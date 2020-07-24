Yeni bir Ayasofya!

Sevgili okurlarım bugün 24 Temmuz, Lozan Anlaşması'nın 97. yıl dönümü…

Çok fazla kişinin umurunda bile olmayacak bir gün…

Ama biz o gün Lozan'da bağımsızlığımızı resmen kazanmış, Osmanlı'dan miras kalan kapitülasyon belasını da başımızdan def etmiştik.

Eğer günümüzde camilerimizde ezan okunuyorsa Lozan sayesindedir.

Örneğin bugün Ayasofya'da cuma namazı kılınacaksa, onun da Lozan sayesinde olduğunu unutmayalım.

Aksi takdirde kim, nerede ve hangi ezanı okutabilecekti?

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Dün büyük bir halıcı şirketinin sahibi ile karşılaştık…

Şöyle diyordu:

“Yıllardır halı ve kilim ticaretinin içindeyim. Hem üretiriz, hem satarız. Şimdi medyadan izliyorum, Ayasofya için yüzlerce metrekare özel halı dokunmuş ve bunları yere serme işlemi başlamış.

Bildiğim kadarıyla Danıştay'ın bu kararı almasından bu yana iki hafta bile geçmedi. O halde şöyle düşünüyorum…

Hükümet yargının bu doğrultuda karar vereceğini önceden biliyordu ve halıları daha önceden sipariş etti…

Aksi takdirde yüzlerce metrekare halıyı, hem de böylesine özel olarak üretildiği iddia edilen bu halıları bu kadar kısa

bir sürede dokuyup hazır hale getirecek babayiğit bir firma sadece Türkiye'de değil, dünyada bile yoktur.”

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Ayasofya bir dünya mirası idi…

1934 yılında müze yapılmıştı…

Ve hiç kimseye bir zararı olmamıştı!..

Günün birinde çıktılar ortaya, ismi cismi bilinmeyen birilerine Danıştay'da dava açtırdılar…

Ve kazandılar! O kararnameyi iptal ettirdiler.

Şimdi yerlere halılar seriliyor.

Bir süre sonra özellikle yabancı turistler için yasaklar başlayacak…

“Hanım, burası camidir. Böyle kısa etekle, şortla giremezsin.”

“Göğüslerin açık. Bir eşarp bul da ört.”

“İçeriye ayakkabıyla girilmez.”

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Ayasofya'da bugün “Çok önemli kişilere özgü VIP namazı” kılınacak.

Tahmin ediyorum ki bütün Saray ekibi ile birlikte Recep Bey de katılacak.

Onun arka bahçe temsilcisi olan Diyanet Başkanı yaldızlı davetiyeleri dağıttı bile.

Bütün çevre, Sultanahmet dahil şimdiden polis kordonu altına alındı.

Namaz boyunca havada polis helikopterleri uçacak.

Sonra nutuklar atılacak, yandaş medyada sesler çıkacak:

“Sağ olasın ‘Bağımsız' Türk yargısının temsilcisi olan Danıştay 10. Dairesi! Sayenizde Atatürk'ün imzaladığı kararnameyi bile iptal ettirmeyi başardık. Hayırlı olsun! Darısı Atatürk'ten kalan ne varsa onların da yok edilmesinin başına!”

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Evet, bugün önemli bir namaz kılınacak.

Kameralar önünde VIP namaz… Protokol namazı.

Ama bu kadarı onları kesmez, alan dolmalı ki şov etkili olsun.

İstanbul ve yakın illerden alanı doldursun diye getirtilen partili bindirilmiş kıtalar!

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Bunlara en güzel tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

“Namaz Allah için kılınır. Kameraların önünde namaz kılınmaz. Ben katılmayacağım.”

Doğrudur… Gerçekten de öyle.

Namaz kılma bahanesiyle kameralar ve medya önünde bir sürü şovlar yapmanın herhangi bir yararı olmadığını en azından İstanbul'da gördük.

Eğer yarar sağlasaydı, örneğin Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Büyükşehir'i 800 bin oy farkıyla kazanması asla söz konusu olamazdı.

Demek ki bunların onca dinsel şovları pek işe yaramamıştı!

Bundan sonra yarayacağını da hiç sanmam.

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Ayasofya dünya mirasının en önde gelen müzelerinden biri idi.

Giriş ücreti 100 lira…

Ve düşünün ki, bu işi bile torpilli bir yabancı firmaya vermişler. Elde edilen gelirin önemli bir bölümü durduk yerde o yabancı firmaya hortumlanıyordu.

Dini imanı para olan bizimkiler şimdi giriş ücretini kaldırmış.

O kadar parayı feda ettiklerine göre, demek ki Ayasofya'yı cami yapmak bunlara daha fazla bazı kazançlar sağlayacak, örneğin oy getirecek!

Bir yerlerden bir şeyler gelecek ama ne olduğunu şu anda bilemiyoruz.

Belki aradaki finansman açığını Katar Emiri giderir!

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Ayasofya ve çevresinde bugün olacakları dikkatle izleyin…

Makam araçları, korumalar, binlerce polis…

Sanki hiç haberi yokmuş gibi kameraların karşısına çıkıp ahkâm kesecek olanlar…

Özel davetiye ile çağrılan VIP konuklar…

Allah'ın huzurunda geçerli kılınan yüksek protokol listeleri…

Polis kordonunu yaramayan ve namaza buyur edilmeyen sıradan mümin vatandaşlar…

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Ne o?..

Ayasofya'yı cami yaptılar!

Yüzlerce yıllık kesme taşların ve mermerlerin üzerine halılar bile serildi.

Valla çok iyi oldu, biz de yıllardan beri bunu bekliyorduk zaten!

Nasıl olsa memlekette her şey tıkırında, her şey dört dörtlük…

Tek eksiğimiz Ayasofya'nın cami yapılması kalmıştı, onu da gördük!

Oldu da bitti maşallah!