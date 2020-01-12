Sağlık Müdürlüğü’nün Toroslar görevi

GEÇTİĞİMİZ günlerde Pozantı İlçesi'nde meydana gelen çığ düşmesi olayında can kayıpların olması kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olurken, Adana İl Sağlık Müdürlüğü de Toroslar'ın zirvesinde bir buçuk metre kara karşı zorlu bir sınav verdi. Olay sebebiyle Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan'ın talimatı ile 1 Tim UMKE Ekibi ve 1 Paletli Ambulans yola çıkarak 20.30'daki olaydan bir saat sonra 21.30 sularında Pozantı İlçesi'nde AFAD ekipleri ile toplanma merkezinde koordine olup çığ bölgesi olan Armutoğlu Yaylası'na gitti. Gece saat 01.30 sularında yoğun tipi ve yol açılma işlemlerinin yavaşlaması sebebi ile güvenli bir noktada yolun açılması beklendikten sonra 08.01.2020 tarihinde olayın yaşandığı bölgeye ulaşıldı ve 2 yaralı Pozantı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 2 vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşıldığı bu bölgede Sağlık Müdürlüğü'nün yaralıları bulma, ilk müdahalelerini yapma ve hastaneye ulaştırma çabaları sonuç verdi ve hastaneye güvenli biçimde ulaştırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu vesileyle Sağlık Müdürlüğü'nün Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın tüm personelini ve Başkan Dr. Ahmet Atılgan'ı çabaları nedeniyle kutluyorum. Dilerim inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz.

GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ BURUK BİÇİMDE KUTLADIK

SON yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok buruk biçimde kutladık.

Geride bıraktığımız yıllardaki tabloya baktığımız zaman burukluğumuzun nedeni çok net anlaşılıyor. Gazetecilerin bağlı olduğu örgütler tarafından yapılan açıklamalar vahim tablolar çiziyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003-2018 yılları arasında 12 bine yakın gazeteci hakim karşısına çıktı.

Sadece 2019 yılında 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesildi. 200'e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 91 gazetecinin cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi. Gazetecilere her gün yeni davalar açılıyor. Yargılamalar gazetecileri sansür ve oto sansüre zorluyor.

Sektörde işsizlik rekor seviyede. 2015 Temmuz istatistiklerinde sektörde çalışan emekçi sayısı 97 bin 365 kişi iken, 2019 Temmuz istatistiğinde çalışan sayısı 86 bin 208. Yani son dört yılda 11 bin 157 kişi işsiz kalmış durumda. Bazı gazeteler kapanırken gazeteciler işsiz kalıyor, buralarda işten çıkartılan gazeteciler tazminatlarını dahi alamıyor. Son yıllarda gelişen internet gazeteciliğini tercih eden gazeteciler ise basın yasası interneti kapsamadığından ve yeni düzenleme bir türlü yapılamadığından dolayı, örgütlülük ve erken emeklilik gibi özlük haklarından mahrum kalıyor, güvencesiz çalışmak zorunda bırakılıyor. Bugün medyanın yüzde 95'ini kontrol ettiği belirtilen iktidar en büyük medya patronu olmuş durumda. Resmi ilanlarla varlıklarını sürdürebilen yerel gazeteler ise giderek işlevsizleştiriliyor. Anadolu'da onlarca gazete küçük vergi borçları yüzünden kapanmaya zorlanıyor. Sürekli basın kartı sahibi yılların gazetecilerinin kart yenileme başvuruları gerekçesiz olarak bekletiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre ise 11 bin 157 gazetecinin işsiz kaldığı açıklandı. Son beş yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısının 3 bin 804 oldu.

İşte, böyle bir tabloda Gazeteciler Günü'nü kutlamaya çalıştık.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin Atatürk Anıtı ve Basın Anıtı'ndaki törenlerine katıldık.

Gazetecilerin burukluğu bütün meslektaşlarımızın yüzüne yansımıştı.

Eskiden bugün Gazeteciler Bayramı olarak kutlanırdı. Gazeteciler basının özgür olduğu günlerde bu günü doyasıya kutlar, yılda bir kez olsun birlikte eğlenirdi. Ancak şimdi ortada bayram yapacak, kutlanacak bir gün yok.

Burukluğumuz bu yüzdendir.

Yine de görevlerini hakkıyla yapmaya çalışan tüm gazeteci meslektaşlarımızın günlerini kutluyorum, basının daha özgür olduğu günlere olan özlemimi belirtiyorum.

MHP'NİN ADANA'DAN MİLLETVEKİLİ VAR MI?

Evet, soru bu! MHP'nin Adana'dan milletvekili var mı?

24 Haziran 2018 ‘de yapılan genel seçimlerde MHP'den Muharrem Varlı ile Ayşe Sibel Ersoy milletvekili olarak Adana'yı temsil etmek üzere TBMM'ye girdiler. Giriş o giriş…

Bir daha bu vekillerin yüzünü göremedi Adanalılar… Adeta MHP'nin Adana'da milletvekili yok.

Haydi, Ayşe Sibel Ersoy neyse. Ankara'da eczanesi var, yıllardır Ankara ve Genel Başkan'ın kontenjanından listeye girdi, ilk defa milletvekili oldu. Fakat Muharrem Varlı'nın Adana'ya hiç uğramayışına ne dersiniz?

Sayın Varlı, siz tecrübeli bir vekilsiniz, kaç dönem vekillik yaptınız. Adana'da sel olur yoksunuz, çiftçi perişan olur yoksunuz, TEMSA kapanacak olur, köylerin yol, içme suyu, sulama sorunu olur yoksunuz, Adanalının partilisinin düğününde yok, cenazesinde yok, toplantısında yoksunuz. Bu nasıl vekillik? Sayın Varlı daha bir güne bir gün sizi Adana'da bir yerde görmedik?

Bir gün bir gazeteyi, derneği, odayı gidip ziyaret ederken görmedik sizi.

Evet belki çok çalışkan olan il başkanınız Bünyamin Avcı'ya güveniyorsunuz, “Nasıl olsa partiyi temsil ediyor” diye… Gerçekten de Bünyamin Avcı arı gibi her yere yetişiyor, her yere gidiyor. Toplantıda da o var, çiftçinin, işçinin yanında da o var. Ama sadece il başkanıyla olmaz ki, vatandaş oy verip, “Beni temsil et” diye seçtiği vekilini de yanında görmek ister.

Adanalı sizi kaç dönem bu şerefle onurlandırdı…

Adanalıya karşılığında verdiğiniz bu mudur?