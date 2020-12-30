Git artık 2020 seni hiç özlemeyeceğim

Ne kötü bir yıldı 2020…

Baştan sona felaketlerle geçti.

Daha başlarken faciayla başladı.

2020 daha yeni gözünü kırpmışken, takvimler henüz daha Ocak ayının 24'ünü gösteriyorken Elazığ'da 6.8 şiddetinde bir deprem oldu.

Elazığ yıkıldı.

Elazığ ile birlikte biz de yıkıldık.

Tüm Türkiye yıkıldı.

Kolay değil, taş üstüne taş kalmadı Elazığ ve çevresinde.

Tabi özellikle de kötü yapılmış yapılar büyük hasar gördü.

Tam 41 canımızı kaybettik bu depremde.

Bütün Türkiye'nin kalbi Elazığ için attı.

Ama gidenler geri gelmemişti tabi.

Tam Elazığ'ın yaralarını sardık derken bu kez de ve 5 Şubat tarihlerinde Van'da çığ faciası yaşandı.

yaşanan iki ayrı cığ faciasında 40'a yakın insanımız öldü.

Bu şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir çığ faciasıydı.

2020 kendisini belli etmişti.

Kötü geliyor kötü gidecekti.

Nitekim öldürücü darbesiyle Covid 19 belasıyla vurdu.

Covid yüzsünden ne canlar kaybettik.

Türkiye'nin birbirinden değerli doktorlarını bilim adamlarını Covid'e kurban verdik.

Hepimizin bir yakınını alıp götürdü lanet Covid 19.

Hayatlarımızı alt üst etti.

Milyonlarca insanımızın işsiz kaldı, esnafımız, gündelik çalışan işçilerimiz ekmeğe muhtaç hale geldi.

Ekonomi dibe vurdu.

Döviz arttı borçlarımız katlandı.

Üstelik yaz aylarına bir de orman yangınları damga vurdu.

Yurdun dört bir yanında hain ve karanlık eller ormanlarımızı yaktı.

Bizim bölgemizde de İskenderun'un cayır cayır yanışını acıyla izledik.

Tam sonbahar geliyor umutlanıyoruz derken bu sefer de yüreğimiz 30 Ekim'e İzmir Depremiyle yandı.

6.9 deprem 117 vatandaşımızı aldı götürdü. İnsanlarımız yıkılan evlerin altında kalarak can verdiler. Görüntüler bütün dünyada ürpertiyle izlendi. 1035 vatandaşımız yaralandı. Onbinlerce insan evsiz çaresiz kaldı.

Bütün Türkiye yasa boğuldu.

Evet… 2020 bize bir türlü rahat vermedin.!

Çok kötü bir yıldın….

Artık çek git…

Seni unutmak istiyoruz…

Artık umutlanmak istiyoruz…

Hoş geldin 2021…

Bütün umutlarımız artık sende…

İnsanlar umut olmasa yaşayamaz…

Hepimizin senden çok isteği, beklentisi var…

Bu yüzden…

Hoş gel, sefalar getir 2021…