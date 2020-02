Tayland’da sokakta ziyafet

Uzak Doğu denince benim aklıma hemen yemek gelir. Öyle lüks lokantalarda yenen yemekler değildir bunlar. Sokakta, ya yürüyerek ya da küçük bir iskemle üstünde yediğim yemeklerdir. Ne zaman bu uzak diyarlara gitsem, ilk işim sokak yemeklerinin bulunduğu yerleri sormak olur. Çünkü yerel kültürü ve yerel lezzetleri anlayabilmek için, sokak yemeklerinin satıldığı sokak ve caddelerde dolaşmak yeterlidir.

Sokak yemekleri konusunda Hindistan oldukça zengindir. Her sokakta her caddede yan yana dizilmiş yemek tezgahlarını bulmak mümkündür.

Vietnam’ın sokak yemekleri, insanın damağında lezzet patlamalarına neden olur. Özellikle çeşit çeşit noodle (erişte) çorbalarını içmeye doyamam. Tencereleri sırt askısıyla taşıyan kadınlar, kaldırımları bir anda lokantaya çevirirler. Vietnamlıların baget ekmekleri meşhurdur. Fransız işgalinden miras kalmıştır bu ekmekler. İşte, acılı sosları tabaktan bu ekmeklerle sıyırmaya bayılırım.

Kamboçya’da, Singapur’da, Hong Kong da bu konuda çok zengindir. İnsan hangi yemeği yiyeceğini şaşırır. Hem çok ucuz hem de çok lezzetli olan bu yemekler yüzünden Uzak Doğu evlerinde pek yemek pişmez.

Bu yemekleri olumsuz etkileyen tek faktör, nemli ve sıcak havadır. Bu yörelerin yemekleri acıdır. Acı, nemli ve sıcak havayla birlikte olunca, insanın bütün vücudu terden sırılsıklam olur. Alnımı, yüzümü silmekten, vücuduma yapışan gömleğin verdiği rahatsızlık yüzünden yemeklerin tadını çıkartamam. Onun için hep dev vantilatörlerin yakınında oturacak bir yer ararım.

Uzak Doğu’da sokak yemekleri konusundaki en favori ülkem Tayland’dır. Bu ülkedeki sokak yemeklerinin geçmişi, nehirlerde, kanallarda yemek satan kayıklara dayanır. Bunun tarihi epey eskidir. Kral V. Rama’nın, 20. Yüzyılın başlarında, bu seyyar yemek tezgahlarının karada da kurulabileceğine dair verdiği izin, sokak yemeklerinin doğuşuna neden olmuştur.

Bu ülkede en popüler sokak yemeği noddle denen eriştedir. Bu erişte, domuz eti, tavuk, et ve çeşitli sebzelerle tatlandırılır. Onun için onlarca çeşidi vardır. Bu satıcılardaki diğer bir popüler yemek de yeşil Papaya salatasıdır. Her satıcı kendi yöntemiyle bu salatayı hazırlar. Onun için her salatanın lezzeti farklıdır. Karides çorbası da sevilen yemeklerin arasında yer alır.

Kızartılmış böceklerin satıldığı bölümler ise turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerdir. Buradaki tezgahların başına toplanan turistler, bu böcekleri çığlıklar atarak seyrederler.

Bangkok’ta “Çin Mahallesi” sokak yemeklerinin popüler olduğu yerlerden biridir. Sokak yemeği adetinin ilk başladığı yerin burası olduğu söylenir. Tezgahlardaki tencerelerde ve ızgaraların üstünde Uzak Doğu’nun tüm lezzetlerini bulmak mümkündür. Turistlerin uğrak yeri olduğu için kalabalıkları yarıp, tezgahlara yanaşmak oldukça zordur. Eğer buraya yolunuz düşerse, deniz ürünleri ızgarası ile istiridyeli omleti yemenizi öneririm.

Bangkok’ta “Rattanakosin” denen eski şehir de sokak yemekleriyle ünlüdür. Buradaki sokak aşçılarının çoğu Hint ve Çin asıllıdır. Burada Tayland Mutfağı’nın geçmişine yolculuk etmeniz mümkün. Ne yerlermiş, nasıl pişirirlermiş, en çok hangi malzemeleri kullanırlarmış… Geçmişin yemeklerinin tadına burada bakabilirsiniz. Öğleden sonra kurulan tezgahlar, gece yarısına kadar yemek satmayı sürdürürler.

“Sukhumvit” semtinde kurulan yemek tezgahları, biraz daha varlıklı kesime hitap eder. Burada sokak yemeklerinin yanısıra, uluslararası kahve dükkanlarını, suşi barlarını, modern birahaneleri de bulmanız mümkün. Erişte çorbası, şehriyeli pilav, pirinç eriştesi, çıtır çıtır kızarmış bol baharatlı tavuk kanatları, bu satıcıların en sevdiğim yemekleri arasında yer alır.

İş merkezinde yer alan “Silom ve Sathorn” caddeleri, hem çabuk hem de lezzetli yemek yemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerdir. Bu caddelerde konuşlanmış sokak satıcılarının en favori yemeği kızarmış Çin ördeğidir. Ben burada ördekli dürüm yerken hep ipin ucunu kaçırırım. Sokak satıcılarının yaptıkları balık köftesi, kalamar kızartması ve buharda pişmiş mantı da oldukça lezzetlidir.

“Saphan Lueng”, Bangkok’taki en önemli sokak yemekleri bölgelerinden biridir. Vog’ta pişirdilen yemekler, erişteciler, tatlı arabaları, çeşit çeşit lapa satan satıcılar, çiçekçiler… Bu lezzetli ve renkli bölgede turist sayısı azdır. Onun için yemeklerin tadı daha gerçektir.

Tayland’da bir başka sokak yemekleri cenneti de kuzeydeki kent Chian Mai’dir. Her yıl binlerce turist buradaki sokaklarda kurulan sokak yemekleri tezgahlarını adeta yağmalarlar.

Chiang Mai’de karanlık basınca kentin üstü iştah açıcı kokularla kaplanır. Çünkü caddeler ve sokaklar seyyar yemek satıcıları ile dolar. Bu seyyar satıcılardaki en rağbet gören yemek, Sai Ua denen baharatlı limon otu sosisidir. Herkesin elinde bu sosisi görmek mümkündür. Bir diğer sevilen yemek de pilavın üstünde hardalotu turşusu, acı sirke, çiğ sarımsak ve haşlanmış yumurta ile servis edilen domuz paçasıdır. Bu koca, doyurucu tabağın fiyatı ise sadece 3 lira civarındadır.

Yerli halkın en sevdiği bir diğer yemek de Laab denilen salatadır. Kıyma, sakatat ve domuz kanıyla yapılır. Domatesli domuz yahnisini de hemen herkesin tabağında görmek mümkündür.

Chiang Mai mutfağında, doğadaki tüm ürünlerden faydalanılır: Baharatlar, kök bitkiler, ormandan toplanan yeşillikler, yaban geyiği eti, domuz, balık, karides, yılan, kurbağa ve kurtçuklar, ekşi, acı tatlar ve keskin kokular…

Şişlere geçirilmiş örümceklerin, akreplerin, hamam böceklerinin, çekirgelerin satıldığı tezgahlar, burada da turistlerin en çok ilgisini çeken yerler arasındadır.

Cuma akşamları kurulan Warorot Market’teki sokak satıcıları, Tayland Mutfağı’nın en lezzetli yemeklerini sunarlar. Bu marketin en ünlü yemeği Cheng Doi denen bir tavuk yemeğidir. Dışı kızarıp kıtır kıtır olmuş, içi ise yumuşacık olan bu yemek, Demirhindi sosuyla sunulur. Tabii işi bilenler bunun yanında tabaklarına pirinç lapası ile yeşil papaya salatasını da almayı ihmal etmezler.

Gece geç saatlerde içilen Khoo Soi ise benim için tam bir baş yapıttır. Erişte, tavuk, Hindistan cevizi suyu ile yapılan bu çorbaya piştikten sonra kızarmış acı biber, kıyılmış hardal otu, taze soğan konuyor ve bol misket limonu suyu eklenir.

Tayland tam anlamıyla bir sokak yemekleri cennetidir. Bir sokağın başından sonuna kadar giderseniz, tüm ülke mutfağının tadına bakabilirsiniz. Hem de lokantalarda ödeyeceğiniz paranın üçte birini ödersiniz.