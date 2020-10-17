Türk’e benziyor diye öldürülen Yunan

Münih'in batısındaki Trappentaustrasse Caddesi'nde bulunan anahtarcı dükkanı açılalı iki hafta olmuştu ki 15 Haziran 2005 akşamı bir cinayete sahne oldu.

Öldürülen kişi, dükkanın sahibi, 41 yaşındaki Theodoros Boulgarides'ti.

Yunanistan'ın Bulgaristan sınırındaki bir köyünde 1964'te doğan Boulgarides, sekiz yaşındayken ailesiyle Münih'e göçmüştü.

Evinin ön cephesini anahtarcı dükkanına çevirmişti.

Akşam dükkana giren iki saldırgan, kafasına üç el ateş ederek öldürdü.

Polis, Boulgarides'in eşini, iki kızını ve kardeşini maktulün değil, suçlunun yakınları gibi sorguladı.

Soruyordu, yüzleri mahkeme duvarını andıran Alman polisleri:

Acaba Boulgarides, Türk mafyasıyla mı ilişkiliydi?

Uyuşturucu ve fuhuşa mı bulaşmıştı? Kumar? Silah kaçakçılığı?

Polisin aklına, Boulgarides'in ırkçı bir cinayete kurban gittiği ihtimali gelmedi.

Ta ki…

Yedi yıl sonra Eisenach şehrinde banka soyulana kadar…

İstihbaratın Nazileri

Eisenach'ta, 4 Kasım 2011'de bankaya giren silahlı iki kişi 71 bin 915 Euro'yu alıp kaçtı. Polis, karavana girdiklerini saptadı. Çembere alınan karavandan kurşun sesleri duyuldu. Soyguncular intihar etmişti.

İki kişiydiler: Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt.

Üç saat sonra…

180 kilometre uzaklıktaki Zwickau şehrinde iki katlı bir binadan alevler yükseldi. Evi yakan Beate Zschape adlı kadındı. Eve giren polis, içeride CD'ler buldu.

CD'de, çeşitli cinayetlerden sonra çekilmiş fotoğraflar vardı.

Cinayetler “NSU” adına üstleniliyordu.

NSU: Natioanalsozialistischer Unterground!

Yani Türkçesi ile Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü!

Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nden sonra kurulan en kıyıcı Neonazi örgütü.

İki Uwe ve Zschape'den oluşan örgüte “Zwickau Hücresi” denildi.

Zwickau Hücresi'nin üç lideri, yıkılan Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde kalan topraklarda, Thüringen eyaletine bağlı Jena şehrinde doğdu.

Uwe Mundlos 1988'de Neonazilere katıldı.

Takıldığı dazlak kulübünde Zschape ile sevgili oldu.

Zschape ve Mundlos ile “Jena Ulusal Direniş” adlı örgütü kurdu.

Örgütün en militan üyesi, çocukluğu soygunla geçen Uwe Böhnhardt'tı.

Zschape, bir Uwe'den ayrılıp diğeriyle birlikte oldu.

Aynı eve yerleşen üçlü, “Thüringen Anavatanı Savunma Örgütü” (THS) adlı Neonazi grubun Jena hücresiydi.

THS'nin lideri, Tino Brandt'tı.

Brant, Alman istihbaratının maaşlı elemanıydı. Devletin parasıyla ırkçı etkinlikler düzenliyor ve yayınlar çıkarıyordu.

THS'den istihbarata çalışan, yalnızca Brandt değildi.

NSU'ya patlayıcı temin eden Thomas Stark dahil 35 ajan vardı.

Jena Hücresi, başta Türkler olmak üzere göçmenlere bombalı mektuplar gönderdi.

Bomba ürettikleri garaj polislerce basılınca…

1998'de yeraltına çekildiler.

Dönerci cinayetleri

NSU, ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de işledi. Enver Şimşek, çiçek sattığı minibüsünde öldürüldü.

2011 yılına kadar Nürnberg, Hamburg ve Dortmund'ta…

Terzi Abdurrahman Özüdoğru, market sahibi Süleyman Taşköprü, sebze satıcısı Habil Kılıç, büfeci Mehmet Turgut ve Mehmet Kubaşık, dönerci İsmail Yaşar, internet kafeci Halit Yozgat katledildi.

Her cinayetten sonra polis, katili Türklerin arasında aradı.

Kurbanların mafya hesaplaşmasından, uyuşturucu satışından, PKK'dan, kan davası ve namus cinayetinden ötürü öldürüldüğünü soruşturdu.

Alay edercesine…

Teröre “Döner Cinayetleri” adı verildi.

Bu esnada NSU, 12 banka soyup yarım milyon Euro çaldı.

Köln'de Türklerin bulunduğu iki caddede bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Dahası polis Michele Kieseweetter'i öldürdü.

Ve Yunan Theodoros Boulgarides'i…

Neden mi?

Boulgarides Türkçe'yi anlıyor, Türklerle iyi geçiniyordu. Esmer ve bıyıklı olduğu için Türk'ü andırıyordu. Türk'e benzediği için öldürülmüştü.

Yazgısına bakın ki dedeleri de 2. Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Bulgarlar tarafından 130 arkadaşı ile birlikte kurşuna dizilmişti.

Boulgarides Ailesi'nin avukatlığını Yavuz Selim Narin adlı bir Türk üstlendi.

NSU, yalnızca Türk'e benzeyen bir Yunan'ı değil…

Ispartalı bir Türk milliyetçisi olan Enver Şimşek ile Suruçlu Kürt mülteci olan İsmail Yaşar, Artvinli bir Sünni olan Habil Kılıç ile Elbistanlı bir Alevi olan Mehmet Kubaşık dahil sekiz Türkü katletti.

Bizim Türkiye'de uzlaşmaz diye gördüğümüz işte bu farklılıklarımız…

Yüzkarası Neonaziler için zerrece önem taşımıyor.

Irkçılar için Türk de bir, Kürt de…

Sünni de bir, Alevi de…

★★★

Yararlanılan kaynaklar:

Yücel Özdemir / NSU

Cinayetleri – Kor Yayınları