Hâlâ ders almadık, almıyoruz

Covid-19 salgını her geçen gün tehlikeli olmaya devam ediyor. Salgın bir türlü durmuyor. Hatta son zamanlarda iyice artmaya başladı.

Salgının seyrinin ne olacağı konusunda kimsenin fikri yok.

Allah’a emanet gidiyoruz bir anlamda.

Fakat kesin olan bir şeyler var ki o da eğer biz gereken önlemleri tam anlamıyla almayı sürdürürsek bu illetten korunabiliriz.

Artık bu önlemlerin ne olduğunu üç yaşındaki çocuk bile biliyor.

Ama…

Bu işin bir de aması var….

Üç yaşındaki çocukların bildiğini bazen koca koca adamlar uygulamıyorlar, bilmezden geliyorlar.

Anlatayım;

Geçenlerde mesleğim gereği bir toplantıya katıldım.

Toplantı bittikten sonra yanımda oturan ve daha önceden tanımadığım bir kişi Covid-19 geçirdiğini açıkladı.

Birden toplantı salonu buz kesti.

Herkes tedirgin oldu.

Çünkü bu arkadaş Covid-19 geçirdiğini bile bile aramıza, bir sürü insanın yanına karışmıştı ve her ne kadar hastalığı atlattığını söylese bile risk

grubundaydı.

Orada çeşitli yaşlardan insanlar vardı.

Aralarında kronik hastalığı olanlar da bulunuyordu.

Uzmanların söylediğine göre, bir kişi Covid-19'dan kurtulsa bile taşıyıcı özelliğini ya da bulaştırma riskini en az 30-40 gün koruyormuş.

Şimdi böyle bir durumdaki bir insanın (ki hastalığı atlatalı ne kadar olduğu da belli değil) böyle bir ortama katılması doğru mu?

Kardeşim madem hastasın, neden böyle kalabalık bir ortama katılıyorsun.

Oradaki insanlara bulaştırsan ne olacak?

Bu işin pardonu var mı?

Yok…

Bu arkadaşın birlikte geldiği hepsi de yüksek tahsilli insanlar, yöneticiler de vardı. Hatta aralarında doktorlar bile vardı.

Arkadaşlarının Covid 19 hastası olduğunu biliyorlarmış.

Buna rağmen sergiledikleri rahatlık ve bu arkadaşı oraya getirmeleri beni şaşırttı.

Ben bu davranışın sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum.

Covid 19 geçirmiş birisi bir yere gideceği zaman oradakilere durumunu başından anlatmalı.

Eğer mutlaka oraya gitmesi gerekiyorsa uzak bir yere oturmalı…

Şu olayı yaşadıktan sonra Covid 19 vakalarının neden arttığını ve neden bir türlü salgının geçmediğini daha iyi anladım…

Biz böyle davrandığımız sürece bu işten kolay kurtulamayacağız anlaşılan!…