Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, şimdiden spor tarihine geçti.

Tabii 5-1'lik skoru ile değil…

Rumen asıllı dördüncü hakemin, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya “negro” (zenci) diyerek, hakaret etmesiyle hatırlanacak.

Başakşehir sahadan çekilince Türkiye ayağa kalktı.

Devlet adamları, siyasetçiler, spor ve futbol dünyası, sanatçılar ve gazeteciler ırkçılığı kınadı.

MHP, “Seninleyiz Webo” diye tweet attı.

HDP, “Irkçılığa karşı yanındayız” diye ses verdi.

Bu sözlerden kat be kat ağırı kendi sahalarımızda edilmemiş…

Kendi tribünlerimizde slogana dönüşmemiş gibi Rumen hakemi lanetledik.

Oysa ne utançlarımız vardı, hiç hatırlamadığımız.

YAMYAM DERKEN…

Trabzonspor için 1998-1999 sezonu fırtına gibi başlamıştı.

Jamaika asıllı olan ünlü İngiliz futbolcu Kevin Campbell, o yıl bordo-mavili takıma transfer olmuştu.

Fakat Campbell, istediği performansı yakalayamadı.

Trabzonspor da memnun değildi.

Bir dönem bakanlık da yapan Başkan Mehmet Ali Yılmaz, hezimetle biten bir maçtan sonra Campbell'i kastederek, “Buluyoruz bir yamyam, alıyoruz işte. Yani rengi bozuk. Alıyoruz ama atmıyor anasını satayım. Ben mi atıcam golleri” dedi.

Campbell kızdı ve sonraki maça çıkmadı.

Arkadaşına sahip çıkan kaptan Ogün Temizkanoğlu, kadro dışı bırakıldı.

Dünya günlerce bu olayı konuştu.

Başkan Yılmaz, pişmandı.

Ne var ki özrü kabahatinden beterdi.

Şöyle konuştu:

“Bizim Türkçemizde ‘yamyam gibi üşüşmek' deyimi var. Biz ona bir şey demedik ki. Hem Arap demek istedim. Oyuna sarılmıyorlar, saldırmıyorlar. Ama para alırken yamyam gibi saldırıyorlar anlamında söyledim. Biz ‘yamyam gibi' tabirini kullanırız ama Türkiye'de ırkçılık olmadığı için aklımıza yanlış anlaşılacağı gelmez. Irk ayrımcılığı anlamında kullanmadım, rengi anlamında kullandım.”

IRKÇI HAKARETTEN CEZA ALAN İLK FUTBOLCU

Bu, ne ilk, ne de son oldu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu 2012'de Trabzonsporlu Didier Zokora'ya saha içinde “Pis zenci” diye hakaret etti. Fildişi Sahili vatandaşı olan Zokora, hakareti yargıya taşıdı. Türkiye'den ayrıldığı halde davayı bırakmadı.

Belözoğlu, 2 ay 15 gün hapis cezası aldı ve Türkiye'de ırkçılıktan mahkum olan ilk futbolcu oldu.

ONLARA HER YER DEPLASMAN

Bir de, öz vatanında yabancı takım muamelesi görenler vardı.

Diyarbakırspor, Çözüm Süreci'nin estirdiği rüzgarla adını Amedspor diye değiştirince hedef haline geldi.

Amedspor'un ünlü oyuncusu Deniz Naki, sosyal medyada paylaştığı politik mesajları ve bir maçta zafer işareti yaptığı için 12 maç ceza aldı. Ardından örgüt propagandasından dava açıldı.

İlk duruşmada beraat etse de Türkiye'den ayrıldı.

Aynı günlerde Amedspor'un sahası kapatıldı. Polis tesisleri bastı.

Amedsporlular “Çocuklar ölmesin, maça gelsin” yazılı pankartla sahaya çıktıkları için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Aynı yıl, yani 2016'da…

Başakşehirli Semih Şentürk, golden sonra Amedspor tribününe koşarak, asker selamı verdi. Halbuki henüz askerlik görevini yerine getirmemişti.

Sivas Belediyespor maçına giden Amedspor, konaklayacak otel bulamadı. Belediyesporlu futbolcular, maçta Türk Bayrağı'nın önünde topluca asker selamı verdi. Taraftarlar Amedspor flamasını indirip bayrak astı.

Amedsporlu yöneticiler, Ankaragücü maçı için geldikleri başkentte, üstelik protokol tribününde dayak yedi.

En son 2018'de Sakarya'da Amedsporlular sahaya çıkarken, skor tabelasına operasyon görüntüleri verildi. Maç bitiminde Amedspor saldırıya uğradı.

Sonraki yıl Sakarya'da, bu kez Vansporlular…

CİZRE LİGDEN ÇEKİLDİ

Cizrespor Serik'te “Ölürüm Türkiye'm” marşlarıyla karşılandı. Takımın Sivaslı Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, “Türklerle Kürtleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ben Türküm. İç Anadolu çocuğuyum ama şu anda Kürdüm” diye tepki gösterdi.

Kimse işitmek istemedi.

Cizre ligden çekildi.

Başkan Maruf Sevinç, “Cizre'ye gelen hakem bile düdüğü farklı çalıyor” dedi.

O yıl Dersimspor, Kırıkhan'da linçten kurtuldu.

UTANDIRAN ISLIKLAR

Ankara'da, 10 Ekim 2015'te iki IŞİD'çi canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda 100 yurttaşın ölmesinden üç gün sonra Konya'da oynanan Türkiye-İzlanda maçında, kurbanlar için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ıslıklarla bölündü.

İnsanlık, bir grup fanatiğin kendi kurbanlarını ıslıkladığını izledi naklen.

Şimdi tüm Türkiye, Vanspor ve Sivas Belediyespor dahil, “No To Racism” sloganında birleşti.

Yani, ırkçılığa hayır!

Amedspor, “Sonuna kadar seninleyiz Pierre Webo” diye tweet attı.

Sakaryaspor, aynı cümlenin İngilizcesini paylaştı.

Cizrespor da Ankaragücü de “Irkçılık psikolojik bir hastalıktır” diye yazdı.

Bunlar sahalarda görmek istediğimiz hareketler.