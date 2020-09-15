Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün buluştuğu gazetecilere sır gibi sakladığı bir müjdeyi açıkladı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde yerli ve milli scooter üretimi için düğmeye basıldı. Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu ‘scooter'lar tren garlarında hizmet verecek. Trenden inen yolcular scooter kiralayarak, şehir içinde seyahate devam edebilecek. Devletin scooter'ına gayet yerli ve milli bir isim konulmuş: Çuf Çuf!

Kabul ediyorum; beş yıl önce şatafatlı bir şekilde tanıtılıp seçimden sonra sümenaltı edilen yerli uçak projesi kadar heyecan verici değil.

Belki yerli araba kadar göğüs kabartmıyor.

Fakat şu ismiyle bile insanın içini ısıtmaya yetiyor!

Eminim, demiryolcu Turan Tüzel aramızda olsaydı, bu haberi gülümseyerek okurdu.

EŞİNE ‘ÖNLEM ALINMIYOR' DEDİ

Turan Tüzel, mahir bir duvar ustasıydı. Bursa'da yıllar yılı ter dökerek kurduğu şirket, krize dayanamayıp kapanınca işçiliğe geri döndü.

Çalışmaktan utanılır mıydı hiç?

Sivas'ın Divriği ilçesinde, TCDD'ye taşeron hizmet veren bir şirkete yol bakım işçisi olarak girdi. Eşi Çiçek'i, oğulları Umut ve Uygar'ı Bursa'da bırakıp ekmeğinin peşinden gitti. Gündüzleri iş kazası ihtimalinden korkarak, geceleri kirli otel odalarında konaklayarak, kürek mahkumundan farksız zamanlar geçirdi.

Kasım 2019'da tatil için geldiği Bursa'da, derdini eşine açtı.

“Hiçbir önlem alınmıyor. Kendi imkanlarımızla korunuyoruz” dedi.

Çiçek, “Sivas'a gitme” diye yalvardı.

Turan, çaresizdi.

Divriği'ye döndükten sonra, 9 Aralık 2019 günü saat 10.30'da hurda rayların alınması için 14 arkadaşı ile yol bakım aracının kasasına doluşarak, Erzincan'a doğru yola çıktılar. Arkalarından iş makinesi geliyordu.

Plana göre iş makinesi operatörü 789. kilometrede hattan çıkarak, daha hızlı seyreden yol bakım aracının geri dönüşünü bekleyecekti.

Fakat operatör, “İleride bir noktada buluşuruz” diyerek, yoluna devam etti.

Bu sırada, dört işçiyi indiren yol bakım aracı Divriği'ye döndü.

İki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı.

42 yaşındaki Turan Tüzel, feci şekilde can verdi.

TELSİZ OLSAYDI ÖLMEYECEKTİ

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre bu kaza TCDD'nin üç vahim ihmal ve kusurunu gün yüzüne çıkardı.

Birincisi; yol bakım aracı, yolcu taşımak için kullanılamazdı. Gel gör ki Divriği'de bu araç işçi servisine çevrilmişti. İddianamede, “Böylesine dar bir alanda 11 kişinin güvenli şekilde sevki teknik olarak mümkün değildir” deniliyor.

İkincisi; aracın hız göstergesi beş aydır bozuktu.

Bu da iddianamede “büyük bir ihmal” olarak kabul ediliyor.

En vahimi ise şuydu: İş makinesi operatörüne taşeron işçi olduğu için telsiz ve seyyar telefon verilmemişti. Oysa ki bir telsiz, Turan Tüzel'i hayatta kalmasını sağlayacaktı.

İddianamede şöyle deniliyor:

“TCDD'de böyle tehlikeli işte taşeron firma çalışanının telsizsiz çalışmasına müsaade edilmesinin büyük bir ihmal olduğu…

TCDD'nin telsiz tahsis yapamıyor olsa bile taşeron firmadan talep etmesi gerektiği…

Firma temin edemiyorsa işçinin çalışmasına müsaade edilmemesi gerektiği…

Veya muhakkak telsizli TCDD personelinin taşeron işçi yanında vazifelendirilmesi…”

Eşi varken bir eli sıcak sudan soğuk suya değmeyen Çiçek Tüzel, mecbur kaldığı için bir fabrikada işe girdi. Ömründe ilk kez çalışmış olacak.

Kazandığı paranın birazını askerdeki oğlu Umut'a gönderecek.

Birazını 13 yaşındaki Uygar'ın masrafına ayıracak.

Çiçek mi?

“Benim için her şey bitti. Neler yaşadığımı ben bilirim” diyor.

Turan'ın ölümüne ilişkin Divriği Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 22 Eylül'deki ilk duruşmasına katılmaya hazırlanıyor.

Adaletten umudu var mı?

Sadece ağlıyor.

ÇORLU'DAN DİVRİĞİ'YE

TCDD, Çuf Çuf'u ile övünürken, demiryollarında çalışan işçiler kavun-karpuz taşınır gibi sabah mesaisine götürülüyor. Çuf Çuf için hazırlanan yönetmelikte, güvenlik açısından azami hız sınırı 18 kilometre olarak belirlenirken, Divriği'de kazaya karışan yol bakım aracının hız göstergesi beş aydır onarılmıyor. Çuf Çuf'ta kask zorunlu tutulurken, scooter'dan daha ucuz olan bir telsiz, taşeron işçiye çok görülüyor.

Çorlu'dan Divriği'ye kadar bizi bu “sükseli” sorumsuzluk öldürüyor.