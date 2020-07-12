Adanalıların yeni validen beklentisi var

Yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Adana'da, Adanalıların geleneksel göçleri başladı.

Yüz binlerce Adanalı Tekir, Pozantı, Kamışlı, Çamlıyayla yaylaları ile Mersin'in Çeşmeli, Kargıpınarı, Arpaçbahşiş, Tömük, Susanoğlu, Taşucu gibi yazlıklarına akın ediyorlar. Binlerce Adanalı ise daha yakın olan Karataş'a gidiyorlar.

Tabi özellikle hafta sonları yoğunlaşan bu yayla ve yazlıklara gidiş sırasında yüz binlerce Adanalının bir hareketi oluyor.

Adanalılara, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye gibi illerden Mersin yazlıklarına giden gelen tatilcileri de eklersek bu rakam daha çok kabarıyor.

Bu yolcu transferinin en büyük yükünü ise Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu çekiyor.

Böyle de olunca otoyolda büyük hareketlilik kaçınılmaz oluyor.

Fakat geçmiş yıllarda tatil günleri özellikle otoyoldan Adana'ya girişte, yani tatilcilerin dönecekleri zamanlarda büyük yığılmalar oluyordu.

Bu günler özellikle pazar akşamları ve pazartesi sabahlarıdır…

Çünkü tatilciler farklı günlerde gitseler de pazar akşamları ya da pazartesi sabahları dönmeyi tercih ediyorlar işlerine yetişmek için.

Böyle olunca da otoyol gişelerinden sonra yapılan genel polis denetimi nedeniyle büyük yığılmalar oluyor. Pazar akşamları ve pazartesi sabahları oluşan bu kuyruk bazen kilometrelerceyi buluyor.

Geçmiş dönemlerde bu sorunu önceki Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a iletmiştik ve sayın Vali bu soruna önlem almıştı, bu önlem tatilcileri rahatlatmıştı.

Fakat şimdi tatilcilerden aynı şikayetleri alıyoruz.

Genel polis kontrolüne bir de şimdi pandemi nedeniyle alınan önlemler eklenince insanların bekleme süreleri daha da uzuyor.

Polis kontrolleri elbette yapılacaktır, güvenlik her şeyden önemlidir ancak bu güvenlik kontrolünü sadece gişelerde yapmak binlerce insanın bu sıcaklarda çile çekmesine, gereksiz benzin tüketimine ve saatlerce boşa zaman harcamasına neden olacaktır.

Unutmayalım bu insanlar arasında işe yetişme telaşındaki insanlar olduğu gibi hasta ve yaşlı olanlar da var.

Onları kilometrelerce bekletmenin anlamı yok.

Artık günümüzde gelişen teknolojiler ve güvenlik takip sistemleri nedeniyle bu güvenlik önlemlerini sadece gişelere değil de Adana'nın bütününe yayarsak insanları tek bir noktada aramak için bekletmemiş oluruz.

Kaldı ki bu kontrol noktalarında doğru dürüst bir kontrol de yapılmıyor. Hatta geçen yıllarda bazen o kontrol noktalarında güvenlik görevlisi bile olmadığını ancak yine de bariyerlerle yolun daraltıldığını ve insanların bekletildiğini görmüş ve gereken uyarılarımızı yaptıktan sonra önlem alınmıştı.

Yapılan güvenlik önlemi de zaten bir şey değil, çok çok polis geçen araçlara sadece bakıyor.

Oysa önceden yapılacak çalışmalarla şüpheli araç varsa sadece onun durdurulması ve aranması daha doğru olmaz mı?

Gerçek kontrol bu şekilde daha doğru olur kanımca.

Aynı şekilde kurum Karataş ilçemiz için de geçerlidir.

Karataş ilçesine gidip gelen tatilciler de dönüşte Adana'ya girmeden pandemi ve normal güvenlik kontrolü nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini beyan etmekteler.

Bu nedenle buradan Adana'ya yeni atanan Sayın Valimiz Süleyman Elban'a mesaj iletmek istiyorum:

Sayın Valim, lütfen on binlerce Adanalının bu sorununa bir çare bulunuz. Pazar günü bir akşam saat 18.00-22.00 arası, pazartesi sabah 06.00-09.00 arası otoyolda Adana girişindeki kontrol noktasındaki yığılmaları denetleyiniz. Orada vatandaşların nasıl sıkıntılarla karşılaştığını göreceksiniz.

İnsanlar Adana gibi sıcak bir yerden kendilerini yazlıklarına yaylalarına atıyorlar ama dönüşte yaşadıkları çileler yüzünden gittiklerine pişman oluyorlar.

Sayın Valim, gelin bu insanları tatil yaptıklarına pişman etmeyelim ve memleketimizin ekonomik açıdan iç turizme çok ihtiyacı olan şu günlerinde insanların tatil yapma şevklerini kırmayalım.

Gereken önlemi alacağınızdan kuşkum yok.

Adanalılara bir müjde vereceğinizi umut ediyorum.