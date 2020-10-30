Çorlu sil baştan: Meğer fatura, en alttakilere kesilmiş

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, 8 Temmuz 2018'de 24 yolcunun öldüğü ve 341 yolcunun yaralandığı tren kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu, halen devam eden dava bakımından “Sil baştan” anlamına geliyor.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan rapora göre…

– Demiryolu ile rayın altından geçen derelerin üzerine kurulan menfezlerin kapasitesi, taşkın debisine karşı yetersiz.

– Havzanın yapısı ve arazide tarım yapılmasından ötürü, akarsuların yönleri değişiyor. Demiryolunun “şev” denilen, yanlarındaki eğimli yüzeyi korunaklı değil. Bu da menfezlerin dolup taşmasına yol açıyor.

– Kazanın meydana geldiği noktada biriken su, menfez seviyesinin üzerine çıkmış. Su girdap yaparak şevi göçertmiş.

TCDD HAVA DURUMUNU TV'DEN ÖĞRENİYOR

– TCDD, AR-GE Dairesi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi, küresel iklim değişikliklerinin farkında olması gerekirken, hiç dikkate alınmadı.

– Olumsuz hava koşullarında çalışmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyon kurulmadı.

– TCDD'nin tren yolunun üst ve altyapısında, deprem ve sel gibi olağanüstü durumlarda kontrol işini yapacak yeterli sayıda yol ve geçit memuru yok.

– Raporda “Trenler modernize edilirken, yol üstyapısının uygun hale getirilmesi yeterli değildi. Altyapı ve sanat yapıları da uygun hale getirilmeli” deniyor.

GENEL MÜDÜR KUSURLU AMA…

Raporda, yol ve geçit memuru çalıştırmayan TCDD Genel Müdürü'nün; meteoroloji ile ilgili koordinasyonu sağlamayan TCDD AR-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün; altyapıyı yenilemeyen ilgili başkanlığın kusurlu olduğu vurgulanıyor.

TCDD Genel Müdürü başta olmak üzere herhangi bir müdür veya amir yargılanıyor mu?

Hayır!

Kim yargılanıyor?

Her zamanki gibi en alttakiler…

Bir alt derece müdür, iki şef ve bir memur…

Peki, onlar son raporda sorumlu gösteriliyor mu?

Ne gezer!

EKTAŞ: MÜDÜRLER YARGILANSIN

Çorlu Davası'nda sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Ektaş, “Bu yargılamada her şey silbaştan oldu” diyor ve asıl

sorumluların korunduğunu söylüyor.

Ektaş, trenler “sükseli” şekilde yenilenirken, altyapının bakımsız ve su taşkınına karşı dayanıksız bırakıldığını belirtiyor.

Ektaş şöyle diyor:

“Maliyetli diye yenilememişler. Sinyalizasyon yapmışsınız ama zeminde iyileştirme yapmamışsınız. Demiryollarındaki köprü ve menfezlerin yüzde 80'i böyle.”

Ektaş, kazadan sonra da TCDD'nin meteorolojik birim kurmadığını, çalışanların hâlâ TV'de hava durumuna bakarak çalıştığını ileri sürüyor.

“THY'de ve İETT'de var, TCDD'de yok” diyor.

Neden mi?

Ektaş, “Hepsi liyakatsizlikten” diye ekliyor.

İYİ Parti'de 177 dilekçe Akşener'e teslim

Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'yu FETÖ bağlantılı diye suçlayınca geçen salı günü partililer genel merkezde toplanmıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan aldığım bilgiye göre 69 il başkanı ve 108 ilçe başkanı bizzat imza vererek, Özdağ'ın ihracını istedi.

177'ye ulaşan dilekçeler dün Genel Başkan Meral Akşener'e teslim edildi.

Akşener, dilekçeleri inceledi ve ihraç sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Dilekçeleri doğrudan Merkez Disiplin Kurulu'na gönderdi.

İYİ Partililer, Özdağ'ın ihracının gerektiğini düşünüyor.

Sarıgül, eski ANAP'lılarla yola çıkıyor

Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirmek üzere DSP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, önceki gün 30 kişilik kurucular kuruluyla toplandı.

Sarıgül'ün ekibinde, eski ANAP'lı işadamlarının çokluğu dikkat çekiyor.

Örneğin…

Eski Beden Terbiyesi İstanbul İl Müdürü ve işadamı İrfan Karakaş, eski milletvekili Uğur Aksöz, eski ANAP Malatya İl Başkanı Soner Gökçe, işadamı Şaban Gürbüz…

İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ ve Kastamonu il başkanları belirlenmiş.

Sarıgül, önümüzdeki haftadan itibaren Anadolu gezilerine başlıyor. Niğde veya Bolu gibi, ülke ortalamasını yansıtan bir şehirden yola çıkacak. Gittiği her şehirde muhtarları ve eski belediye başkanlarını ziyaret edecek.

İlk altı ayda, yüzde 4-6 arasında bir puan almayı hedefliyor.

TDH en geç ocak ayında kurulacak.