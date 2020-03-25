Tek yol bilim ve akıl

Büyük Türk Milleti'nin oluşturduğu irade ile kurulan TBMM'de neden iktidar partisi dışındaki vekillerin söyledikleri, önerdikleri muhatap alınmıyor? Onları seçen insanlar Kanada vatandaşı mı? Onların vizyonları, bilgileri iktidar parti vekilleri kadar gelişmiş değil mi? O zaman neden onları orada tutuyoruz? Sizin çoğunluğunuz var diye muhalefetten gelen her öneriyi, çoğunluk oylarınızla yok sayacaksanız niye insanların zamanlarını boşa harcatıyorsunuz! Yoksa becerilemeyen tüm olumsuzlukları onların üstüne atmak için mi oradalar!…

Efendiler, dünyada koronavirüs nedeniyle kıyamet kopuyor. Bugün birlik ve beraberlik günü…

Eleştirdiğiniz, tüm olumsuzlukları yüklediğiniz muhalefet, Suriye konusunda tüm yürekleri ile yanınızda oldu mu? Oldu!.

Hain FETÖ kalkışmasında tüm güçleri ile destek verdiler mi? Verdiler.

Yenikapı'da birlik, beraberlik toplantısına geldiler mi? Geldiler.

Koronavirüs konusunda her türlü desteği verdiler mi ? Verdiler.

Peki NEDEN bir araya gelerek bu belayı aşmanın koşullarını yaratmıyoruz? Bakın, artık dünyadaki tüm devletler birbirleri ile paylaşım halindeler. Birbirlerine ilaç ve sağlıkçı desteği veriyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerdiği çok önemli olan 13 maddeyi birlikte değerlendirseniz olmaz mı? Sayın Kılıçdaroğlu ismi sizi bu kadar irrite ediyorsa, bu konuları alt kadrolarınız konuşup tartışsınlar. Çünkü AKIL ve BİLİM'le çözülmeli bu konular. Dünya da aynısını yapıyor. Ortak aklın olmadığı yerde çözüm olmaz. Dünya bu salgını çözme uğraşı verirken, hiçbir ülkede asla siyaset yapılmıyor ve hastalıkla ilgili tüm verileri şeffaflıkla ortaya koyuyorlar. Bizim de şeffaflık konusunda son derece özenli olmamız gerekiyor. Gün bugün, biz birlikte yaşamayı seven ve sonsuza kadar da birlikte yaşamak isteyen bir milletiz. Bu korona kıyametini en az hasarla atlatmanın yol ve yöntemlerini bulmalıyız.

Ülkemi yönetenler; hadi biraz özeleştiri yapalım.27 Mayıs 1928'de genç Cumhuriyet, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ'nü kurdu. Bu kuruluş yıllarca salgın hastalıklar için aşılar oluşturdu.(BCG, kuduz, boğmaca, çiçek, tetanoz, difteri v.s) Bu merkez 40'lı yıllara gelirken, aşıları yurt dışına satmaya başladı. 2004 yılında aşı üretim merkezi kapatıldı. 2 Kasım 2011'de de enstitünün kapısına kilit vuruldu. NEDEN?

GATA ve Askeri Hastaneler, hain FETÖ kalkışmasının akabinde kapatıldı. NEDEN? FETÖ'cü hainler varmış!.. Bu hainler ülkenin tüm kurumlarında vardı. Oralardan temizlendi. Burada varsa onlarda ayrık otları gibi temizlenmeliydi. Hangi kurum, içinde FETÖ'cü var diye kapatıldı?

Değerli Okurlar, askeri hekimlik başka bir uzmanlık alanıdır. Bakın Suriye olayında bunun sıkıntısı çekildi. Dünyanın büyük ülkelerinde silahlı kuvvetlerin kendi hastaneleri vardır. Özellikle de bu coğrafyada olması şarttır!.. Bu askeri kurumlarda hem dünyada hem de bizim GATA'da çok değerli yayınlar ve araştırmalar yapılmaktaydı.

Ülkemin en iyi ürün veren asırlık Tıp Fakülteleri ödeneksizlikten iflas durumuna geldiler.(İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Hacettepe, İzmir ve Ege Tıp Fakülteleri )vs .

Şehir hastaneleri gerekli miydi? Ne yerleşke ne de fiziki yapı olarak ülkemize uygun değil. Dünyada artık bu denli büyük hastaneler yapılmıyor zira işlevsel olmuyor. Sağlık Bakanı, koronavirüs konusunda büyük bir uğraş veriyor, bu bir gerçek. Bilimsel kurulun oluşturulması da çok yararlı oldu. Gönül isterdi ki, bu bilimsel kurulda TTB, Eczacılar ve Diş Hekimliği odaları da olsun. Bir de böyle bir durumda ABD'ye 500 bin kit gönderilmesini doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Sayın Bakan açıklama yaparken genelde yüzeysel geçiyor. Daha kapsamlı bilgiler verse toplum ikilemde kalmayacak.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu salgını en az hasarla atlatmamız için birlik ve beraberliği her konuda sizin sağlamanız gerekiyor. Ülkenin, koronavirüs konusunda en uzman bilim adamlarını bir araya getirip alınan kararlar, TBMM'ye getirilmeli ve orada tartışılıp kararlaştırılmalıdır. Bu hastalık tufanını ancak bilimin ışığında ortak akılla ve en az hasarla atlatabiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu yaşadıklarımızın ışığında, sağlık ve askeri konulardaki danışmanlarınızı gözden geçirmelisiniz.

Hep birlikte sağlıklı, aydınlık günlere…

SON SÖZ: ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ SAVAŞLARI ÇIKARANLARI, ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYEN BİR VİRÜS YERLE BİR ETTİ.