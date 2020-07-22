Adana Emniyet Müdürü ile Diyaloğumuz Sıcak Başladı

Önceki gün Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Sayın Doğan İnci’yi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak ziyaret etmek istediğimizi, ancak bir yanlış anlaşılma nedeniyle bu görüşmenin gerçekleşmediğini yazmıştım.

Ancak bu yazımdan sonra Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi'nden Cemiyetimiz arandı ve sayın Müdür'ün makamına davet edildik. Gerçekten de sayın Doğan İnci bizi orada çok sıcak karşıladı ve durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Gazetecileri çok sevdiğini, basınla daima iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdiğini belirten Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ile görüşmemiz boyunca polis-gazeteci ilişkilerinin sağlıklı sürmesinin topluma sağlayacağı faydalar hakkında da sohbetimiz oldu. Bu konuda aynı duygu ve düşünceler içinde olduğumuzu gördük.

Gerçekten de sayın Doğan İnci, basına yakın, sıcakkanlı bir Emniyet Müdürü.

Çok çalışkan olduğunu zaten önceki görevleri döneminden biliyoruz. Ayrıca görüşmemiz sırasında verdiği mesajlar ile kendisiyle yaptığımız özel görüşmedeki açıklamaları Adana'da başta asayiş, uyuşturucu, mafya ile mücadele gibi konularda çok çetin bir çalışma içine gireceğinin mesajlarını yansıttı.

Adana'da daha önce görev yapmasa bile, görev almış meslektaşlarının deneyimlerinden ve kendi bilgilerinden, şehir hakkında ayrıntılı bir kanaate sahip olduğunu kaydetti.

Adana'da önceki emniyet müdürlüğü dönemlerinde uyuşturucu ve terörle ilgili önemli başarılara imza atıldığını ve büyük operasyonların gerçekleştiğini hatırlatan Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Devlette devamlılık esastır. Tabii ki biz de daha önceki değerli müdürlerimizin, görev yapmış tüm arkadaşlarımızın yaptığı gibi suça, suçluya geçit vermeyeceğiz. Adana'yı ben uzun yıllardır izliyorum. Adana çok eski mazisi olan, Cumhuriyet yıllarının en büyük sanayi ve tarım şehirlerinden birisi, kökleri eski çağlara dayanan kadim bir kent ve önemli bir kültürü var. Adana'da uyuşturucuya, teröre, suçun hiçbir türüne izin vermeyeceğiz. Amacımız Adana'yı geçmişine ve şanına layık bir huzur şehri içinde yönetmektir” dedi.

Sayın Emniyet Müdürü'ne Adana basını da en büyük desteği verecektir.

Küçük bir yanlış anlamayla başlayan Emniyet-Basın ilişkileri bundan böyle işbirliği ve karşılıklı dayanışmaya yönelik bir platforma taşınacaktır.

Bundan hiç kuşkum olmadığını belirterek, Sayın Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye bir kez daha “Hoş geldiniz Sayın Müdürüm” diyorum.