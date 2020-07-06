‘Acil’ çözülmezse, bu vebali kimse ödeyemez

BİLMEYENLER için Türkiye'de Avrupa ile eş zamanlı olarak 1 Nisan 2018'den itibaren üretilen ve ilk defa tip onayı alan tüm yeni otomobillerde ‘eCall' sisteminin kullanılması zorunlu hale geldi. ‘eCall' yani acil arama anlamına gelen ‘Emergency Call' sistemi ile çok daha fazla hayat kurtarılması hedefleniyor ki, çok yerinde ve önemli bir karar. Bu sistem bir otomobilin trafik kazası yapması veya yoldan çıkması durumunda otomatik olarak 112 acil servisin aranmasını öngörüyor. Sistem, sürücü veya yolcular konuşamayacak durumda olsa bile ilk yardım ekiplerine kaza yeri ve kazanın biçimine ilişkin bilgi aktarıyor. Bu sayede kaza yapmış ve bilincini kaybetmiş kişilerin yerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

ELLE SİM KART TAKILDI

Hayat kurtaracak bir sistem olduğu için gerçekten çok önemli. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye'de satılacak yeni modellerdeki eCall sistemine global kart yerine ‘yerli sim kartı' zorunluluğu getirmesi işleri biraz karıştırdı. BTK, bu tip sistemlerin yabancı operatörler üzerinden yapılacak bağlantı ile yürütülmesinden doğabilecek çeşitli riskleri dikkate alarak bu kararı verdiğini açıkladı. Ayrıca programlanabilir özelliğe sahip sim kart ve katma değerli hizmet sunacak sistemlerin sunucularının da Türkiye'de yerleşik olmasını istedi.

İşte bu noktada global markaların Türkiye temsilcileri ve distribütörleri için durum oldukça zorlaştı. 1 Nisan'dan 2018'den sonra üretilip, ilk kez tip onayı alan birçok yeni otomobil bugüne kadar ya Türkiye'ye getirilemedi ya da uzun rötarlarla geldi. Çünkü üretimden global sim kartı entegre edilerek çıkan bu araçların, sadece Türkiye'ye özel sim kartıyla üretilmesi pek kolay olmadı. Bunun için markaların Türkiye temsilcileri Avrupa'daki fabrikalara gidip araçların içine resmen tek tek elle yerli sim kart taktırdı. Bu da yetmedi, yerli sim kartı takılan araçlar Türkiye'de uzun süre testlere tabii tutuldu.

CANIMIZA MAL OLABİLİR

Kuşkusuz hayat kurtaran bir sistem olduğu için uluslararası markaların Türkiye temsilcileri, yönetmeliklere harfiyen uyarak, kendileri için önemli olan bazı modelleri rötarlı da olsa yerli sim kart takarak getirdi. Bazı modeller 1 yıl, bazı modeller 1.5 yıl rötarla gelirken, bazıları 2 yılı geçmesine rağmen henüz gelemedi. Ama işte bu noktada paralel ithalat yapan şirket ve galeriler yani ‘grey market' adı verilen yapı, ‘eCall' filan dinlemeden bu araçları Türkiye'ye getirip uzun zamandır satıyor.

Yani ortada hem çok büyük bir haksız rekabet var hem de insan hayatını hiçe saymak söz konusu. Bu noktada yönetmelik aslında herkes için aynı ama denetim yapılmadığı için yerli sim kart olmayan yeni nesil araçlar rahatlıkla Türkiye'ye sokulabiliyor. Unutulmamalı ki, yerli sim kart olmadan başka ülkelerden getirilen Türkiye ile uyumsuz araçlardaki global kartlar, BTK tarafından 120 günlük ‘roaming' (dolaşım) süresinden sonra kapatılıyor. Bu süreçten sonra Allah korusun, ‘eCall' olmadan yapılacak bir kaza sonrasında, acil çağrı yapılamaması bir hayata mal olacaksa, bunun vebalini kimse ödeyemez.