Ne olacak bu Sarıçam’ın akıbeti?

Sarıçam,Adana'nın en umut vadeden, en güzel ve gelişmeye en açık ilçesiydi. Çünkü, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova gibi oturmuş bir ilçe değildi.

Tabir yerindeyse cetveli koy çiz diyebileceğin bir ilçeydi. Bu yüzden Sarıçam'da iki dönemdir Belediye Başkanlığını yürüten Bilal Uludağ bence bu açıdan çok şanslı idi.

Geçen dönemden başlayarak Sarıçam'da imar hareketlerine girişilmiş ve imar hareketleriyle ilçe adeta Adana'nın en hızlı gelişen ilçesi olmuştu.

Birbiri ardına apartmanlar yükseliyor, nüfus artıyor, bu sorunları da beraberinde getiriyor ancak bu arada ortaya muazzam bir rant çıkıyor,

herkes bu ranttan istifade etmeye kalkıyor, alt yapı varmış yokmuş demeden mantar gibi binalar bitiyordu.

Tabi bu arada bu binalar ruhsatlarını Sarıçam Belediyesi'nden alıyorlar dolayısıyla da Sarıçam Belediyesi'ne muazzam bir imar rantı bırakıyorlardı.

Sarıçam binalarla dolar taşarken aynı hızı maalesef belediye hizmetlerinde göremiyorduk. Geçtiğimiz yıl kış aylarında hatırlayacağınız sel baskınında Sarıçam'daki belediye hizmetlerinin yetersizliği ortaya çıkmış, ara sokaklar, apartman önleri çamur deryasına dönüşmüştü. Bereket ki Adana Büyükşehir Belediyesi o dönem imdada yetişti de Sarıçam'ı daha büyük sel riskinden korudu, birçok vatandaşın dere yataklarında boğulmasını önledi.

Peki Sarıçam bu kadar hızla gelişirken Sarıçam Belediyesi ne yapıyordu? Bugün gerek afet zamanlarında ortaya çıkan tabloya baktığımızda

gerekse normal zamanlarda sosyal medyada vatandaşların seslerine kulak kabarttığımızda Sarıçam'da oturan vatandaşların belediye hizmetlerinden hiç memnun olmadıkları ortada.

Alt yapı sorunlarını halletmemiş olan belediye hala insanların fosseptik çukurları olan apartmanlarda yaşamalarına, oturmalarına izin veriyor ve

durumu düzeltmek için bir çaba göstermiyor. Bugün Sarıçam'a baktığınız zaman, dere yatakları apartmanlarla dolmuş, çukur yerler sokak yapılmış, alt yapı hak getire, bir sel baskını olduğunda bu fosseptikler yollara karışıyor, insanlar çamurdan evlerine gidemiyorlar. Bereket versin ki şu günlerde kurak giden havalar Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın imdadına yetişiyor da pek fazla şikayet ortaya çıkmıyor. Ancak bu böyle gitmez, bunun yağmuru, boranı, seli de vardır. Şimdiden biz sayın Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ı dostane biçimde uyarmış olalım.

Sayın Başkan, dost acı söyler. Maalesef Sarıçam'da işler hiç iyi gitmiyor. Sarıçam'da Belediye ve Kaymakamlık iki tane muhteşem saray gibi binalar yaptırmış ama saray yaptırmakla işler bitmiyor; insanlar hizmet bekliyor hizmet…

Bence zor günler gelmeden, Sayın Uludağ kolları sıvamalı ve Sarıçam'ın kanayan yaralarına el uzatmalı. Mahalle aralarını, ana arterlerin yanında ilçe belediyesinin yetki alanına düşen sokakları, caddeleri, kaldırımları bir güzel elden geçirmeli. Büyükşehir Belediyesi ile sıkı bir iş birliğine giderek eksikleri için yardım almalı, TEDAŞ ile görüşerek Sarıçam'ın ara sokaklarının akşam karanlığının önüne geçmeli. Sarıçam'ı köy havasından kurtarmalı…

Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor, Sarıçamlı'nın feryatları her taraftan duyuluyor. Üniversiteleri, göl manzarası, yeni yerleşim alanlarıyla Adana'nın istikbali en parlak ilçesinin akıbeti karanlığa mahkum edilmemeli!