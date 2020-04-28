200 milyarlık pakette 8 milyar liralık destek!

Sen şöyle kenara çekil, bu işi bana bırak tadında 100 milyar liralık destek paketi açıklandı ekonomiyi salgından kurtarmak adına…

Millet, dalga geçip yahu paranız yoksa sarayın uçaklarını satın, milletten para toplamayı bırakın demeye başlayınca destek 200 milyar liraya çekildi bir anda…

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Ağanın eli tutulmaz… İstersen üç katına çıkar, nasıl olsa kimse sormaz! Zira o kadar para yok ki! Bütün hazineyi ters çevirip sallasan hiçbir şey çıkmaz.

Bütçe kevgire döndü. Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Öylesine çok para harcandı ki limit hemen doldu.

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Gelelim şu 200 milyar liralık desteğe… Destek falan yok ortada… Faiziyle birlikte alacak ertelemesi var.

Verilen gerçek destek ne kadar? Yaklaşık 4.3 milyon haneye verilen 1000'er lira… Eder sana 4 milyar 300 milyon lira…

Ücretsiz izne çıkarılanlara 1.177 lira aylık, maaşı 1.500 liranın altında olan 650 bin emeklinin maaşının 1.500 liraya çıkarılması… Öğretmenlere ek ders, sağlık çalışanlarına performans ödemeleri…

Hepsini toplasan, taş çatlasa 8 milyar lira… Geri kalan 192 milyar lira kamu bankalarının verdikleri kredi ile alacak ötelemeleri…

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Koltuk çıktık dedikleri 100 milyar lirası 6 ayı ödemesiz sonrası yüzde 7.5 faizli 30 ay ödemeli kredi… Çoğu eskilerin döndürülmesi…

Şirketlerin dönmeyen kredilerini yapılandırıp sanki batak değilmiş gibi banka bilançoları parıldatılıyor. Bankalar da şirketin yaşamasına izin veriyor.

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Oysa şirketler bu dönemde satış, ciro yapamayacak, para kazanamayacak. Piyasada likidite de olmayınca haliyle nakde sıkışacak.

Peki, şirketler krediyi alınca, vadeyi uzatınca ne yapacak? Olmayan satışlarını mı artıracak? Yoksa sadece zaman mı kazanacak. Hem de daha da borçlanarak!

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Gerçekten zorda olan şirketlerin daha fazla kredi ile kurtulabileceklerine mi inanıyorlar? Ne yurtiçinde ne yurtdışında ürettiklerini satabilecekleri birileri var!

Vergi borçlarını, kredi faizlerini silseler… Yoksa yarın çıkıp destek paketini 300-400 milyar liraya çıkarttık deseler ne fark eder?

Karşılıksız destek 8 milyar lira… Gerisi faiziyle ödenecek zamanı gelince… Yazıyorlar deftere… Mesnet nerede?