Demirtaş’a ‘güle güle’, Elban’a ‘hoş geldin’ derken…

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Valiler kararnamesi ile Mardin'e atandı. Adana'ya ise eski Ağrı Valisi Süleyman Elban tayin edildi.

Şüphesiz ki Valiler, devlet memurudur, bir yere atanırlar sonra bir başka yere atanırlar, meslek hayatları boyunca farklı yerlerde görev yaparlar ve yapmaları da lazımdır aslında. Bir yere atansın ömür boyu orada kalsın anlayışı olamaz.

Fakat bir valinin de başarılı olabilmesi için atandığı il'de belli bir süre kalması lazım ki bana sorarsanız bu süre en azından 5 yıldır. Hatta bence başarılı olan bir Valinin bir il'de 10 yıla kadar kalması yararlıdır.

Düşünün Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'ya 4 sene önce atanmış,

Adıyaman'dan Adana'ya gelen vali, il'in özelliklerini, şehrin girdisini çıktısını, ekonomisini, sosyal durumunu, önemli kişilerini, suç niteliklerini, trafiğini, alt yapısını, hastanesini, fabrikasını, tarımını, sanayisini, eğitimini, okul ihtiyacını öğrenmiş ve bu konuda adımlar atmaya başlamış…

Tam belli bir noktaya gelirken alınıp başka bir ile gönderiliyor…

Şahsen ben vali Mahmut Demirtaş'ın Adana'dan ayrılmasına üzüldüm, çünkü kendisi çok iyi bil vali idi…

Kısa zamanda Adanalılarla çok iyi bir uyum yakaladı…

Adanalılardan daha çok Adanalı oldu….

Adana adına yapılan her türlü etkinlikte, festivalde, yatırımda canla başla çalıştı…

Adana'nın yeni organize sanayi bölgeleri, tarım sanayi bölgeleri kurulması için atılan adımlarda öncülük etti…

Makamına, Adana'ya yakışan bir vali idi…

Zor zamanlarda görev yapmasına rağmen insanlar arasında eşit yaklaşımda olmaya özen göstererek ayrım yapmamaya çalıştığını düşünüyorum.

Tabi bulunduğu makam siyasete çok açık bir makam, türlü, türlü siyasi talepleri ve istekleri karşılamak, bunları dengelemek kolay şeyler değil ve Türkiye'yi de siyaset yönetiyor.

Ben şahsen buradan sayın Vali Mahmut Demirtaş'a Adana'da kaldığı süre içinde gösterdiği üstün hizmet anlayışı, çalışkanlık, Adanalılık bilinci nedeniyle çok teşekkür ediyorum.

Şehrimize büyük katkıları olmuştur….

Her ne kadar Mardin'e görevlendirilmiş bile olsa yine de Mahmut Demirtaş'ın Adana'dan elini tam çekmeyeceğini uzaktan da olsa manevi desteğini sürdüreceğini inanıyorum.

Yeni gelen Valimiz Süleyman Elban'a da bu arada “hoş geldiniz” diyor ve başarılar diliyorum…

Yaptığım araştırma ve aldığım duyumlara göre sayın Süleyman Elban da genç, çalışkan ve idealist bir Vali imiş…

Ağrı'ya büyük katkıları olmuş…

Her ne kadar Ağrı, Adana gibi büyük bir il merkezi olmasa da Elban'ın burada gösterdiği başarılı yönetim çizgisi Adana'da da başarılı olacağı hakkındaki umutlarımızı artırıyor.

Eminim o da kısa zaman içinde Adana'nın sorunlarının giderilmesi, eksiklerinin tamamlanması için elini hemen taşın altına koyacaktır…

Valilerimiz devleti temsil ediyorlar, bizlere de bu anlamda sayın valilere görevlerinde yardımcı olmak, gerektiğinde yol göstermek, gerektiğinde gördüğümüz yanlışları yazarak onları uyarmak, bilgi sahibi olmalarını sağlamak düşüyor.

Bu görevimizi şimdiye kadar tarafsız biçimde Adana'nın yararına sürdürmeye çalıştık…

Bundan sonra da aynı şekilde yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz…

Bizlere bir adım atana, biz beş adım atacağız ve Adana'nın gelişmesi için fikirlerimizi sunmaya, desteğimizi vermeye devam edeceğiz…

Bu itibarla ben sayın Mahmut Demirtaş'a “Güle güle” derken, sayın Süleyman Elban'a da “Hoş geldiniz” diyorum…

Bu atamanın Adana'ya hayırlı olmasını diliyorum…