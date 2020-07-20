Yok böyle bir gelir!

Pandemi sürecine rağmen devletin ilk 6 ayda motorlu taşıtlardan elde ettiği ÖTV geliri rekor kırdı. ÖTV geliri ilk 6 ayda yüzde 144 artarken, haziran ayında ise yüzde 264 yükselerek zirve yaptı.

Türkiye'de ekonominin lokomotifi olan otomotiv sektörü ne kadar büyürse, devletin vergi gelirlerinin katbekat büyüdüğü ortada. 2002 yılından bu yana hayatımızda olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bugün devletin en büyük gelir kalemlerinden biri durumunda. ÖTV'nin vergi geliri içinde payı bu yılın ilk yarısında yüzde 23.07'e ulaşırken, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin oranı ise yüzde 3.3 seviyesine kadar çıktı. Yani ÖTV gelirlerinin yüzde 15'i otomotiv sektöründen geliyor. Buna vergi geliri içindeki oranı yüzde 2.35 olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) de eklediğimiz zaman 2020'nin ilk 6 ayında devlet otomotiv sektöründen 20 milyar TL'ye yakın bir vergi geliri elde etmiş oldu. İlk 6 ayda toplam vergi gelirinin 335 milyar lira olduğu düşünülürse, otomotivin hiç küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğu ortada.

Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV (milyon TL)

Dönem 2020 Değişim



Haziran 3.254 %264

Mayıs 1.432 %77

Nisan 1.309 %54

Mart 2.353 %124

Şubat 1.879 %232

Ocak 874 %126



Tahsilat 11.102 %144

Kaynak: EBS Danışmanlık

2019'UN YÜZDE 80'İ

EBS Danışmanlık'ın raporuna göre mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan pandemi sürecine rağmen devletin ilk 6 ayda motorlu taşıtlardan elde ettiği ÖTV geliri şimdiden 2019 yılının yüzde 80'ine ulaşmış durumda. 2019 yılı toplamında 13 milyar 806 milyon TL ÖTV geliri elde eden devlet, artar kurlara bağlı yükselen otomobil fiyatlarıyla bu yılın ilk yarısında yüzde 11 milyar 102 milyon TL gelire ulaştı. Bu da devletin yıl sonu hedeflediği 19 milyar TL'lik ÖTV tahsilatının yüzde 58.8'ine ilk 6 ayda ulaştığını ortaya koyuyor. Yani cari açığın zirve yaptığı bir dönemde ÖTV tahsilatında rekor kırılması, otomotiv sektörünün ekonomini için önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

YÜZDE 264 ARTTI

Sonuç olarak ilk 6 ayda Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 30 büyürken, devletin ÖTV tahsilatı ise yüzde 144 artarak 11.1 milyar TL oldu. Asıl çarpıcı artış ise haziran ayında yaşandı. Toplam otomotiv pazarının yüzde 65 büyüdüğü ve 71 bine yakın araç sattığı ayda, devletin ÖTV tahsilatı ise yüzde 264 yükselerek 3.2 milyar TL oldu. Geçen sene ilk 6 ayda ÖTV indirimi olmasına rağmen otomotiv satışlarının dip yaptığını da hatırlatmakta fayda var.

Araç başına tahsilat yüzde 50 yükseldi

ÖTV gelirlerine bakıldığı zaman hükümetin herhangi bir teşviki gündeme almayacağı da çok ortada. ÖTV gelirlerin yüzde 144 arttığı, araç başına tahsilatların yüzde 50 yükseldiği bir durumda kimsenin ÖTV teşviki beklememesi gerektiği sektör yetkilileri tarafından dile getiriliyor. Bu dönemde devletten istenen tek destek artan kurlardan dolayı ÖTV'de matrah baremlerinin güncellenmesi. Aksi takdirde yüzde 45 ve 50'lik ÖTV dilimine giren otomobil kalmadı diyebiliriz..

8 milyarlık MTV geliri

Devletin ÖTV dışında yılda 2 dönem aldığı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) payı da yılın ilk 6 ayında arttı. 2019 toplamında MTV'nin devletin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 2.15 iken, 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 2.35'e yükseldi. 6 ay sonunda 8 milyar TL'ye yakın MTV geliri elde eden devletin 2019 yılındaki geliri ise 14.5 milyar liraydı.

Altın yumurtlayan tavuk misali..

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre devlet 2006 yılından bu yana motorlu taşıtlardan 162 milyar 328 milyon lira ÖTV, 112 milyar 866 milyon lira MTV geliri elde etti. Yani 15 yılda 276 milyar liralık tahsilatla toplam vergi gelirlerinin yüzde 5.41'i otomotiv sektöründen geldi.