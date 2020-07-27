Faiz desteği bitince fiyatlar zamlanır mı?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, cumartesi günü sürpriz bir açıklamayla 1 Ekim 2019'da başlattıkları ve haziran ayında uzattıkları ‘Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi' desteğini Türkiye'nin en büyük 6 otomotiv üreticisi (Ford, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Honda) için sonlandırdı. Karara gerekçe olarak ise bu 6 markanın desteğe aykırı olarak fiyatlarına zam yapması gösterildi.

Aslında kamu bankaları, ‘Maliyetleri artık karşılayamıyoruz', ‘Ucuz kredi bitti' demek yerine, ‘Markaları çıkarttık' diyerek sözüm ona halkın gözünde itibar kaybetmeden bu işten sıyrılmış oluyorlar. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ben kamu bankalarının yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Hiçbir yerli üretici Euro ve dolar artışının üzerinde zam yapmadı. Hatta bu artışın sadece bir kısmını yansıtabildi. Bunu da ilgililere anlattık. Dolayısıyla bu esasında uygulamadan vazgeçilmesi anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

KARARA KİMSE ÜZÜLMEZ

Evet bu destek kampanyası kapsamında markalarla yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0.49-0.64 faiz oranları vardı ama hiç bir markanın bu karara üzüleceğini sanmıyorum. Çünkü şu anda özel bankaların faiz oranları da zaten kamu bankalarının oranlarına çok yakın. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi kamu bankalarından çok daha kolay ve hızlılar. Bir kimlikle kredi kullanabiliyorsunuz.

Aslında bu sürpriz kararla ekimden bu yana oluşan kur farkını bile korkudan tam olarak fiyatlarına yansıtamayan bu 6 markanın şimdi önünü daha da açmış oldular. Şimdi önümüzdeki dönemde fiyatların nereden nereye gideceğini yakından takip etmek lazım.

Diğer taraftan bazı sektör temsilcileri, “Kamu bankaları kasko zorunluluğu ile ortalama 2.500-3.000 TL'lik kaskoyu 5.000 TL ve hatta daha üstüne müşteriye dayatırken özel bankalar kasko tercihi müşteriye bırakmış durumda” yorumunu da yapıyor. Gerçekten ekim ayından bu yana kamu bankaları bu destek sayesinde portföylerine bir çok yeni müşteri katarken, bir çok ürünü de dilediği fiyata satma fırsatını elde etti. Yani açıkçası, ‘zam yaptılar, çıkardık' demek kimseye inandırıcı gelmedi.

BABAYİĞİTLER ÇIKARILMADI

Bir de işin diğer bir kısmı var; o da Türkiye'nin 6 büyük üretici markası bu kampanyadan çıkartılırken, ne tesadüftür ki, yerli otomobil projesini yapacak ‘Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) yer alan 3 babayiğit (BMC, Karsan, Anadolu Isuzu) yer almaya devam ediyor.

Yan tarafta yer alan manşet haberde Haydar Yenigün'ün de dediği gibi, Türkiye'de önümüzdeki döneme belirsizlikler damga vuracak ve bunu iyi yöneten kazanacak. Aksi takdirde yanlış öngörüler yine bir çok şirketi ve kişiyi zor durumda bırakacak.