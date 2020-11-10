Askıda medya

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Instagram hesabında paylaştığı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklama, “Allah sonumuzu hayreylesin” diye bitiyordu.

Albayrak'ın paylaşımları 5-20 bin arasında beğeni alırken, dün 679 bin vatandaş istifa ilanına “kalp” bıraktı.

İstifa haberi Twitter'da “trend topic” oldu. Yani, en çok konuşulan mevzuydu.

Hatta Albayrak ile arasındaki soğukluk ve rekabetten ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “topic” haline geldi.

AK Partili yöneticiler ve milletvekilleri, Albayrak için “Gitme, dur” diye tweet attı. Kimileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak'ı vazgeçirmesini istedi.

Gözyaşları “time line”a döküldü.

Gazeteciler son dakika bilgileri Twitter'da paylaştı.

İstifa haberi teyit edildi.

Sosyal medyanın emekli kahvesi sayılan Facebook'ta da tartışmalar uzadıkça uzadı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da gece yayınına geçti.

Özdemir'i anlık olarak 140 bin, gece boyunca 1 milyonu aşkın izleyici takip etti.

Siyaset kazanı, WhatsApp gruplarında kaynadı.

TRUMP'IN DAMADINI KONUŞTULAR

Aynı anda ana akım medyada ise…

Yerköy Belediye Başkanı'nın koronavirüse yakalanmasını, Albayrak'ın istifasından daha çok önemseyen Anadolu Ajansı, “Arap siyasiler ve düşünürlerden ABD seçimlerine ilişkin temkinli yorumlar” paylaştı.

CNN Türk'te, ABD medyasının Trump'a koyu sansür uyguladığından şikayet edildi.

Stüdyodakiler Erdoğan'ın damadının istifasına ilişkin gelişmeleri göz ucuyla Twitter'dan izlerken; söz sırası kendilerine geldiğinde, Trump'ın damadının alacağı tavırdan bahsettiler.

Vatandaşlar New York Times gazetesinde çıkan Albayrak analizini okurken; TGRT'de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in istifası tartışıldı.

NTV'de “Şeytan” Rıdvan, maçlardaki hakem hatalarını eleştirdi.

Gerçi haksızlık etmeyelim.

Haber bültenleri ve tartışma programlarında değinilmeyen istifaya en azından Haber Global'deki futbol yorumcuları değindi.

RTÜK BAŞKANI'NIN TWEET'İ

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın verdiği bilgiye göre 1780 TV kanalından yalnızca Fox TV, Habertürk, Halk TV, KRT ve TELE 1'in izleyicileri istifayı ve kulis bilgilerini öğrenebildi.

Bu beş kanaldan…

Fox TV, para cezaları, davalar ve baskılardan ötürü en ünlü haber sunucusunu yitirdi.

Habertürk, AK Parti tarafından boykot ediliyor.

Halk TV ve TELE 1'in ekranları geçen ay kapatıldı.

Konuklarının dil sürçmesi bile ağır yaptırımlara uğruyor.

KRT cezalardan kafasını kaldıramıyor.

Muhalif televizyon kanalları, sansürcü RTÜK'ün gazabını çekme pahasına vatandaşı bilgilendirirken; anakım medya ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Albayrak'a destek paylaşımını bile haberleştiremedi.

Nasıl bir korkuysa bu…

RTÜK Başkanı Şahin'in tarafsızlığını yitirmeyi göze alma pahasına attığı mesajı bile görmediler!

Havalimanı, köprü, baraj ve otoyol ihalelerine karşılık kimi müteahhitlere zimmetlenen havuz medyasını hiç saymıyorum.

Sabah ve ATV grubu, zaten Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor. Grup, gazete dağıtımını ve reklam pastasını elinde tutuyor.

Nitekim dün Türkiye hariç, iktidar yanlısı hiçbir gazete istifayı duyurmadı. Ki Türkiye de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın diye biliniyor.

SÖZCÜ gibi, istifayı manşetten duyuralar ise baskılarla cebelleşiyor.

SONUMUZU HAYREYLESİN

Albayrak'ın istifası bile başlı başına, TL'nin değer kazanmasını, doların ve Euro'nun gerilemesini sağladı. Ekonomik yıkımın bir sebebi; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile saray merkezli tek adam yönetiminin kurulması, TBMM'nin devre dışı bırakılması ve hukuk devletinin rafa kaldırılması ise…

Bir diğer sebebi de medyanın iktidar tarafından ele geçirilmesi ve zorbalıkla susturulmasıdır.

Altın ve döviz arttıysa, enflasyon dizginlenemiyorsa, işsizlik can yakıyorsa bu biraz da…

Vatandaş, Albayrak'ın Instagram'da paylaştığı istifasını televizyonda izleyemediği ve gazetede okuyamadığı, yabancı medyadan öğrenmek zorunda bırakıldığı içindir. ABD seçimlerini günlerdir, ABD'li bakanın istifasını saatlerce konuşanlar, Albayrak'ın A'sını bile anamadığı içindir.

Vatandaş askıda ekmeğe muhtaç edilmişse, bu biraz da askıdaki Türk medyasından ötürüdür.

Okunmadıkları ve izlenmedikleri halde kamu kaynaklarıyla ayakta tutulan bu medya düzeni, bir gün AK Parti seçimleri kaybetse bu haberi bile veremeyecektir.

Kim bilir, belki de yine Instagram'da öğreneceklerdir.

Tabii o güne kadar sosyal medya kapatılmazsa…

Ne demişti Albayrak?

Allah sonumuzu hayreylesin.