Tıpta yabancı sözcükler ve Türkçeleri

Sevgili okurlarım, özellikle son salgın nedeniyle kamuoyuna her gün yapılan açıklamaları ister istemez izliyoruz.
Sağlık Bakanı dahil, bu açıklamalarda çok sık olarak bir sürü yabancı sözcük ve tıp deyimi kullanılıyor ve bunların bir bölümünü anlamakta toplum zorlanıyor.
Prof. Dr. Ferhan Özmen bir kalp uzmanı. Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi.
Dün kendisinden aldığım mesajı sizlere aynen iletiyorum.
“Yabancı sözcükler yerine Türkçemizdeki eş değerlerini kullanalım” diyor ve çeşitli örnekler veriyor.
Bu mesaj gerçekten ilginç…
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“Sayın Çölaşan, bu son salgınla birlikte, başta doktorlarımız olmak üzere yazılı ve görsel medya, Türkçe olmayan ve fakat Türkçe karşılıkları kolayca bulunabilen yabancı dildeki pek çok kelimeyi kullanarak halkımızın ve gençliğimizin bilincine onları yerleştirmektedir.
Bildiğiniz gibi, toplumlara yabancı kültürler önce yabancı kelimeler vasıtası ile girer.
Kovit-19 nedeniyle pek değerli doktorlarımızın yanı sıra TV haber sunucuları, açık oturum yöneticileri ve konuşmacılar aşağıda örneklerini verdiğim yabancı kelimeleri sıkça ve tereddüt etmeksizin kullanmakta ve halkımız bunları anlamakta güçlük çekmektedir.
Tüm aydınlarımızın Türkçe konuşup, Türkçe yazmaları halinde, halkımız bu salgının ne olduğunu daha iyi anlayacak ve önlem alacaktır.
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Yakında açılacak olan her düzeydeki okullarımızın koridor ve duvarlarında bu yabancı kelimelerden bazıları yazılarak levhalar halinde asılmakta ve televizyon ekranları da göstermektedir.
Bunlardan en çarpıcı olanı “DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR” levhalarıdır.
Günlük kullandığımız Türkçede karşılığı olan bu ve bunun gibi ifadelerle genç beyinler yabancılaşmaya açık hale getirilmektedir.
Ayrıca, Türkçe sadece okullarımızda değil, tüm kamu ve özel kurumlarda da kullanılmalıdır. Özellikle gençlerimizin beyinlerine bu tür yabancı kelimelerin yerleştirilmesinin önlenmesi konusuna yazılarınızda yer vereceğinizden şüphem yoktur.
Güzel Türkçemizin korunması amacı ile bu yaşamsal gerçeği sizinle paylaşmayı görev saydım.
Konuya göstereceğiniz duyarlılık için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.”
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Ferhan hocam mesajında sadece Kovid-19 nedeniyle değil, özellikle tıp alanında ve günlük yaşamda sık kullanılan yabancı kelimelerle birlikte bunlardan bazılarının Türkçe karşılıklarını da sıralamış:
“Semptom-belirti
Asemptomatik-belirtisiz
Dezenfekte edilmiş-mikroptan arındırılmış. (Veya kısacası, arındırılmış.)
Dezenfektan-mikrop arıtan
Filyasyon-temaslı taraması
Vital bulgu-hayati bulgu
Entübe-aletli soluma
Ventilatör-yapay solunum cihazı
Hibrit-karışımlı
İzolasyon-tecrit, ayırma
Nötralize-dengelenmiş
Antiviral-virüs karşıtı
Enfekte olma-bulaşma
Virülans-bulaştırma şiddeti
Pnomoni-zatürre
Pandemi-ölümcül salgın
Preklinik-klinik öncesi
Komplikasyon-yan etki
Komplike-karmaşık
Elektif-seçili
Fonksiyon-işlev
Aktif-faal
Aktivite-faaliyet
Parametre-değişken
Konsept-kavram
Total-toplam
Kriter-ölçüt
Sübjektif-öznel
Prosedür-işlem
Oral-ağızdan
Satürasyon-doygunluk.”