Yüreğir’de Fatih Kocaispir farkını ortaya koyuyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Yüreğir'deki hizmetleriyle sadece iktidar partisine mensup olmanın avantajlarını değil kendi hizmet anlayışındaki insan odaklı yaklaşımıyla da fark ortaya koyuyor. Bildiğiniz gibi Yüreğir uzun yıllardır zaten iktidar partisindeydi ama özellikle son dönemde buna rağmen yeterince hizmet gördüğü söylenmezdi. Bunun sonucunda burada belediye başkan adayı değişikliğin gidildi ve Mahmut Çelikcan'ın yerine genç bir avukat olan Fatih Mehmet Kocaispir tercih edildi.

Belediye Başkanlığını az bir farkla da olsa kazanmasını bilen Fatih Kocaispir, seçildikten sonra Yüreğirlileri pişman etmeyecek aksine mutlu edecek hizmetlerde gönüllerde taht kurmaya başladı. Bir kere son derece mütevazı bir insan olan Kocaispir, hizmette de insan ilişkilerinde de hiçbir siyasi ayrım yapmaması nedeniyle kalplerı kazanıyor.

Vatandaşların sorunlarına son derece duyarlı. İlçenin herhangi bir yerindeki sorun için arandığında derhal müdahale ediyor. Özellikle biz gazeteciler, halktan gelen sorunları Kocaispir'e aktarmak istediğimiz zaman kendisine derhal ulaşabiliyoruz. Telefonlarımıza hemen cevap veriyor ve sorunun gereğini hemen yerine getirirken bizlere de vatandaşla belediye arasında köprü olduğumuz için teşekkür ediyor. Basının halk için görev yaptığının bilinciyle gazetecilere değer veren Fatih Kocaispir Başkan, basın mensuplarının zor günlerinde de mutlu günlerinde de yanlarında yer alıyor

Kocaispir, Yüreğir'de koronavirüs salgını nedeniyle de çok iyi bir çalışma performansı gösterdi. Virüs belirtileri ortaya çıkar çıkmaz ilaçlama araçlarıyla Yüreğir'i ilaçlatmaya başladı, sabunu, deterjanlı su sıkan arazözlerle ilçeyi baştan aşağı temizlemeye başladı.

Özellikle de halka dokunan projeleri çok takdir aldı. Yüreğir'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olması nedeniyle aralarında yemek ihtiyacını karşılamaktan uzak olan yurttaşları belirleyip bunların evlerine kadar sıcak yemek göndermeye başlayarak Türkiye'de öncülük etti.

Bakınız, bir şehri temizlersiniz, süpürürsünüz, alt yapısını yaparsınız ama o şehirde zor zamanlarda yaşayan halktan yaşlı ve muhtaçlar, fakir ve düşkünler, garip ve gurabaların temel ihtiyaçları olan beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanmıyorsa siz o şehri baştan aşağı altın suyuyla yıkasanız da bir hükmü yoktur. Çünkü hizmetin esası insan odaklı olmalıdır. İşte bu sebeple Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, halka dokunan işler yapıyor diyoruz.

Özetle; belediye hizmetlerinde parti önemli değildir, kişi önemidir. Fatih Mehmet Kocaispir de bana göre bu önemi ispatlamıştır ve ilçesinde emin adımlarla, halkla arasındaki yakınlığı her geçen gün daha da sıkılaştırarak yürümeye devam etmektedir.

FİKRET YENİ'NİN TAVSİYELERİNE UYULMASI LAZIM

AKP Adana Eski İl Başkanı Fikret Yeni ile eskiden beri tanışırız. Özellikle belediye başkanlığı adaylığı sırasında görüşmeler yapmıştık. Fikret Yeni, hakikaten Adana'nın sorunlarına çok hakim ve çok iyi yaptığı hazırlıklarıyla dikkat çekmişti. O dönemde kendisi bizleri de ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi vermişti. Seçim sonrasında ise İl Başkanlığı sona erince avukatlık yapmaya başladı. Ancak partisindeki etkisi sürüyor, birçok partili ondan görüş alıyor, tecrübesinden yararlanıyordu.

Fakat bu sırada tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü eski AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni de yakalanmıştı. Aldığım haberlere göre, hastanede 1 hafta tedavi gören Yeni, virüsü atlatıp taburcu oldu. Ancak yine de tamamlayıcı tedavcisi evde devam ediyormuş. Bu nedenle Fikret Yeni'nin halka yaptığı uyarılar önemliydi.

Şöyle diyordu sayın Yeni:

* Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Covid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum. Tüm insanlığın mücadele ettiği Covid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum. En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz.”Evet politikadaki tecrübesinin yanına şimdi bir de Koronovirüs konusunda tecrübesini de ekledi sayın Yeni. Ben Fikret Yeni'ye “Geçmiş olsun” derken, tavsiyelerine mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.