De Meo’nun en büyük kozu yine Bursa!

Pandemi sürecinde mali sıkıntılar yaşayan ve hükümetten 5 milyar Euro'luk destek almayı garantileyen Fransız Renault Grubu, kısa bir süre önce Alman Volkswagen Grubu'nda üst düzey pozisyonlarda çalışan ve son olarak Seat Başkanı olarak görev yapan 53 yaşındaki Luca De Meo'yu, CEO olarak transfer etti.

Otomotiv endüstrisinin son yıllarda en parlak yöneticilerinden biri olan Luca De Meo, böylece 30 yıl önce meslek hayatına adım attığı Renault'ya CEO olarak geri dönmüş oldu. Luca De Meo, Türkiye'nin de yakından tanıdığı, otomotiv sanayinin gelişmesinde etkisi olan kişilerden biri. 2004 ila 2009 yılları arasında İtalyan Fiat'ın başındayken daha doğrusu direktörüyken, Tofaş'la çok yakın çalışmış ve hatırlayanlar bilir, Bursa'da üretilen Linea'nın yaratıcılarından biri olmuştu.

TÜRKİYE'Yİ İYİ BİLİYOR

Fiat Linea'nın İstanbul boğazında yapılan uluslararası lansmanına merhum Mustafa Koç ve yakın dostu merhum Fiat Chrysler Grubu (FCA) CEO'su Sergio Marchione ile birlikte katılıp, modeli dünyaya tanıtan De Meo, Türkiye'yi iyi bilen bir yönetici. Defalarca İstanbul'a ve Bursa'ya gelen, birçok seminerde konuşan, Bursa'daki üretimi yerinden inceleyen De Meo, Tofaş'ın gücüyle Fiat'ı mali krizden de çıkartan kişilerden de biriydi.

Yani Türk otomotiv sanayinin gücünü, kârlı ve kaliteli üretiminin sonuçlarını yakından biliyor. Fiat'ın başında olduğu dönemde, üretilen Linea aslında bir bakıma Renault'un Dacia Logan modeline karşı üretilmiş bir otomobildi.

KÂRLI ÜRETİM GÜCÜ

Bundan 11 yıl önce Fiat'tayken en büyük rakibi olan Renault'ya bugün CEO olan De Meo'nun şimdi en büyük amacı, PSA Grubu'yla evliliğe hazırlanan Fiat'a karşı mücadele etmek. Bunun için de en büyük silahının Bursa'daki Oyak Renault fabrikası olduğu açık. Avrupa'da en çok satılan Renault modeli olan Clio'yu üreten Oyak Renault, şüphesiz De Meo'nun en büyük kozu olacak.

Bursa'yı ve Türkiye'ye yakından tanıyan, otomotivdeki gücünün farkında olan De Meo'nun Renault'un açıkladığı 2 milyar Euro'luk tasarruf tedbirleri kapsamında, Bursa'nın kaliteli ve kârlı üretim gücünden faydalanacağı da ortada.

Geçen hafta Fransa'daki Sandouville fabrikasını ziyaret eden De Meo'nun 1 Temmuz'da resmi olarak başlayacak yeni görevinde, ilk ziyaretini ise en kârlı fabrikası olan Bursa'daki Oyak Renault'a yapmasını bekliyorum. Oyak Renault fabrikasının da bunun bilincinde olarak her an gelecekmiş gibi hazır durumda olduğunu zannediyorum.

Bakalım, Bursa'nın rolü Luca De Meo döneminde ne kadar yükselecek? Unutmayalım ki, geçmişte Bursa için karşılarına Fransa Cumhurbaşkanı'nı bile alan yöneticilere şahit olmuştuk.