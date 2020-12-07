Mesafe konusunda önce yöneticiler örnek olmalı

Bugün mailime düşen bir basın bülteni beni adeta şoka uğrattı.

Bu mail, Adana Valiliği Basın Bürosundan geliyordu.

Aslında her zamanki gibi bir haber maili olarak görülüyordu.

Adana Valisi Süleyman Elban, başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kaymakamlar, merkez ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri ile bir toplantı yapmıştı.

Toplantının konusu koronavirüsle yapılan ve bundan sonra da yapılacak mücadele hakkında idi.

Malum bildiğiniz gibi Adana son aylarda koronavirüs vakaları açısından çok riskli alanlar arasında ilk sıralara girdi.

Bizzat Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla Türkiye'de en riskli 5 il arasındaydı.

Bakan Bey bu açıklamalarında yazdan beri koronavirüs vakasının yaz aylarına göre çok arttığını ve yoğun bakım doluluk oranın yüzde 75'ler seviyesine geldiğini bildiriyordu.

İşte sayın Adana Valisi Süleyman Elban ile Adana'nın önemli bürokratları, yöneticileri doğal olarak bir araya gelerek bu vahim tablo karşısında Adana'da koronavirüsle mücadelede yeni alınacak tedbirleri gözden geçirmek ve değerlendirme yapmak ihtiyacını hissetmişlerdi doğal olarak.

Buraya kadar herşey güzel ve normaldi.

Ancak yazımın da başında belirttiğim gibi beni fotoğrafı görür görmez şoka uğratan şey, sayın Adana Valisi ve Adana'nın tüm önemli yetkililerinin oturma düzenleri konusundaydı.

Adana'nın bütün önemli yetkilileri bu salgın virüs ortamında sanki başka bir yer yokmuş gibi Valilik makamının dar toplantı salonuna oturmuşlardı.

Evet hepsinde maske vardı ama aynı masada oturuyorlar ve aralarındaki mesafede son derece kısaydı.

Üstelik masada daha önce koronavirüs geçirmiş en az iki kişi Zeydan Karalar ile Soner Çetin de vardı.

Oysa bu yetkililer sürekli olarak vatandaşları uyarıyorlar ve dar oturma düzeni olan yerlerde bir arada bulunmamaları, yolculuk etmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyorlar.

Ancak ne yazık ki bu fotoğraftan da anlaşılacağı üzere kendileri bu kurala uymuyorlar.

Oysa Adana'daki bütün belediyelerin çok geniş, güzel toplantı salonları, meclis salonları var.

Aynı şekilde Adana'da Ticaret ve Sanayi Odalarının geniş toplantı salonları var.

Toplantılar buralarda mesafe kuralına dikkat edilerek yapılamaz mıydı?

Hatta artık son zamanlarda bu tür toplantılar bir araya gelerek aynı ortamda yapılmak yerine internet üzerinden görüşme imkanı sağlayan mecralarla yapılıyor.

Artık birçok devlet kurumlarının yöneticisi, büyük şirketler bu teknolojiyi kullanıyor.

Tıpkı eğitimde bir süredir bu teknolojinin kullanılması gibi.

İnternet konferans görüşmesi yoluyla da bu toplantılar yapılabilirdi.

Çünkü o toplantıya katılanlar Adana'nın en üst düzey yöneticileri.

Maazallah onlara virüs bulaşması demek Adana'da işlerin önemli biçimde aksamasına yol açar.

Burada Sayın Vali'nin iyi niyetinden, hizmet heyecanından hiç kuşku yok, yöneticilerle daha etkili tedbirler almak için yakın olmak istemiştir ama bence keşke Vilayet makamında bazı yetkililer Sayın Vali Süleyman Elban'ı uyarsalardı da toplantı daha geniş bir salonda yapılsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.

Ne dersiniz, değerli okurlarım?

Bu tür tedbirler konusunda önce devlet büyükleri, yetkilileri sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da halka örnek olmalı diye düşünüyorum.

Haksız mıyım?