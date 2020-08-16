Yeni rektörlerimize hayırlı olsun

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'de 16 Üniversiteye yeni rektörler atandı. Adana'da göz bebeğimiz olan Çukurova Üniversitesi'ne ise açıkçası bütün Adanalıları heyecanlandıran bir atama yapıldı. Belki de tüm rektörler içinde akademik olarak en dikkati çeken, ABD'de görev yaptığı üniversitede üstün başarılara imza atan Kadirlili hemşehrimiz Meryem Tuncel rektör olarak atandı.

Peki çok sürpriz biçimde atanan Meryem Tuncel kimdir?

Pek çoğumuzun ismini daha önce duymadığımız bu rektörümüzü ben de araştırdım ve hakkında bilgi topladım:

Kendisiyle ilgili yer alan bilgileri sizle de paylaşmak isterim: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamış, çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak adım atan Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirmiş. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen cesaret göstererek ABD'ye giden Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yapmış. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznini almış. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline gelmiş.Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini belirtilen Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü'nün sahibi olmuş.Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağlamış. Tuncel verdiği röportajlarda, pandemi sürecini değerlendirirken , Türkiye'nin başarısını övüyor.

Biz de Meryem Tuncel hocamıza hoş geldiniz diyoruz.

Çok başarılı bir hekim olduğu muhakkak.

Ancak Üniversitede rektörlük yapmak farklı bir iş.

Çünkü rektör sadece tıp fakültesi ya da sağlık sorunlarıyla ilgilenmiyor.

40 bin öğrencisi, binlerce çalışanı olan Çukurova Üniversitesi'ni yönetmek hayli güç bir iş.

Çünkü bir taraftan onlarca fakülte, yüksekokul var. Buralarda öncelikle sağlıklı bir eğitim sürmesi lazım.

Öğrencilerin hem eğitim, hem beslenme, hem ulaşım, hem de sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilenmek gerek.

Onun dışında binlerce çalışan var. Yüzlerce farklı birim var.

Satın alma, imar, inşaat, mali işler, gelir, gider, idare, eğitim, ulaşım, otopark, yemekhane, temizlik… Say say bitmez.

Buralarda yıllardır bir sistem var. Bu sistem bazan düzgün çalışıyor bazan de aksıyor.

Bakalım rektör hanım bu sistemi ne kadar ve nasıl yürütecek?

Çünkü Üniversite, her yıl yüzlerce trilyon liranın dönüp durduğu bir yer.

Balcalı Hastanesi deseniz ayrı bir konu. Adana gibi bütün bölgemizin de göz bebeği olan bu hastane yoğun biçimde sağlık hizmeti veriyor.

Ancak burada da zaman zaman aksaklıklar ön plana çıkıyor.

Sağlık hizmetinin kalitesinin düştüğü söyleniyor, öğlenden sonra saatler oldu mu hocaları bulana aşk olsun. Vatandaşlar, tedavileri sırasında uzmanlar yerine pratisyen hekimlere muayene olmaktan şikayetçiler.

Hastanedeki servislerin çoğunda yataklı yer bulmak imkansız.

Üniversiteyi böyle bir yer olarak düşündüğümüzde Meryem Tuncel hocanın işi gerçekten çok zor.

Ama çok hırslı ve çalışkan birisi olduğu belli.

Eminim Çukurova Üniversitesi'nin başarısını üst noktalara taşımak için elinden geleni yapacaktır.

Özellikle de Üniversitenin,, bilimsel araştırma çıtasının yükseleceğine inanıyorum.

Bizler de basın olarak elbette ki bu değerli hocamızın her zaman yanında olacağız ve kendisine elimizden geldiği kadar destek olacağız.

Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyorum…

ÜNÜVAR HOCA DA REKTÖR OLDU

Bu arada bir başka Adanalı eski Adana milletvekillerinden Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesine rektör olarak atandı.

Ben Necdet Ünüvar'ı milletvekillinde de takdir ederdim.

Kendisi saygın bir insandır.

Çalışkan ve kibardır.

Sağlık Bakanlığı'nda uzun yıllar müsteşar olarak görev yaptı, TBMM'de birçok komisyonda görev aldı.

Bence Sağlık Bakanlığı yapabilecek kapasitede bir insandır.

Fakat şu an yine çok önemli bir üniversitenin rektörlüğü layık görüldü.

Bakarsanız gelecekte daha önemli görevlere gelir.

Sayın Necdet Ünüvar vekilime de buradan “hayırlı olsun” diyorum.