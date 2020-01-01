2020 süründürecek!

Yeni yıla olması gerekenden fazla umut yüklenmesi klasiktir. Aslında tek değişen takvimdir… Yeni umutlarla beraber yeni arayışlar getirebilir.

Aman diyeyim sakin olun ve geçmesini bekleyin. “Ekonomi iyiye gidiyor” laflarına inanıp paranızı çar çur etmeyin.

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Yıl yeni, yönetim eski… “İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız” dedi… Üstüne “Kanal İstanbul'un yanına iki modern şehir inşa edeceğiz” diye ekledi… Bu cümleler yönetimin düşünce yapısının en güzel örnekleri…

Büyümeden tek anladığı biraz da şurama beton, biraz da burama beton şeklinde şahsımın ülkesinde…

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Yeni yıla 447 milyar dolar dış borç ile giriyoruz. Gerçekler ortada kabak gibi dururken, verileri değiştirip biz iyiyiz demeye getiriyoruz.

2020 yılı için çok fazla belirsizlik var. Su çok bulanık… Nitekim bu durum bize Türkiye için herhangi bir orta ve uzun vadeli planın yapılamayacağını gösteriyor.

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Oysa yurtdışından borçlanmaya, ülkeye girecek yatırıma ve paraya ihtiyacımız var. Piyasalar hikâye satın alırlar… Sahi iyi beklenti olarak neyi alacaklar?

Gelmeye niyetlense sorun hukuk sisteminin çökmesi… Adalet meşalesinin sönmesi… Demokrasinin gözden kaybolması…

Keyfe keder yönetilen, sistemin doğru dürüst çalışmadığı bir ülkede neye yatırımını yapıp, hakkını nasıl koruyacaksın?

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Hükümetin 2020 yılı ortalama dolar kuru hedefi 6 liraya denk geliyor. Bunu açık açık ekonomi programında görebiliyorsunuz…

Şu an dolar 6 liranın yamacında… Demek ki yıl boyunca ortalamayı tutturmak adına tutmaya çalışacaklar burada… Serbest piyasanın ruhuna el Fatiha… Acısı çıkar zamanla…

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Oysa ekonominin iliklerine kadar hissedeceği kesinleşen Amerikan yaptırımları… Suriye ve Libya harekâtları ve öngöremediğimiz sonuçları…

Erken seçim ihtimali… Ortadoğu'nun bir tur daha karışması… Bütçe açıkları… Bankaların batık kredileri… Türkiye'den kaçan yabancılar… Dayanamayıp batan şirketler… Hepsi mi görmezden gelinecek?

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Peki, 2020'de ne olacak? Bugünden yarına çözülebilecek bir sorun var mı?

Şöyle söyleyeyim; Ülke ekonomisinin toparlanmasını sağlayacak hiçbir şey yapılmayacak. Para politikası ile döviz ve faiz düşük tutulmaya çalışılacak. Mevcut tüketim yapısına dokunulmayacak. Bu durum sorunları daha da ağırlaştıracak.

Kim neyi satın alacak da şirketler para kazanacak? Satışlar gerileyince vergi gelirleri azalacak. Bir yıl içerisinde yaklaşık 350 milyar lira borç ödeyecek Hazine'ye, nereden gelir yaratacak bütçe?

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Yılın ilk gününden uyarayım sizi… 2020 yılı hoş olmayacak… Yakaladığını fena yapacak! Öldürmeyecek ama belli ki süründürecek.

Ekonominin nasıl daha iyiye gideceği hakkında fikri olan varsa bana da anlatsın… İçinde mucize olan masalları severim. Hepinize iyi bir yıl dilerim.