BARO BAŞKANI KEŞKE HAKİMLE GÖRÜŞÜP ÇÖZÜM ARASAYDI

Adana Adliyesi 1 No'lu Reşatbey Ek Hizmet Binası'nda geçtiğimiz 04. 12. 2018 tarihinde yaşandığı iddia edilen basına hatta TBMM'ye kadar yansıtılan bir olayda, 8. Aile Mahkemesi Hakimi Harun Türker'in Adana Barosu'na kayıtlı Avukat Fatma Ece Türkmenoğlu ile Avukat Volkan Hüseyin Ertem'e de fiziki ve sözlü saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine konu Adana Barosu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) taşınmış ve hakim Türker, hakkında işlem yapılması talep edilmişti. Ancak HSK incelemesi sonunda hakim hakkında aleyhte karar verecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilerek Türker, hakkında herhangi bir işlem yapmadı. Kendisini halen görevine devam ediyor.

Daha sonra ise bu kez aynı hakimin Avukat Büşra Özbiçer'e 13. 01. 2020 tarihinde katıldığı bir duruşma sonrası sözlü saldırıya maruz kaldığı, hakarette bulunulduğu ve tehdit edildiği Baro Başkanı Avukat Veli Küçük tarafından kamuoyuna açıklandı.

Baronun açıklamasında aynen “Aynı hakimin başkaca meslektaşlarımızla da yaşadığı tatsız olaylar nedeniyle defalarca hakkında kınama ve yasal işlem yapılmıştır. Adana adliyemize tayin edilmeden önce de görev yaptığı Mersin adliyesinde de meslektaşlarımızla benzer hadiseler yaşayıp, meslektaşlarımızı duruşma salonuna kilitlediği, duruşma salonunda ve adliye koridorlarında hakaret, tehdit içeren davranışlar sergilediği herkesin malumudur. Hakim Harun Türker tarafından savunma makamı olan avukatlık mesleğine yapılan saldırıları esefle ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Baro Başkanlığı'nın açıklamasında daha sonra son olay üzerinde durulup, “Meslektaşımız Avukat Büşra Özbiçer'in baromuza müracaatı ile birlikte Hakim Harun Türker hakkında HSK ile Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na şikayette bulunulmuş, aynı zamanda davranışın suç teşkil etmesi nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmıştır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizin ve davranışın hak ettiği cezayı alması için mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verildi. Hatta bu açıklamada burada sarf etmek istemediğim ağır ithamlarda da bulunulmuş.

Bu olay elbette ki hukuki bir süreç sonunda aydınlığa kavuşacak. Ancak benim burada söylemek istediğim şey Adana adliyesinin sadece gazete, TV haberlerinde değil avukatlar ve hakimler arasında da kavgalı bir görüntü vermesinin zararları üzerine olacak. Baro Başkanı Sayın Veli Küçük, elbette ki meslektaşlarının haklarını, hukuklarını sonuna kadar savunmakla görevlidir ve savunacaktır da… Ancak benim de aldığım bilgiler, yaptığım araştırmalar doğrultusunda olay bu noktaya gelmeyebilir, Adana daha önceki vakada olduğu gibi basına ve TBMM'ye kadar taşınmayabilirdi. O zaman da şimdi de Baro Başkanı ve avukatlar sözü edilen hakimle bir araya gelerek bir çözüm arayışına girebilirlerdi. Adana adliyesinde bu iki taraf da birbirleriyle görüşmeyen taraflar değil, sürekli bir aradalar. Eminim ki eğer olayları basına, TBMM'ye taşımak yerine karşılıklı konuşarak çözmek istenilse başarıya ulaşılır, belki taraflar birbirlerine olan yanlışlarının farkına varırlar ve daha barışık bir çalışma ortamı olurdu. Bu arada elbette ki ortada bir problem varsa iki taraf da dinlenmeli. Ben yerinizde olsam şahsen yanıma yönetimde bulunan birkaç arkadaşımı da alarak hakim beyle de görüşür, olayı bir de o taraftan dinlerdim. Çünkü bildiğiniz gibi bir olayda tarafsız olmak için her iki tarafı da dinlemek gerekir. Hukuk bunu gerektirir diye düşünüyorum. Yanlış mıyım acaba? Sonuçta o da deneyimli bir hukukçudur. Bence hakim beyle görüşmemek tek taraflı bir davranış olmuş, eksiklik olmuş diye görüyorum.

Benim kaygım, yıllarca gazete ve TV haberlerinde kavgalarla gündeme gelmiş Adana adliyesinin bu kez de hukukçular, avukatlar-hakimler arasındaki bir kavga ortamı gibi gözükmemesidir.

Ben her zaman diyaloğun, kavgadan faydalı olacağına inanıyorum.

GAZİANTEP'TE İBRAHİM AY GÜZEL İŞLER YAPIYOR

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, benim yıllardır dostum olan bir meslektaşımdır. Kendisini ve gazeteciliğini çok eskiden bu yana izler ve beğenirdim. Çok dürüst ve çalışkan bir yapıya sahiptir. Yıllar içinde sabırla çalışarak iki tane gazete çıkartmaya başladı. Yanında bir sürü insana iş, ekmek verir oldu. Birçok gazeteci meslektaşımıza ekmek kapısı açmış oldu. Sonra Gaziantep gibi basının önemli bir merkezinde cemiyet başkanı oldu. Güzel hizmetler yapmaya başladı. Nitekim geçtiğimiz hafta da yine güzel bir organizasyonla Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel ödül törenlerini yaptı. Çok görkemli geçen geceye kimler katılmamış ki!

Gaziantep'in bütün milletvekilleri, Gaziantep Valisi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, Gaziantep'in bütün önemli iş adamları, sanayicileri, bürokratları ve tabii ki de gazeteci meslektaşlarımız bu güzel ve görkemli geceye katıldı. Gece o kadar görkemli ve güzel olmuş ki sahneye çıkan konuşmacılar Cemiyet Başkanı İbrahim Ay'a övgüler yağdırdı. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından medya dünyasının temsilcileri, ulusal gazetelerin ve TV'lerin önemli sunucuları da bu güzel geceye katıldı. Ben İbrahim Ay Başkanımı Gaziantep'in hem adının bütün dünyaya duyurulması hem de meslektaşlarımıza güzel hizmetler veren bir yöneticilik gerçekleştirdiği çok teşekkür ediyorum.

Adana başıboş köpeklerin istilası altında, önlem yok mu?

Başıboş sokak köpekleri sorunu gün geçtikçe Adana'da çok ciddi ve tehlikeli bir hal almaya başladı. Hemen başında söyleyeyim ki, ben de hayvanları seven, sokak hayvanlarının aç, susuz kalmamasını savunan birisiyim. Ancak Adana'da gelinen nokta çok vahim. Şehrin her tarafını köpekler sarmış durumda. Sırf kendi karşılaştığım tehlikelerden örnek verirsem ben Turgut Özal Bulvarı gibi yapılaşmış bir yerde oturmama rağmen, akşamları yürüyüş yapmaya çekiniyorum. Hele ara sokaklara hiç giremiyoruz. Daha dün bir arkadaşım Şambayat TOKİ Evleri girişinde köpeklerin kadınlara saldırdığını söyledi. Yeni yapılaşan Gürselpaşa'da, Süleyman Demirel'de, Belediye Evleri'nde durum farklı değil. Hangi birisini sayayım Adana'daki köpeklerin toplu halde dolaşıp korku saçmadıkları mahalle neredeyse yok. Yüreğir'de Demirciler Sitesi'nde bile köpeklerden insanlar geçemiyor.

Buradan tüm belediyeleri uyarıyor ve göreve davet ediyorum. Öyle kuru kuruya hayvanseverlik gösterileriyle, bir iki torba mama dağıtıp fotoğraf çektirmekle olmaz kardeşim bu işler.

Tüm belediyeler el ele versin Adana'yı bu başıboş köpeklerin yarattığı korkudan kurtarsın. Bunun da yolu, hayvanseverlerin yıllardır söylediği gibi etkili bir kısırlaştırmadan, köpekler için daha fazla ve sağlıklı barınak yapmaktan geçiyor.

Sayın belediye başkanları, yarın bir gün Türkiye'nin başka illerinde olduğu gibi ciddi bir köpek saldırısıyla bir insanımızın mağdur olması söz konusu olursa bunun altından kalkamazsınız, böyle bir olayın sorumluluğu boynunuza yapışır, bunu bilesiniz!

Sokak hayvanlarının canlarını incitmeden, Adanalıyı bu istiladan kurtarmak için bir an önce kalıcı adımlar atın!