılar.

Çekilişlerde hile olmadığını savunmak şimdi onların görevi oldu!

Bunlar Türkiye'de geçmişin en saygın gazeteleri idi…

Ve şimdi bu durumlara düştüler.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık günü Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi yapılacak. Ama gelin görün ki vatandaş bu kuruluşa güvenini büyük ölçüde yitirmiş durumda.

Üstelik her iki gazetenin satış rakamları acayip bir biçimde düştü.

Bu durumda ne yapsınlar! Milli Piyango'dan gelecek yılbaşı çekilişi paralarına bel bağlamak zorunda kaldılar.

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Dün Hürriyet'in manşetinde Ertuğrul Özkök'ü devreye soktular.

“Milli Piyango ve diğer çekilişlerde hile yoktu, şike yoktu. Her şey çok sağlamdı!”

Yılların gazetecisi, her patronun adamı, yerinden kimsenin kımıldatamadığı Özkök işi ele almış, çekilişlerin ve para kaynağının avukatlığını üstlenmek zorunda kalmıştı.

76 yaşında bir gazeteci ve bilmediği konularda patronu adına ahkâm kesiyor.

Demek ki lotaryacılığı savunmak bile bizim Ertuğrul'a kalmış!

Utandırıcı bir durum!..

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Her sene yılbaşında yapılan çekiliş öncesinde ben de bilet alır ve çevreme dağıtırdım. Bu yolla çok dağıtımım oldu!

Ancak bu yılbaşı için kararım kesin.

Bir tek yılbaşı bileti bile almayacağım, alıp hediye etmeyeceğim.

AKP'nin yandaş patronlarını ben zengin edecek değilim. Böyle bir niyetim yok. Vatandaş olarak protesto etme hakkımı böyle kullanacağım.

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Ben o iki gazetede 1977-2007 arasında tam 30 yıl çalıştım.

Önce Milliyet, sonra Hürriyet…

O zaman ne Milli Piyango atraksiyonları vardı, ne de benzer şeyler…

Her şey dört dörtlük olmasa bile o zamanlarda sadece gazetecilik vardı.

Piyangoculuk aklımızın köşesinden bile geçmezdi!

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AKP döneminin çıkarcılığı ve para hırsı ne yazık ki bizim mesleği de büyük ölçüde sildi süpürdü.

Satışları acayip bir biçimde düşen iktidar medyası şimdi lotarya, piyango, talih kuşu, loto, toto, bilmem ne çekilişi gibi avanta olayların avukatlığına soyundu.

(Burada bir acı gerçek daha var. Bu gazetelerin her biri, gerçek satış rakamlarını gizliyor ve çok daha yüksek gösteriyor. Basın İlan Kurumu ise gözlerinin önünde olan bu sahtecilikleri görmezden geliyor.)

Mesleğimiz adına utanıyorum.

Elimden ancak bu kadarı geliyor.