At eti yenir mi yenmez mi?

Geçenlerde, bazı şarküteri ürünlerinde at eti bulunduğunun açıklanması tüketicileri telaşlandırdı.

At eti zararlı mı? Veya yenmesi haram mı?

İkinci sorudan başlayalım.

İslam bilginleri bu konuda üçe ayrılmışlar. Bazıları helal, bazıları haram, bazıları ise mekruh diyor. Yani yasak değildir ama tüketilmesi önerilmez.

Mezhepler de bu konuda ayrı inanış içindeler. Şafii, Hanbeli, Zahiri mezhepleri, at etinin helal olduğu konusunda birleşirken, Zeydiye mezhebi haram, Hanefi mezhebi ise mekruh diyor.

Bazı kaynaklar ise Hz. Muhammed'in Hayber seferi sırasında at eti yediğini öne sürüyorlar.

Dinen durum böyle!

At eti zararlı mı sorusunun yanıtına gelince. Genellikle Batıda kesilen bazı atların etinin zararlı olabileceği belirtiliyor. Bu atlar, emekli yarış atları. Çünkü bunalara verilen ve bir nevi doping maddesi olan Phenylbutazon isimli ilacın, insanlara zarar verebileceği iddia ediliyor.

Yani yarış atı dışındaki atların eti insan sağlığı için zararlı değil.

Avrupa'da at eti oldukça makbul bir et türü. Yılda toplam 80 bin ton tüketiliyor.

En çok at kesimi, Polonya, Fransa ve Romanya'da yapılıyor.

Fransa'da bu etin satıldığı özel gurme şarküteriler var. Restoran mönülerinde en pahalı yemekler at etiyle yapılanlar.

Bu et her kasapta satılmıyor. Sadece at eti satan özel kasaplar var.

Ayrıca at eti ile yapılan sucuk, salam ve sosisler de oldukça beğeniliyor.,

Belçikalılar bu eti steak tartar olarak tüketmeyi seviyorlar. Yani çiğ olarak yemeyi!

İtalyanlar da bu etin düşkünleri arasında yer alıyorlar. Veneto bölgesinde at eti oldukça pahalı. Gurmelerin göz bebeği adeta! Buradaki restoranlarda ince dilimlenmiş füme at eti, parmesan peyniri ve yıllanmış balsamik sirke ile servis ediliyor.

Zenginlerin tatil beldesi Sardunya Adası'nda ise at burger, en sevilen yiyeceklerden birisi.

Ünlü şef Gordon Ramsey, at etini mutfağında en çok kullanan şeflerin başını çekiyor. İngiliz şef Jamie Oliver'in at etiyle yaptığı dürüm de oldukça ünlü.

Bu özel et, Japonya'da da el üstünde tutulan bir yiyecek! İncecik dilimlenmiş etler, yanında yeşil soğanla çiğ olarak tüketiliyor.

Güney Amerika'da en çok at kesimi ve tüketimi Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'da yapılıyor.

Meksika'da at etinin ne kadar tüketildiğini bilmiyorum ama bu ülke dünyanın en fazla at etini üretiyor.

Gelelim Orta Asya'ya.

At etinin en çok tüketildiği ülkeler Orta Asya'da. Özellikle Kazakistan ve Moğolistan mutfaklarında bu et çok önemli bir yere sahip. Özellikle Kazakistan'da bir çok yemek at eti ile yapılıyor.

At eti Kırgızistan mutfağının da baş köşesinde yer alıyor. Daha çok büyük şölenlerde, seçkin misafirler için kesiliyor.

Atı özel kasaplar kesiyor ve bunlara “Kasapçı” deniyor. At kesildikten sonra ev sahibi tadına bakmadan kimseye ikram edilmiyor.

Barsaklarından sucuk yapılıyor. Sırt tarafından çıkan et önemli misafirlere veriliyor. Kalça eti ise sofradaki en yaşlı konuğa ayrılıyor.

Gelelim at etinin lezzetine.

Ben bu eti, Kazakistan'da hem haşlanmış, hem de kızarmış olarak yedim. Yağsız, dana eti lezzetinde, lifli bir et. Ekşimsi bir tadı var. Çok sevdiğimi söyleyemem.

At eti konusunda durum böyle.

Yiyip, yememek konusunda karar sizin!

“Atlara yazık, bu güzelim hayvana nasıl kıyıyorlar” diye eleştiriyorsanız, etlerini iştahla yediğimiz küçücük kuzuların, şakacı oğlakların, masum bakışlı süt danalarının nasıl kesildiğini düşün.