TAMER DAĞLI: “SEYHAN BARAJ GÖLÜ ÇEVRESİNİ KORUMALIYIZ”

Adana'nın iktidar partisinden olan milletvekili Tamer Dağlı'yı ben uzun zamandır tanırım, sever, sayarım. Kendisi Kozan'ın ve Adana'nın unutulmaz siyasetçisi eski Orman Bakanı Halit Dağlı'nın da akrabasıdır. Öz be öz Adanalıdır. Yüreğir'de Refika Halıcılar Okulu'nda okumuştur. Yüreğir'de yetişmiştir, ezilmişliği bilir. Tamer Bey'i milletvekili olduğundan beri de izliyorum. Adana için en çok koşturan, çalışan milletvekillerindendir. Tamer Bey, bana ziyarete gelecekti, böyle konuşmuştuk ancak bu ziyaret öncesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin Sosyal Tesisleri'ni ziyarete gelince orada buluşmak, konuşmak kısmet oldu.

Sayın Tamer Dağlı orada çok önemli mesajlar verdi. Adana için projelerini anlattı. TOKİ evleri yatırımının müjdesini verdi. Gerçekten de Adana uzun yıllardır doğru dürüst bir yatırım yüzü görmedi. Ancak şimdi Tamer Dağlı, 2000 Evler Mahallesi, Göl Mahallesi, Akkuyu gibi bölgeler başta olmak üzere Adana'nın birçok yerinde TOKİ Evleri yapılacağını müjdeliyor. Bu Adana için çok güzel bir haber bence.

Tamer Dağlı, Adana'ya yıllardır yeterli yatırım yapılmamasının sebeplerinden de bahsederken, “Adana'yı AK Parti iktidarıyla bir türlü tanıştıramadık. Eğer Adanalı AK Partili bir belediye başkanı ile tanışsaydı bence Adana daha farklı olurdu, çok büyük hizmetler olurdu, Adana cennet gibi olurdu. Adana'yı Ak Partili belediye başkanıyla bir tanıştırabilsek Adana'ya büyük hizmetler gelecek” dedi.

Tamer Dağlı Adana'yı çok seviyor. “Adana'da doğa, su hemen yanında güneş, kar hepsini bir arada görebilmek mümkün, bunları değerlendirmeliyiz” diyor.

Bu arada Adana'da Baraj Gölü kıyısındaki Yaban hayatı sahası için de görüş belirten Tamer Dağlı, “Yaban hayatı meselesi Adana'nın 16 yıldır çözüm bekleyen sorunuydu. Büyük sıkıntı yaratıyordu. Buradaki sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Adanalı Bakanlarımız ve Adana milletvekillerimiz ile bürokratlarımızın el birliğiyle çalışma sorunu çözdük. Seyhan Baraj Gölü çevresi Adanamızın en güzel bölgeleri. Buraları mevcut imar durumu ve yasalara göre korumalıyız. Buralarda artık daha fazla yüksek yapılaşma olmaması için de belediyemiz dikkat etmeli. “görüşünü belirtti.

Evet işte böyle… Kısıtlı zamanda Tamer Dağlı ile ancak bu kadar konuşabildik. Ancak kendisinin sözü var, bana ziyarete gelecek, o zaman çok daha geniş kapsamlı sohbetler edeceğiz kendisiyle…

Şimdilik Tamer Dağlı'dan haberler bu kadar…

ZEYDAN KARALAR'IN PAZAR YERİ SORUNUNA EL ATMASI LAZIM

ADANA Baraj yolunda Beyazevler Kavşağı'nda düğün salonlarının olduğu sokağı bilirsiniz. Özellikle cuma ve cumartesi günleri buradaki düğün salonlarına gitmek istiyorsanız büyük sıkıntı çekersiniz. Sokağa giremezsiniz, düğün salonuna yaklaşamazsınız, gelin ve damat arabası bile bin bir güçlükle buralara girer. Sokak hayli geniş ve park etmeye müsait olmasına rağmen işgal nedeniyle mecburen paralı otoparklara park etmek zorunda kalırsınız… İşte bunların hepsinin nedeni buraya cuma akşamından başlayıp cumartesi akşamına kadar kurulan pazar yeri. Pazar yeri nedeniyle bu sokakta oturan insanlar da esnaf da çok mağdur. Apartmanlarda oturanlar pazarcılar tarafından açılan tezgahlarda işgal edilmiş durumda.

Diyeceksiniz ki millet pazar alışverişini yapmasın mı?

Yapsın hem de daha güzel, daha huzurlu biçimde yapsın. Nerede mi? Hemen yolun karşısında Emine Sapmaz ve Sıtkı Kulak Okulları'nın bulunduğu alan, bulvar müsait. Hafta sonu olduğu için buralar bom- boş. Büyükşehir burada bir düzenleme yaparak sorunu, herkesin daha mutlu olacağı biçimde çözebilir. Hem aynı mahallede pazar kurulmuş olacak hem insanlar daha geniş alanda alışveriş yapacak hem de esnafın dükkanının önü, kaldırımlar, yollar işgal edilmemiş olacak, sokak sakinleri evlerine duvarlara sürüne sürüne girip çıkmaktan, arabalarını yüzlerce metre uzağa park etmekten kurtulacak. Hem bu arada bakarsınız Duygu Kafe'den karşıdan karşıya geçişlere de bir düzen gelir, bir ışık konur, bir önlem alınır.

Güzel olmaz mı?

Haydi, Zeydan Başkan, bir el at, şu sorunu çöz…

CEZACI BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENİ

MAHFESIĞMAZ Telekom'un arkasındaki Zeynep Erdoğdu ilköğretim okulunda ilginç bir olay yaşanmış. Ortaokul bölümünde görevli kadın beden eğitimi öğretmeni bir sebeple 4-5 gün okula gelememiş, okula geldiğinde ise bu süreçte bazı prosedürler yapılmadığından okul yönetimiyle sorun yaşayınca bundan öğrencileri sorumlu tutmuş ve onlara ceza vermiş. Hem ne nasıl cezalar? Kız erkek demeden öğrencilere yüzlerce mekik ve şınav çekme cezası vermiş. Çocuklar burada oldukça zorlanmışlar. Korkularından öğretmenin istediklerini yapmak için kendilerini zorlayınca adaleleri alışık olmayan çocukların bir çoğu ertesi gün yerlerinden bile kalkamamış. Günlerce bel, kalça, bacak ağrısına yakalanmışlar hatta hastaneye girip adale gevşetici iğne vurduranlar bile olmuş.

Bu öğretmen resmen hırsını masum öğrencilerden almaya çalışmış. Böyle vicdansız bir anlayış olur mu, bu çağda böyle ceza olur mu? Çocukları, böyle aşırı bedensel faaliyetlere zorlamak akıl kârı mı? Bu işin takipçisiyiz, bakalım Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuyla ilgili ne yapacak?